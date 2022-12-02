Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Как приготовить тирамису без яиц: быстрый рецепт десерта пошагово

2 декабря 2022, 13:40
Анна Голишевская Редактор сайта
Тірамісу
Источник: Unsplash

Тирамису в классическом исполнении можно вкусно приготовить и без яиц. Главное – чтобы все ингредиенты были свежими и качественными. Уже в магазине выберите самые жирные сливки, чтобы десерт был более аппетитным.

А если вы готовите тирамису для детей, не забудьте отказаться от алкоголя в пропитке.

Как приготовить тирамису без яиц – читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Ингредиенты:

  • савоярди (печенье) – 350 г;
  • маскарпоне – 350 г;
  • сливки – 400 г;
  • сахарная пудра – 5 ст.л;
  • кофе – 200 мл;
  • коньяк – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сыр растереть вместе с пудрой.
  2. Сливки взбить и ввести в творожную массу.
  3. Кофе смешать вместе с коньяком и замочить у него печенье.
  4. Поместить все это в форму, выложить слой крема, снова печенье и крем.
  5. Покрыть тирамису из савоярди без яиц слоем какао.
  6. После этого уберите на 2 часа в холодильник.
Читайте также:
чизкейкКак приготовить пп-чизкейк без выпечки — рецепт

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь