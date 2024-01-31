Специалисты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя делятся классическим рецептом имбирного печенья. Важное правило в приготовлении имбирного печенья и пряников – не бойтесь импровизировать, напоминают специалисты.
Как приготовить имбирное печенье
Ингредиенты:
- 400 г муки;
- 250 г сахара;
- 250 г растопленного сливочного масла;
- 3 яйца;
- 1,5 ч. л. какао-порошка;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя для теста;
- 2 ст. л. семян кунжута;
- молотый имбирь и корица по вкусу.
Приготовление:
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- Для приготовления теста смешайте муку, масло, сахар и яйца.
- Добавьте какао-порошок, корицу, имбирь, кунжут и разрыхлитель.
- Тщательно смешайте и замесите тесто.
- Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на несколько часов.
- После раскатайте тесто до толщины около 5 мм.
- Вырежьте фигурки с помощью форм.
- Выпекайте имбирное печенье духовке при 200 °С в течение 10-15 минут.
Источник: Береги себя