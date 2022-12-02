Тірамісу в класичному виконанні можна смачно приготувати й без яєць. Головне – щоби всі інгредієнти були свіжими та якісними. Вже в магазині оберіть найжирніші вершки, щоби десерт був апетитнішим.

А якщо ви готуєте тірамісу для дітей, не забудьте відмовитися від алкоголю у просоченні.

Як приготувати тірамісу без яєць – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Інгредієнти:

савоярді (печиво) – 350 г;

маскарпоне – 350 г;

вершки – 400 г;

цукрова пудра – 5 ст.л;

кава – 200 мл;

коньяк – 2 ст. л.

Спосіб приготування: