Использование лекарств против диабета как средства для похудения – одна из самых обсуждаемых тем последнего времени в интернете. Знаменитости, чтобы похудеть, прибегают к инъекциям препаратов, которые назначают больным диабетом.

Их наследует армия поклонников. Так, Илон Маск в октябре написал в твиттере, что принимает препарат с семаглутидом и практикует голодание, чтобы сбросить вес.

Ким Кардашьян ничего такого не писала – она просто появилась на публике с пониженным весом. Однако таблоиды считают, что здесь не обошлось без антидиабетических инъекций.

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Мы пообщались с эндокринологом Татьяной Луговской и выяснили, действительно ли лекарство от диабета может помочь в борьбе с ожирением.

— Татьяна, действительно ли ожирение является пандемией XXI века?

— Именно так. Ожирение – это хроническое рецидивирующее заболевание! Как и при лечении любого другого заболевания, для похудения следует использовать только безопасные средства.

Избыточный вес и ожирение приводят к развитию сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний и почечной недостаточности. И первой задачей в профилактике развития этих заболеваний является похудение. Как показывает клинический опыт, это сделать не просто для наших пациентов.

– Почему так происходит? Почему так тяжело похудеть?

– При хаотическом питании вместе с накоплением избыточной жировой ткани развивается состояние инсулинорезистентности, то есть снижается чувствительность клеток к инсулину.

Инсулин и глюкоза в большом количестве концентрируются в крови, что стимулирует аппетит. В таких условиях человеку постоянно хочется подъедать, обычно это вредные вкусности. Кто-то подъедает сладкое, кто-то непрерывно ест соленые снеки, чипсы и т. д. Несмотря на большое количество употребленной пищи, чувство голода остается.

– Что с этим делать? Может ли лекарство от диабета помочь побороть ожирение?

– Сейчас существует много недостоверной информации о похудении, поэтому врачам важно больше говорить о здоровом подходе в похудении и ошибках, которые допускают люди.

Сахаропонижающих препаратов есть большое количество – разные группы с разным механизмом действия. Показанием к использованию лекарства для диабетиков является состояние предиабета и сахарного диабета II типа.

Как определить, какое состояние у человека? Когда индекс массы тела человека больше или равен 25, а уровень глюкозы в крови натощак больше или равен 6,1 млмоль/л – это состояние предиабета.

Сахарный диабет II типа – это когда глюкоза натощак выше или равна 7,0 мл моль/л и/или гликозилированный гемоглобин 6,5% и выше.

Первым звеном в лечении является группа сахароснижающих препаратов – бигуаниды, действующее вещество метформин. Он повышает чувствительность периферических рецепторов к инсулину. Но эти препараты не являются лекарством для похудения!

– Есть информация, что именно благодаря метформину некоторые люди пытаются похудеть. Действительно ли он в этом помогает?

– Это очень хороший препарат, действенный и бюджетный. Он также имеет некоторые показания и противопоказания. Показания – это состояние предиабета и сахарный диабет ІІ типа. Метформин эффективен в снижении веса, если нет предиабета и диабета.

– В последнее время известные персоны, такие как Илон Маск и Ким Кардашьян, публично рассказывают, что худеют благодаря препаратам для диабетиков, содержащих семаглутид. Что вам известно об этом?

– Семаглутид сейчас в Украине не зарегистрирован. То есть если он завозится контрабандой, мы не знаем, как он транспортируется, все ли условия хранения соблюдены.

Но следует сказать, что если это правильный подход – препарат действительно работает. Он больше влияет на индекс массы тела и вводится подкожно раз в неделю. Использование этого препарата в Украине пока мы не можем рекомендовать, потому что он не завезен официально.

– А могут ли быть последствия после приема этого препарата?

– Конечно, побочные эффекты могут быть. Среди наиболее распространенных – тошнота или расстройство желудка, вздутие живота и газы. Кроме того, быстрое похудение может привести к потере жира на лице и появлению новых морщин.

Но хочу сказать, что морщины – это самое некритичное, что может происходить при нецелевом использовании лекарственного средства. Мы должны понимать, что если человек имеет избыточную массу тела, при назначении любого препарата мы должны взвешивать определенные риски.

Я уверена, что все известные люди, которые используют подобные препараты, самостоятельно этого не делают, только после консультаций со специалистами.

– А кому категорически нельзя принимать подобные препараты?

– Его нельзя принимать при онкологии, при непереносимости действующего вещества. Перед тем как использовать подобные препараты, следует обследовать щитовидную железу. Хотя бы минимальный скрининг.

Этот препарат не работает эффективно без изменения образа жизни. Речь идет о спорте и правильном, сбалансированном питании.

Действие препарата направлено на понижение аппетита. Он действует на центр аппетита в мозге. Чувство сытости ускоряется. То есть если человек раньше ел несколько килограммов чего-то, то сейчас на этом препарате будет есть свою безопасную порцию и будет наедаться.

Но чтобы так происходило – человек должен знать об этой безопасной порции. То есть этот препарат работает эффективно только с диетотерапией. Средний курс использования этого препарата – 6-12 месяцев.

Однако помните, что основа любого безопасного похудения – здоровое и правильное питание.