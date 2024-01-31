Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Фото Еда

Имбирное печенье: классический рецепт

31 января 2024, 17:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
імбирне печиво
Источник: Pixabay

Специалисты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя делятся классическим рецептом имбирного печенья. Важное правило в приготовлении имбирного печенья и пряников – не бойтесь импровизировать, напоминают специалисты.

Как приготовить имбирное печенье

Ингредиенты:

  • 400 г муки;
  • 250 г сахара;
  • 250 г растопленного сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 1,5 ч. л. какао-порошка;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя для теста;
  • 2 ст. л. семян кунжута;
  • молотый имбирь и корица по вкусу.

Приготовление:

Сейчас смотрят
  1. Для приготовления теста смешайте муку, масло, сахар и яйца.
  2. Добавьте какао-порошок, корицу, имбирь, кунжут и разрыхлитель.
  3. Тщательно смешайте и замесите тесто.
  4. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на несколько часов.
  5. После раскатайте тесто до толщины около 5 мм.
  6. Вырежьте фигурки с помощью форм.
  7. Выпекайте имбирное печенье духовке при 200 °С в течение 10-15 минут.

Источник: Береги себя

Читайте также:
ТирамісуКак приготовить тирамису без яиц: быстрый рецепт десерта пошагово

Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь