Тирамису в классическом исполнении можно вкусно приготовить и без яиц. Главное – чтобы все ингредиенты были свежими и качественными. Уже в магазине выберите самые жирные сливки, чтобы десерт был более аппетитным.
А если вы готовите тирамису для детей, не забудьте отказаться от алкоголя в пропитке.
Как приготовить тирамису без яиц – читайте в материале Фактов ICTV.
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Ингредиенты:
- савоярди (печенье) – 350 г;
- маскарпоне – 350 г;
- сливки – 400 г;
- сахарная пудра – 5 ст.л;
- кофе – 200 мл;
- коньяк – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Сыр растереть вместе с пудрой.
- Сливки взбить и ввести в творожную массу.
- Кофе смешать вместе с коньяком и замочить у него печенье.
- Поместить все это в форму, выложить слой крема, снова печенье и крем.
- Покрыть тирамису из савоярди без яиц слоем какао.
- После этого уберите на 2 часа в холодильник.
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