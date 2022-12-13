Меньше чем за полчаса можно приготовить сырники без яиц. Рецепт довольно простой и отлично подходит для тех людей, которые придерживаются строгого поста.

Сырники без яиц – быстрый рецепт завтрака читайте в материале Фактов ICTV.

Ингредиенты:

360 г творога;

соль по вкусу;

1 ст. л сахара;

3 ст. л муки.

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