У більшості жінок місячні трапляються раз на місяць.
У декого бувають рясні болючі менструації, а інші можуть відчувати легкий дискомфорт, якщо він взагалі є.
– На менструальний цикл можуть впливати багато чинників, – сказала консультант з питань здоров’я Шрі Датта. – Це може бути тип контрацепції, який ви використовуєте, стрес чи сон та фізичні навантаження.
Вона вважає, що дуже важливо відстежити, що для вас є вам нормою, щоб бути в курсі будь-яких змін і помічати речі, що впливають на ваш цикл.
Це дозволить вам розпізнавати певні індивідуальні закономірності у певний час вашого циклу.
Як довго триває період
Середня тривалість періоду може сильно змінюватись.
– Перший день вашої менструації – це перший день вашого менструального циклу, і у більшості кровотеча зазвичай триває близько п’яти днів, але може бути і три, і вісім, – пояснює Датта.
За цей час жінки втрачають від трьох до п’яти столових ложок крові.
Коли кровотеча триває понад сім днів, що є максимальною тривалістю для більшості жінок, це називається менорагією.
Приблизно у п’яти відсотків жінок діагностують менорагію.
Цей стан також використовується для опису дуже рясних менструацій, що означає, що вам потрібно міняти прокладку або тампон кожні одну-дві години або спорожняти менструальну чашу частіше, ніж рекомендується, щоб не допустити протікання.
За даними NHS, у вас також можуть виділятися згустки крові розміром більше 2,5 см. Це може викликати у вас відчуття виснаження, вплинути на вашу працездатність і може призвести до дефіциту заліза.
Якщо ваші місячні впливають на повсякденне життя або порушують його, потрібно поговорити про це з лікарем загальної практики.
Що означає рясні місячні і чим вони спричинені
За словами Шрі Датта, рясні менструації можуть впливати на загальний стан здоров’я та спосіб життя людей, тому їх важливо контролювати.
Ознаки, на які слід звернути увагу:
- Місячні тривалістю понад 7 днів
- Використання двох форм гігієнічних виробів одночасно і необхідність їх заміни кожні 1-2 години.
- Протікання через одяг та постільна білизна
- Проходження згустків крові розміром більше 2,5 см
- Причиною рясних місячних можуть бути поліпи, міоми в матці, захворювання щитовидної залози або порушення зсідання крові, які повинен досліджувати ваш гінеколог.
Що вважається останнім днем менструації
День зупинки кровотечі — це останній день менструації, який більшість людей припадає приблизно п’ятий день.
Що викликає тривалі місячні
У багатьох нормальним є тривала кровотеча.
Однак, якщо воно триває більше семи днів або воно сильне, зверніться до лікаря.
Причиною рясних місячних можуть бути:
- Гормональна контрацепція
- Вагінальні кільця,
- Пластирі або ВМС
Часто перші три роки з початку менструацій вони можуть бути довгими і непостійними.
Іноді тривалі періоди можуть бути ознакою чогось серйознішого.
Вступ до менопаузи може супроводжуватися як рясним місячним, так і мізерним і коротким.
Одне важливо, щоб не пропустити проблем зі здоров’ям, потрібно постійно відстежувати перебіг місячних та реагувати на його зміну.