Тірамісу в класичному виконанні можна смачно приготувати й без яєць. Головне – щоби всі інгредієнти були свіжими та якісними. Вже в магазині оберіть найжирніші вершки, щоби десерт був апетитнішим.
А якщо ви готуєте тірамісу для дітей, не забудьте відмовитися від алкоголю у просоченні.
Як приготувати тірамісу без яєць – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Інгредієнти:
- савоярді (печиво) – 350 г;
- маскарпоне – 350 г;
- вершки – 400 г;
- цукрова пудра – 5 ст.л;
- кава – 200 мл;
- коньяк – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Сир розтерти разом із пудрою.
- Вершки збити і ввести в сирну масу.
- Каву змішати разом з коньяком і замочити у нього печиво.
- Помістити все це у форму, викласти шар крему, знову печиво і крем.
- Покрити тірамісу з савоярді без яєць шаром какао.
- Після цього покладіть на дві години в холодильник.
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