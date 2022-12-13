Меньше чем за полчаса можно приготовить сырники без яиц. Рецепт довольно простой и отлично подходит для тех людей, которые придерживаются строгого поста.
Сырники без яиц – быстрый рецепт завтрака читайте в материале Фактов ICTV.
Ингредиенты:
- 360 г творога;
- соль по вкусу;
- 1 ст. л сахара;
- 3 ст. л муки.
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Сырники без яиц: пошаговый способ приготовления
- Для того чтобы приготовить сырники без яиц, в первую очередь необходимо добавить щепотку соли в творог.
- После этого хорошенько размять вилкой сахар с мукой.
- Перемешайте все это и добавьте еще муки, если творог липнет к рукам.
- Если хотите сделать сырники одинаковыми, необходимо скатать сырную массу в рулет и разрезать его на кусочки. Обваляйте каждый кусочек в муке.
- После этого разогрейте сковороду и добавьте растительного масла. Затем выложите сырники, накройте крышкой и убавьте огонь.
- Дайте сырникам подрумяниться с одной стороны, а потом переверните и обжарьте с другой стороны до готовности.
- Подавайте готовое блюдо со сметаной и вареньем.