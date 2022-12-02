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Їжа

Як приготувати тірамісу без яєць: швидкий рецепт десерту покроково

2 Грудня 2022, 13:40
Анна Голішевська Редакторка сайту
Тірамісу
Джерело: Unsplash

Тірамісу в класичному виконанні можна смачно приготувати й без яєць. Головне – щоби всі інгредієнти були свіжими та якісними. Вже в магазині оберіть найжирніші вершки, щоби десерт був апетитнішим.

А якщо ви готуєте тірамісу для дітей, не забудьте відмовитися від алкоголю у просоченні.

Як приготувати тірамісу без яєць –  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Інгредієнти:

  • савоярді (печиво) – 350 г;
  • маскарпоне – 350 г;
  • вершки – 400 г;
  • цукрова пудра – 5 ст.л;
  • кава – 200 мл;
  • коньяк – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Сир розтерти разом із пудрою.
  2. Вершки збити і ввести в сирну масу.
  3. Каву змішати разом з коньяком і замочити у нього печиво.
  4. Помістити все це у форму, викласти шар крему, знову печиво і крем.
  5. Покрити тірамісу з савоярді без яєць шаром какао.
  6. Після цього покладіть на дві години в холодильник.
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