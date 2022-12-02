Тирамису в классическом исполнении можно вкусно приготовить и без яиц. Главное – чтобы все ингредиенты были свежими и качественными. Уже в магазине выберите самые жирные сливки, чтобы десерт был более аппетитным.

А если вы готовите тирамису для детей, не забудьте отказаться от алкоголя в пропитке.

Как приготовить тирамису без яиц – читайте в материале Фактов ICTV.

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Ингредиенты:

савоярди (печенье) – 350 г;

маскарпоне – 350 г;

сливки – 400 г;

сахарная пудра – 5 ст.л;

кофе – 200 мл;

коньяк – 2 ст. л.

Способ приготовления: