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Їжа

Корисний сніданок за 20 хвилин: як зробити сирники без яєць

13 Грудня 2022, 16:34
Анна Голішевська Редакторка сайту
Сирники
Джерело: Unsplash

Менше ніж за півгодини можна приготувати сирники без яєць. Рецепт досить простий та відмінно підходить для тих людей, які тримають суворий пост.

Сирники без яєць – швидкий рецепт сніданку читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Інгредієнти:

  • 360 г сиру;
  • сіль за смаком;
  • 1 ст. л цукру;
  • 3 ст. л борошна.

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Сирники без яєць: покроковий спосіб приготування

  1. Для того щоб приготувати сирники без яєць, спершу необхідно додати дрібку солі в сир.
  2. Після цього добре розім’яти вилкою цукор із борошном.
  3. Перемішайте все це і додайте ще борошна, якщо сир липне до рук.
  4. Якщо хочете зробити сирники однаковими, необхідно скачати в сирну масу рулет і розрізати його на шматочки. Обваляйте кожен шматочок у борошні.
  5. Після цього розігрійте сковороду і додайте олії.
  6. Потім викладіть сирники, накрийте кришкою і зменшіть вогонь.
  7. Дайте сирникам підрум’янитися з одного боку, а потім переверніть та обсмажте з іншого боку до готовності.
  8. Подавайте готову страву зі сметаною та варенням.
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