Дієтолог і фахівець зі спортивного харчування Річард Еллісон у коментарі популярному британському виданню назвав п’ять продуктів, які ідеально підійдуть для сніданку і допоможуть ефективно знизити рівень холестерину.

– Деякі популярні продукти для сніданку можуть містити багато насичених жирів, що підвищує ризик підвищення рівня холестерину, – зазначає фахівець.

За його словами, ці типи жирів можна знайти в таких продуктах, як масло, печиво, сир, а також сосиски, бекон, випічка і жирний йогурт.

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Річард радить вибирати продукти для сніданку з низьким вмістом насичених і трансжирів, які можуть підвищити рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності.

П’ять корисних продуктів для сніданку

1. Вівсяна каша – чудовий вибір, тому що вона багата на розчинну клітковину, яка допомагає знизити рівень холестерину. Спробуйте додати трохи свіжих фруктів, горіхів або кориці для додаткового аромату.

2. Яйця. Просто обов’язково обмежте споживання до одного або двох на день і розгляньте можливість використання яєчних білків замість цілих яєць.

3. Грецький йогурт. У грецькому йогурті багато білка і менше жиру, ніж у звичайному йогурті. Вибирайте прості або нежирні сорти і додавайте свіжі фрукти та мед для солодкості.

4. Цільнозерновий тост. Віддайте перевагу цільнозерновому хлібу перед білим: він містить більше клітковини і може допомогти вам почуватися ситим. Покладіть на тост авокадо, мигдальне масло або нежирний вершковий сир.

5.Смузі – чудовий спосіб отримати безліч поживних речовин за один прийом їжі. Використовуйте основу зі знежиреного молока або йогурту і додайте свіжі або заморожені фрукти, шпинат і насіння чіа для додавання клітковини і білка.

Джерело: Express