Як вживати корицю для схуднення

Приємний аромат кориці асоціюється із запашною випічкою, запеченим яблуком або гарячою кавою. Проте ця пряність не лише додає стравам чи напоям незвичного смаку, а й володіє корисними властивостями для здоровʼя.

Про корисні властивості кориці для здоров’я та як вживати пряність для схуднення, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Корисні властивості кориці

Лікар-дієтолог Олег Швець зазначає, що наукові спостереження відкривають все більше корисних впливів, пов’язаних зі споживанням кориці.

Ця спеція має протизапальні властивості. За словами лікаря, переваги кориці пов’язані з однією з її антиоксидантних сполук – коричним альдегідом. Він надає насичений аромат і смак, а також сприяє кращому контролю запалення.

– Кориця також є інгредієнтом середземноморської дієти – здорової моделі харчування для серцево-судинної системи, яка заохочує приготування їжі із використанням трав, спецій та прянощів.

Крім того, кориця допомагає знизити рівень цукру у крові.

Результати одного з досліджень демонструють, що люди з діабетом II типу на інсулінотерапії, які щодня приймали добавки з корицею, спостерігали помітне й тривале зниження рівня цукру в крові вже після 40 днів експерименту.

Водночас корицю не слід розглядати як заміну традиційного лікування.

Також спеція нормалізує рівень холестерину.

– Метааналіз 10 досліджень виявив, що щоденне споживання кориці призводить до статистично значущого зниження загального та поганого холестерину, – додає Швець.

Проте остаточне дозування та тривалість вживання кориці для лікування високого рівня холестерину ще не визначене.

А ще кориця багата на різні мінерали: калій, кальцій, залізо, магній, фосфор і цинк, а також вітаміни групи B, вітаміну С, А і PP.

– Також у ній містяться ефірні олії, клітковина і дубильні речовини, тому ароматна спеція чудово впливає на роботу всіх життєво важливих систем організму.

Загалом кориця підвищує загальний тонус організму, зміцнює імунітет, сприяє поліпшенню травлення, покращує кровообіг, має здатність стимулювати мозкову діяльність, допомагає в концентрації уваги, може поліпшити зорову пам’ять, а також є чудовою профілактикою для позбавлення головного болю та мігрені (а також зменшує больові відчуття під час менструації).

Яка буває кориця

За словами дієтолога, для випічки найчастіше використовується мелена кориця, для напоїв – палички, а олія кориці популярна як ароматизатор для цукерок.

Існує два поширених типи спеції:

Кориця касія – походить з південного Китаю, це більш поширений (і недорогий) вид кориці, який можна придбати в продуктових магазинах.

Цейлонська кориця – її потрібно купувати в спеціалізованому магазині спецій. Має насичений аромат, походить зі Шрі-Ланки та південної Індії.

Як вживати корицю для схуднення

Сьогодні в мережі можна знайти безліч інформації про корицю для схуднення. Дійсно деякі дослідження підтверджують, що пряність можуть збільшити швидкість метаболізму.

– Одне дослідження навіть показало, що коричний альдегід спонукає жирові клітини спалювати жир та допомагає захистити організм від ожиріння.

Однак потрібно розуміти, що вміст коричневого альдегіду в самій кориці недостатній для того, щоб викликати ефект схуднення. Варто розуміти, що не можливо схуднути просто вживаючи корицю!

– Сприяти схудненню може проста заміна цукру на солодкувату корицю в деяких стравах чи напоях та відмова від солодкого.

Тобто вживання спеції з метою зниження ваги дуже просте й не потребує спеціальних приготувань. Пряність можна просто додавати в чай, каву, випічку замість цукру.

Також можна приготувати спеціальний напій, але він не зможе гарантувати 100% зниження ваги:

Лимонна вода з корицею та медом: у 300 мл теплої води додайте 2 ст. л. лимонного соку і 0,5 ч. л. кориці. Пийте перед їдою десь за 30 хв. Такий напій допоможе не переїдати за обідом чи вечерею.

Кефір з корицею і медом: у 300 мл кефіру додайте 1 ч. л. меду і 0,5 ч. л. кориці. Ретельно перемішайте коктейль та насолоджуйтесь!

Зелений чай з корицею та імбиром: у заварник покладіть дві палички кориці, 3 ч. л. зеленого чаю і 0,5 ч. л. подрібленого імбиру. Залийте 600 мл кип’яченої води та дайте напою заваритися.

Як кориця може зашкодити та скільки можна вживати

За словами дієтолога, кориця касія містить ароматичну сполуку кумарин, що може бути токсичною при споживанні у великих кількостях. Вона здатна спричинити пошкодження печінки.

– Випічка з корицею навряд чи містить стільки кориці, а ось дієтичні добавки, наприклад, таблетки з високим вмістом кориці, можуть бути потенційно небезпечними.

Крім того, вживання кориці у великих кількостях може викликати побічні ефекти: пошкоджувати печінку і впливати на згортання крові.

Також цю пряність не варто використовувати при схильності до кровотеч, а вагітним жінкам слід взагалі виключити корицю з раціону.

Безпечна кількість кориці на добу: