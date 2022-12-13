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Еда

Полезный завтрак за 20 минут: как сделать сырники без яиц

13 декабря 2022, 16:34
Анна Голишевская Редактор сайта
Сирники
Источник: Unsplash

Меньше чем за полчаса можно приготовить сырники без яиц. Рецепт довольно простой и отлично подходит для тех людей, которые придерживаются строгого поста.

Сырники без яиц – быстрый рецепт завтрака читайте в материале Фактов ICTV.

Ингредиенты:

  • 360 г творога;
  • соль по вкусу;
  • 1 ст. л сахара;
  • 3 ст. л муки.

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Сырники без яиц: пошаговый способ приготовления

  1. Для того чтобы приготовить сырники без яиц, в первую очередь необходимо добавить щепотку соли в творог.
  2. После этого хорошенько размять вилкой сахар с мукой.
  3. Перемешайте все это и добавьте еще муки, если творог липнет к рукам.
  4. Если хотите сделать сырники одинаковыми, необходимо скатать сырную массу в рулет и разрезать его на кусочки. Обваляйте каждый кусочек в муке.
  5. После этого разогрейте сковороду и добавьте растительного масла. Затем выложите сырники, накройте крышкой и убавьте огонь.
  6. Дайте сырникам подрумяниться с одной стороны, а потом переверните и обжарьте с другой стороны до готовности.
  7. Подавайте готовое блюдо со сметаной и вареньем.
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