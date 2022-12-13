Менше ніж за півгодини можна приготувати сирники без яєць. Рецепт досить простий та відмінно підходить для тих людей, які тримають суворий пост.

Сирники без яєць – швидкий рецепт сніданку читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Інгредієнти:

360 г сиру;

сіль за смаком;

1 ст. л цукру;

3 ст. л борошна.

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