31 января 2024, 17:03 Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья

Специалисты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя делятся классическим рецептом имбирного печенья. Важное правило в приготовлении имбирного печенья и пряников – не бойтесь импровизировать, напоминают специалисты. Как приготовить имбирное печенье Ингредиенты: 400 г муки;

250 г сахара;

250 г растопленного сливочного масла;

3 яйца;

1,5 ч. л. какао-порошка;

0,5 ч. л. разрыхлителя для теста;

2 ст. л. семян кунжута;

молотый имбирь и корица по вкусу. Приготовление: Сейчас смотрят Для приготовления теста смешайте муку, масло, сахар и яйца. Добавьте какао-порошок, корицу, имбирь, кунжут и разрыхлитель. Тщательно смешайте и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на несколько часов. После раскатайте тесто до толщины около 5 мм. Выреж ьте фигурки с помощью форм. Выпекай те имбирное печенье духовке при 200 °С в течение 10-15 минут. Источник: Береги себя Читайте также: Как приготовить тирамису без яиц: быстрый рецепт десерта пошагово

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