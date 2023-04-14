Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя развенчали миф о якобы эффективности очистительного детокса организма.

— Дело в том, что такого явления, как зашлакованность организма не существует. Если у вас есть проблемы в работе печени, почек, желудочно-кишечного тракта, то организм прекрасно справится самостоятельно, даже после недели потребления праздничного рациона, — утверждают специалисты.

По их словам, ни одна настойка на луке или лимоне, детокс-коктейль или голодание не стоят нашего здоровья. Настойка на травах, чтобы “прогнать желчь”, может привести к желчной колике. Чистка сосудов с помощью детокс-коктейлей тоже не является действенной.

Эксперты объясняют, что холестериновые бляшки не образуются за день или неделю. Так же невозможно от них избавиться просто с помощью “волшебных” коктейлей.

К тому же детокс-методы могут навредить нормальной микрофлоре кишечника, привести к обострению гастрита и язвы. Особенно это касается людей, которые имеют диабет, болезни почек и ЖКТ.

Почему становится легче после “чистки”

Когда мы переходим на диету и/или детокс-рацион, то начинаем потреблять меньше калорий и обработанных продуктов. Поэтому сначала почувствуем улучшение самочувствия и даже уменьшение веса. Однако следует понимать, что это краткосрочный эффект.

Что делать:

пить достаточно воды;

сбалансировано питаться, в частности добавить в рацион больше овощей, фруктов;

уменьшить употребление животных жиров;

отказаться от алкоголя и курения;

не забывать о физической активности.

Доверяйте своему организму. Ему нужны не детокс-коктейли, а забота и здоровое питание, резюмируют эксперты.

Источник: Береги себя