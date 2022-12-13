Менше ніж за півгодини можна приготувати сирники без яєць. Рецепт досить простий та відмінно підходить для тих людей, які тримають суворий пост.
Сирники без яєць – швидкий рецепт сніданку читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Інгредієнти:
- 360 г сиру;
- сіль за смаком;
- 1 ст. л цукру;
- 3 ст. л борошна.
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Сирники без яєць: покроковий спосіб приготування
- Для того щоб приготувати сирники без яєць, спершу необхідно додати дрібку солі в сир.
- Після цього добре розім’яти вилкою цукор із борошном.
- Перемішайте все це і додайте ще борошна, якщо сир липне до рук.
- Якщо хочете зробити сирники однаковими, необхідно скачати в сирну масу рулет і розрізати його на шматочки. Обваляйте кожен шматочок у борошні.
- Після цього розігрійте сковороду і додайте олії.
- Потім викладіть сирники, накрийте кришкою і зменшіть вогонь.
- Дайте сирникам підрум’янитися з одного боку, а потім переверніть та обсмажте з іншого боку до готовності.
- Подавайте готову страву зі сметаною та варенням.
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