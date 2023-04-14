Как избавиться от отеков на ногах — советы врача

С небольшими отеками ног сталкивался наверняка каждый — после тяжелого дня появляются следы от носков или обувь становится тесной.

Отеки могут быть следствием длительного сидения или стояния или же симптомом опасного заболевания. Факты ICTV узнавали, почему отекают ноги, как убрать отек и когда стоит обращаться к врачу.

Отек ног: симптомы и причины появления

Отек — патологическое скопление избыточной жидкости в межтканевом пространстве. Отекать могут не только ноги, но и внутренние органы, лицо и другие области тела.

Стоит понимать, что отек — это не болезнь, а симптом определенной проблемы. Причины отека ног могут быть разными, поэтому окончательный ответ вам сможет дать только врач после осмотра.

Помимо визуального опухшего состояния нижних конечностей, отек ног также может сопровождаться следующими симптомами:

ощущение тяжелых ног;

синдром беспокойных ног;

судороги;

боль в ногах;

онемение;

покраснение;

зуд;

высыпание.

Отечность ног может быть вызвана целым рядом причин. Самая популярная — малоподвижный образ жизни. В современном мире большинство людей много времени сидят или выполняют постоянную стоячую работу. Это нарушает кровообращение в ногах. Как результат, появляется тяжесть и отечность ног.

Также ноги могут отекать из-за вредных привычек (курение, употребление спиртного или соленого). Это способствует сгущению крови и негативно сказывается на кровообращении в конечностях.

Если ноги отекают из-за недостаточной активности или вредных привычек, избавиться от них просто — начать вести здоровый, активный образ жизни.

Включите в свою жизнь здоровую пищу, умеренные занятия спортом и ежедневные прогулки на свежем воздухе и все пройдет!

Однако отек ног может свидетельствовать и о серьезных проблемах со здоровьем. На этом настаивают врачи Медицинского центра Дельта Мед.

По их словам, отечность ног может быть один из симптомов болезней, связанных с накоплением жидкости:

острая почечная недостаточность;

кардиомиопатия;

хронические заболевания почек;

цирроз;

тромбоз глубоких вен;

сердечная недостаточность;

гормональная терапия;

перикардит;

беременность;

тромбофлебит;

длительное сидение или стояние и другие.

Также ноги могут отекать из-за воспалительных процессов:

перелом стопы или ноги;

кожная инфекция;

подагра;

инфекция или рана в ноге;

коленный бурсит;

остеоартрит;

ревматоидный артрит.

— Мы советуем обратиться к врачу, если вы заметили отеки на ногах, ведь они могут быть симптомом опасных состояний и заболеваний. Специалист поможет выявить и устранить причину неприятных ощущений, — добавляют в Дельта Мед.

Как избавиться от отеков на ногах — советы врача

Хирург высшей категории и сосудистый хирург Дмитрий Залевский отмечает, что иногда на лечение просто не хватает времени, но облегчить симптомы отека хочется просто здесь и сейчас.

Именно для таких пациентов врач подготовил несколько советов, которые помогут снять отеки ног:

вечером после рабочего дня полежите 10-15 мин, подняв ноги выше уровня туловища (выше 30°);

в течение дня делайте самомассаж стоп и икр плавными движениями снизу-вверх (несколько раз в день);

после работы не бегите, сломя голову в спорт зал или на тренировку. В вечернее время полезна ходьба и плавание , спортзал лучше оставить на утро;

, спортзал лучше оставить на утро; эффективный способ вернуть тонус сосудам — контрастный душ ног , но без экстремально высоких и низких температур;

, но без экстремально высоких и низких температур; после тяжелой тренировки в спортзале полежите, подняв и прислонив ноги высоко на стену на 5-10 мин;

если приходится работать стоя, время от времени вставайте на несколько секунд на носочки, затем перекатывайте ногу на пятки, повторяйте по три-пять раз;

старайтесь в течение дня каждый час-два садиться (лучше ложиться), подняв ноги на уровень тела или выше;

носите удобную обувь и индивидуальные стельки;

храните в холодильнике мазь местного применения Лиотон 1000, Детрагель и др. Вечером нанесите охлажденное средство на стопы и икры легкими массажными движениями – это уменьшит тяжесть и боль.