Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Нормальні місячні: скільки тривають та наскільки вони рясні

13 Лютого 2023, 12:27
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
закреп,біль у животі
Джерело: Depositphotos

У більшості жінок місячні трапляються раз на місяць.

У декого бувають рясні болючі менструації, а інші можуть відчувати легкий дискомфорт, якщо він взагалі є.

– На менструальний цикл можуть впливати багато чинників, – сказала консультант з питань здоров’я Шрі Датта. – Це може бути тип контрацепції, який ви використовуєте, стрес чи сон та фізичні навантаження.

Вона вважає, що дуже важливо відстежити, що для вас є вам нормою, щоб бути в курсі будь-яких змін і помічати речі, що впливають на ваш цикл.

Зараз дивляться

Це дозволить вам розпізнавати певні індивідуальні закономірності у певний час вашого циклу.

Як довго триває період

Середня тривалість періоду може сильно змінюватись.

– Перший день вашої менструації – це перший день вашого менструального циклу, і у більшості кровотеча зазвичай триває близько п’яти днів, але може бути і три, і вісім, – пояснює Датта.

За цей час жінки втрачають від трьох до п’яти столових ложок крові.

Коли кровотеча триває понад сім днів, що є максимальною тривалістю для більшості жінок, це називається менорагією.

Приблизно у п’яти відсотків жінок діагностують менорагію.

Цей стан також використовується для опису дуже рясних менструацій, що означає, що вам потрібно міняти прокладку або тампон кожні одну-дві години або спорожняти менструальну чашу частіше, ніж рекомендується, щоб не допустити протікання.

За даними NHS, у вас також можуть виділятися згустки крові розміром більше 2,5 см. Це може викликати у вас відчуття виснаження, вплинути на вашу працездатність і може призвести до дефіциту заліза.

Якщо ваші місячні впливають на повсякденне життя або порушують його, потрібно поговорити про це з лікарем загальної практики.

Що означає рясні місячні і чим вони спричинені

За словами Шрі Датта, рясні менструації можуть впливати на загальний стан здоров’я та спосіб життя людей, тому їх важливо контролювати.

Ознаки, на які слід звернути увагу:

  • Місячні тривалістю понад 7 днів
  • Використання двох форм гігієнічних виробів одночасно і необхідність їх заміни кожні 1-2 години.
  • Протікання через одяг та постільна білизна
  • Проходження згустків крові розміром більше 2,5 см
  • Причиною рясних місячних можуть бути поліпи, міоми в матці, захворювання щитовидної залози або порушення зсідання крові, які повинен досліджувати ваш гінеколог.

Що вважається останнім днем менструації

День зупинки кровотечі — це останній день менструації, який більшість людей припадає приблизно п’ятий день.

Що викликає тривалі місячні

У багатьох нормальним є тривала кровотеча.

Однак, якщо воно триває більше семи днів або воно сильне, зверніться до лікаря.

Причиною рясних місячних можуть бути:

  • Гормональна контрацепція
  • Вагінальні кільця,
  • Пластирі або ВМС

Часто перші три роки з початку менструацій вони можуть бути довгими і непостійними.

Іноді тривалі періоди можуть бути ознакою чогось серйознішого.

Вступ до менопаузи може супроводжуватися як рясним місячним, так і мізерним і коротким.

Читайте також:
медикиГінеколог розповіла, які медогляди повинні стати для жінок регулярними

Одне важливо, щоб не пропустити проблем зі здоров’ям, потрібно постійно відстежувати перебіг місячних та реагувати на його зміну.

Джерело
The Sun
Теги
поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь