ПП-чизкейк — это вкусный, ароматный и красивый сырный десерт. В зависимости от ингредиентов, он может быть низкокалорийным и подойдет для людей, которые не употребляют сладкого, на диете и тому подобное.
Факты ICTV подготовили рецепты приготовления пп-чизкейка без выпечки с различными начинками на любой вкус.
Чизкейк клубника-фисташка
Ингредиенты:
Основа:
- песочное печенье — 80 г;
- сливочное масло — 25 г.
Фисташковый слой:
- творог — 125 г;
- рикотта — 200 г;
- фисташковая паста — 1 ч. л.;
- подсластитель — по вкусу;
- желатин — 10 г;
- вода — 50 мл.
Клубничный слой:
- рикотта — 200 г;
- клубника — 70 г;
- подсластитель — по вкусу;
- желатин — 10 г;
- вода — 50 мл;
Приготовление
Измельчите печенье в муку, добавьте растопленное масло и выложите на дно формы. Дно можно застелить пергаментом.
Для фисташкового слоя замочите желатин холодной водой. Когда набухнет, подогрейте в микроволновке 20 секунд. Смешайте все ингредиенты с помощью блендера. Вылейте все на основу и поставьте в морозилку на 20 минут или в холодильник на 40-50 минут.
Для клубничного слоя также залейте желатин водой. После набухания — подогрейте. Смешайте все ингредиенты и вылейте на фисташковый слой. Поставьте для застывания чизкейк в морозилку на час или на пару часов в холодильник.
Двухслойный шоколадный чизкейк без желатина
Ингредиенты:
Основа:
- печенье — 160 г;
- какао — 15 г;
- соль — 1 г;
- молоко — 160 г (от 80-200 г);
- подсластитель — по вкусу.
Сырный слой:
- творог — 400 г;
сливочный сыр — 240 г;
- подсластитель — по вкусу;
- какао — 30г.
Глазурь:
- черный шоколад — 30 г;
- молоко — 30 г.
Приготовление
Печенье положите в чашу блендера. Добавьте какао и соль. Перебейте все ингредиенты.
Переложите массу в любую комфортную для перемешивания тарелку и постепенно добавьте молоко. Необходимо получить массу, которая похожа на мокрый песок.
Выложите печенье в форму и утрамбуйте его ко дну и стенкам. Можно взять стакан с плоским дном, чтобы ускорить процесс. Сформируйте бортики высотой примерно 5 см.
Для сырного слоя смешайте сыры и подсластитель. Половину этой массы переложите в отдельную тарелку — это будет белый слой. А в остальную часть добавьте какао и перемешайте. Если какао с комочками, лучше просеять его через сито. Это будет шоколадный слой.
Затем на основу выложите сначала шоколадный слой и выровняйте его. А сверху — белый сырный слой.
Для глазури растопите на водяной бане шоколад и добавьте теплое молоко. Смешайте до однородности и вылейте глазурь на пирог.
Поместите чизкейк в холодильник на пять часов.
Чизкейк с вишней
Ингредиенты:
Основа:
- песочное печенье — 300 г;
- сливочное масло — 80-100 г.
Сырный слой:
- творог — 400 г;
- сметана — 400 г;
- подсластитель — по вкусу;
- желатин — 25 г;
- ванильный сахар — 25 г.
Слой желе и вишни:
- желе — 1 пакет;
- желатин — 1 ч. л.;
- вишня — 100 г.
Приготовление
Перетрите печенье в блендере, добавьте растопленное масло и перемешайте. Ровным тонким слоем распределите смесь на дне формы. Поставьте ее на 30-40 мин в холодильник, чтобы печенье застыло.
Для следующего этапа залейте желатин горячей водой. Затем смешайте сметану с подсластителем и ванильным сахаром. Все взбейте миксером. Творог сначала перебейте в блендере, а затем постепенно добавьте к сметане и продолжите взбивать. Постепенно добавьте в массу желатин и тщательно перемешайте.
Распределите начинку по основе из печенья и поставьте в холодильник на 2 часа или в морозильную камеру на 40 минут.
Подготовьте вишню. Если она из морозилки, то разморозьте ее, выжмите излишнюю влагу. А если свежая — промойте и очистите от косточек.
Залейте желе горячей водой и дайте немного остыть. Затем выложите ягоды на застывший торт. Аккуратно залейте часть желе и поставьте в холодильник на 30 минут. Затем вылейте все желе до конца и поставьте в холодильник еще на 2 часа.
Польза чизкейка
Главный компонент вкусного чизкейка – это сыр. Он содержит белок, витамины группы В, А, Е и P, микро- и макроэлементы (кальций, железо, фтор, цинк и др) ⠀⠀ ⠀
Благодаря высокому содержанию белков он положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и даже рекомендован тем, кто обычно имеет проблемы с пищеварением. ⠀
Регулярное употребление творога рекомендуется людям, страдающим гипертонией и ожирением. Сыр обязательно должен быть в рационе больных, имеющих патологии печени, сердца и сосудов. Также употреблять творог рекомендуется пожилым людям, которые часто страдают от остеопороза. ⠀ ⠀
Во время приготовления чизкейка необходимо использовать минимальное количество сахара, ведь в сочетании с сыром можно получить калории, которые нарушают углеводный обмен.