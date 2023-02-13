У більшості жінок місячні трапляються раз на місяць.

У декого бувають рясні болючі менструації, а інші можуть відчувати легкий дискомфорт, якщо він взагалі є.

– На менструальний цикл можуть впливати багато чинників, – сказала консультант з питань здоров’я Шрі Датта. – Це може бути тип контрацепції, який ви використовуєте, стрес чи сон та фізичні навантаження.

Вона вважає, що дуже важливо відстежити, що для вас є вам нормою, щоб бути в курсі будь-яких змін і помічати речі, що впливають на ваш цикл.

Зараз дивляться

Це дозволить вам розпізнавати певні індивідуальні закономірності у певний час вашого циклу.

Як довго триває період

Середня тривалість періоду може сильно змінюватись.

– Перший день вашої менструації – це перший день вашого менструального циклу, і у більшості кровотеча зазвичай триває близько п’яти днів, але може бути і три, і вісім, – пояснює Датта.

За цей час жінки втрачають від трьох до п’яти столових ложок крові.

Коли кровотеча триває понад сім днів, що є максимальною тривалістю для більшості жінок, це називається менорагією.

Приблизно у п’яти відсотків жінок діагностують менорагію.

Цей стан також використовується для опису дуже рясних менструацій, що означає, що вам потрібно міняти прокладку або тампон кожні одну-дві години або спорожняти менструальну чашу частіше, ніж рекомендується, щоб не допустити протікання.

За даними NHS, у вас також можуть виділятися згустки крові розміром більше 2,5 см. Це може викликати у вас відчуття виснаження, вплинути на вашу працездатність і може призвести до дефіциту заліза.

Якщо ваші місячні впливають на повсякденне життя або порушують його, потрібно поговорити про це з лікарем загальної практики.

Що означає рясні місячні і чим вони спричинені

За словами Шрі Датта, рясні менструації можуть впливати на загальний стан здоров’я та спосіб життя людей, тому їх важливо контролювати.

Ознаки, на які слід звернути увагу:

Місячні тривалістю понад 7 днів

Використання двох форм гігієнічних виробів одночасно і необхідність їх заміни кожні 1-2 години.

Протікання через одяг та постільна білизна

Проходження згустків крові розміром більше 2,5 см

Причиною рясних місячних можуть бути поліпи, міоми в матці, захворювання щитовидної залози або порушення зсідання крові, які повинен досліджувати ваш гінеколог.

Що вважається останнім днем менструації

День зупинки кровотечі — це останній день менструації, який більшість людей припадає приблизно п’ятий день.

Що викликає тривалі місячні

У багатьох нормальним є тривала кровотеча.

Однак, якщо воно триває більше семи днів або воно сильне, зверніться до лікаря.

Причиною рясних місячних можуть бути:

Гормональна контрацепція

Вагінальні кільця,

Пластирі або ВМС

Часто перші три роки з початку менструацій вони можуть бути довгими і непостійними.

Іноді тривалі періоди можуть бути ознакою чогось серйознішого.

Вступ до менопаузи може супроводжуватися як рясним місячним, так і мізерним і коротким.

Одне важливо, щоб не пропустити проблем зі здоров’ям, потрібно постійно відстежувати перебіг місячних та реагувати на його зміну.