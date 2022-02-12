ПП-чизкейк — это вкусный, ароматный и красивый сырный десерт. В зависимости от ингредиентов, он может быть низкокалорийным и подойдет для людей, которые не употребляют сладкого, на диете и тому подобное.

Факты ICTV подготовили рецепты приготовления пп-чизкейка без выпечки с различными начинками на любой вкус.

Чизкейк клубника-фисташка

Ингредиенты:

Основа:

песочное печенье — 80 г;

сливочное масло — 25 г.

Фисташковый слой:

творог — 125 г;

рикотта — 200 г;

фисташковая паста — 1 ч. л.;

подсластитель — по вкусу;

желатин — 10 г;

вода — 50 мл.

Клубничный слой:

рикотта — 200 г;

клубника — 70 г;

подсластитель — по вкусу;

желатин — 10 г;

вода — 50 мл;

Приготовление

Измельчите печенье в муку, добавьте растопленное масло и выложите на дно формы. Дно можно застелить пергаментом.

Для фисташкового слоя замочите желатин холодной водой. Когда набухнет, подогрейте в микроволновке 20 секунд. Смешайте все ингредиенты с помощью блендера. Вылейте все на основу и поставьте в морозилку на 20 минут или в холодильник на 40-50 минут.

Для клубничного слоя также залейте желатин водой. После набухания — подогрейте. Смешайте все ингредиенты и вылейте на фисташковый слой. Поставьте для застывания чизкейк в морозилку на час или на пару часов в холодильник.

Двухслойный шоколадный чизкейк без желатина

Ингредиенты:

Основа:

печенье — 160 г;

какао — 15 г;

соль — 1 г;

молоко — 160 г (от 80-200 г);

подсластитель — по вкусу.

Сырный слой:

творог — 400 г;

сливочный сыр — 240 г;

сливочный сыр — 240 г; подсластитель — по вкусу;

какао — 30г.

Глазурь:

черный шоколад — 30 г;

молоко — 30 г.

Приготовление

Печенье положите в чашу блендера. Добавьте какао и соль. Перебейте все ингредиенты.

Переложите массу в любую комфортную для перемешивания тарелку и постепенно добавьте молоко. Необходимо получить массу, которая похожа на мокрый песок.

Выложите печенье в форму и утрамбуйте его ко дну и стенкам. Можно взять стакан с плоским дном, чтобы ускорить процесс. Сформируйте бортики высотой примерно 5 см.

Для сырного слоя смешайте сыры и подсластитель. Половину этой массы переложите в отдельную тарелку — это будет белый слой. А в остальную часть добавьте какао и перемешайте. Если какао с комочками, лучше просеять его через сито. Это будет шоколадный слой.

Затем на основу выложите сначала шоколадный слой и выровняйте его. А сверху — белый сырный слой.

Для глазури растопите на водяной бане шоколад и добавьте теплое молоко. Смешайте до однородности и вылейте глазурь на пирог.

Поместите чизкейк в холодильник на пять часов.

Чизкейк с вишней

Ингредиенты:

Основа:

песочное печенье — 300 г;

сливочное масло — 80-100 г.

Сырный слой:

творог — 400 г;

сметана — 400 г;

подсластитель — по вкусу;

желатин — 25 г;

ванильный сахар — 25 г.

Слой желе и вишни:

желе — 1 пакет;

желатин — 1 ч. л.;

вишня — 100 г.

Приготовление

Перетрите печенье в блендере, добавьте растопленное масло и перемешайте. Ровным тонким слоем распределите смесь на дне формы. Поставьте ее на 30-40 мин в холодильник, чтобы печенье застыло.

Для следующего этапа залейте желатин горячей водой. Затем смешайте сметану с подсластителем и ванильным сахаром. Все взбейте миксером. Творог сначала перебейте в блендере, а затем постепенно добавьте к сметане и продолжите взбивать. Постепенно добавьте в массу желатин и тщательно перемешайте.

Распределите начинку по основе из печенья и поставьте в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 40 минут.

Подготовьте вишню. Если она из морозилки, то разморозьте ее, выжмите излишнюю влагу. А если свежая — промойте и очистите от косточек.

Залейте желе горячей водой и дайте немного остыть. Затем выложите ягоды на застывший торт. Аккуратно залейте часть желе и поставьте в холодильник на 30 минут. Затем вылейте все желе до конца и поставьте в холодильник еще на 2 часа.

Польза чизкейка

Главный компонент вкусного чизкейка – это сыр. Он содержит белок, витамины группы В, А, Е и P, микро- и макроэлементы (кальций, железо, фтор, цинк и др) ⠀⠀ ⠀

Благодаря высокому содержанию белков он положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и даже рекомендован тем, кто обычно имеет проблемы с пищеварением. ⠀

Регулярное употребление творога рекомендуется людям, страдающим гипертонией и ожирением. Сыр обязательно должен быть в рационе больных, имеющих патологии печени, сердца и сосудов. Также употреблять творог рекомендуется пожилым людям, которые часто страдают от остеопороза. ⠀ ⠀

Во время приготовления чизкейка необходимо использовать минимальное количество сахара, ведь в сочетании с сыром можно получить калории, которые нарушают углеводный обмен.