Дієтичний чизкейк – це смачний, ароматний та красивий сирний десерт. Залежно від інгредієнтів, він може бути низкокалорійним та підійде для людей, які не вживають солодкого, на дієті тощо.

Факти ICTV підготували рецепти приготування дієтичного чизкейка без випічки з різними начинками на будь-який смак.

Чизкейк полуниця-фісташка

Інгредієнти:

Основа:

пісочне печиво – 80 г;

вершкове масло – 25 г;

Фісташковий шар:

сир – 125 г;

рикота – 200 г;

фісташкова паста – 1 ч. л.;

підсолоджувач – за смаком;

желатин – 10 г;

вода – 50 мл.

Полуничний шар:

рикота – 200 г;

полуниця – 70 г;

підсолоджувач – за смаком;

желатин – 10 г;

вода – 50 мл;

Приготування

Подрібніть печиво в борошно, додайте розтоплене масло і викладіть на дно форми. Дно можна застелити пергаментом.

Для фісташкового шару замочіть желатин холодною водою. Коли набухне, підігрійте в мікрохвильовці 20 секунд. Змішайте усі інгредієнти за допомогою блендера. Вилийте все на основу та поставте у морозилку на 20 хвилин або в холодильник на 40-50 хвилин.

Для полуничного шару також залийте желатин водою. Після набухання – підігрійте. Змішайте усі інгредієнти та вилийте на фісташковий шар. Поставте для застигання чизкейк у морозилку на годину або на кілька годин у холодильник.

Двошаровий шоколадний чизкейк без желатину

Інгредієнти:

Основа:

печиво – 160 г;

какао – 15 г;

сіль – 1 г;

молоко – 160 г (від 80-200 г);

підсолоджувач – за смаком.

Сирний шар:

сир – 400 г;

вершковий сир – 240 г;

підсолоджувач – за смаком;

какао – 30г.

Глазур:

чорний шоколад – 30 г;

молоко – 30 г.

Приготування

Печиво покладіть у чашу блендера. Додайте какао та сіль. Перебийте усі інгредієнти.

Перекладіть масу у будь-яку комфортну для перемішування тарілку та поступово додайте молоко. Необхідно отримати масу, яка схожа на мокрий пісок.

Викладіть печиво у форму та утрамбуйте її до дна та стінок. Можна взяти склянку з плоским дном, щоб пришвидшити процес. Сформуйте бортики висотою приблизно 5 см.

Для сирного шару змішайте сири та підсолоджувач. Половину цієї маси перекладіть в окрему тарілку – це буде білий шар. А в іншу частину додайте какао та перемішайте. Якщо какао з грудочками, краще просіяти його через сито. Це буде шоколадний шар.

Потім на основу викладіть спочатку шоколадний шар та вирівняйте його. А зверху – білий сирний шар.

Для глазурі розтопіть на водяній бані шоколад та додайте тепле молоко. Змішайте до однорідності та вилийте глазур на чизкейк.

Поставте чизкейк у холодильник на п’ять годин.

Чизкейк з вишнею

Інгредієнти:

Основа:

пісочне печиво – 300 г;

вершкове масло – 80-100 г.

Сирний шар:

сир – 400 г;

сметана – 400 г;

підсолоджувач – за смаком;

желатин – 25 г;

ванільний цукор – 25 г.

Шар желе та вишні:

желе – 1 пакет;

желатин – 1 ч. л.;

вишня – 100 г.

Приготування

Перетріть печиво в блендері, додайте розтоплене масло та перемішайте. Рівним тонким шаром розподіліть суміш на дні форми. Поставте її на 30-40 хв у холодильник, щоб печиво застигло.

Для наступного етапу залийте желатин гарячою водою. Потім змішайте сметану з підсолоджувачем та ванільним цукром. Усе збийте міксером. Сир спочатку перебийте у блендері, а потім поступово додайте до сметани та продовжіть збивати. Поступово додайте у масу желатин та ретельно перемішайте.

Розподіліть начинку по основі з печива та поставте в холодильник на 2 години або в морозильну камеру на 40 хвилин.

Підготуйте вишню. Якщо вона з морозилки, то розморозьте її, відтисніть надлишкову вологу. А якщо свіжа – промийте та очистіть від кісточок.

Залийте желе гарячою водою та дайте трохи охолонути. Потім викладіть ягоди на застиглий торт. Акуратно залийте частину желе та поставте в холодильник на 30 хвилин. Потім вилийте все желе до кінця і поставте у холодильник ще на 2 години.

Користь чизкейку

Головний компонент смачного чизкейку – це сир. Він містить білок, вітаміни групи В, А, Е і Р, мікро- і макроелементи (кальцій, залізо, фтор, цинк тощо) ⠀⠀ ⠀

Завдяки високому вмісту білків він позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту і навіть рекомендований тим, хто зазвичай має проблеми з травленням. ⠀

Регулярне вживання сиру рекомендується людям, що страждають гіпертонією та ожирінням. Сир обов’язково повинен бути у раціоні хворих, що мають патології печінки, серця і судин. Також вживати сир рекомендується літнім людям, які часто страждають від остеопорозу. ⠀ ⠀

Під час приготування чизкейку необхідно використовувати мінімальну кількість цукру, адже у поєднанні з сиром можна отримати калорії, які порушують вуглеводний обмін.