Використання ліків проти діабету як засобу схуднення – одна із найобговорюваніших тем останніх часів в інтернеті. Знаменитості, аби схуднути, вдаються до ін’єкцій препаратів, які призначають хворим на діабет.

Їх наслідує армія прихильників. Так, Ілон Маск у жовтні написав у твіттері, що вживає препарат із семаглутидом та практикує голодування, щоб скинути вагу.

Кім Кардаш’ян нічого такого не писала – вона просто з’явилася на публіці з істотно зниженою масою. Проте таблоїди вважають, що тут не обійшлося без антидіабетичних ін’єкцій.

Зараз дивляться

Ми поспілкувалися з ендокринологом Тетяною Луговською і з’ясували, чи насправді ліки від діабету можуть допомогти у боротьбі з ожирінням.

– Пані Тетяно, чи справді ожиріння є пандемією ХХІ сторіччя?

– Саме так. Ожиріння – це хронічне захворювання, що рецидивує! Як і при лікуванні будь-якого іншого захворювання, для схуднення варто використовувати тільки безпечні засоби.

Надмірна вага та ожиріння призводять до розвитку цукрового діабету ІІ типу, серцево-судинних захворювань та ниркової недостатності. І першим завданням у профілактиці розвитку цих захворювань є схуднення. Як показує клінічний досвід, це зробити доволі не просто для наших пацієнтів.

– Чому так відбувається? Чому так важко схуднути?

– При хаотичному харчуванні разом з накопиченням надлишкової жирової тканини розвивається стан інсулінорезистентності, тобто знижується чутливість клітин до інсуліну.

Інсулін та глюкоза у чималій кількості концентруються у крові, а це стимулює апетит. За таких умов людині постійно хочеться під’їдати, зазвичай це шкідливі смаколики. Хтось під’їдає солоденьке, хтось безперервно їсть солоні снеки, чипси тощо. Незважаючи на велику кількість спожитої їжі, відчуття голоду залишається.

– Що з цим робити? Чи можуть насправді ліки від діабету допомогти побороти ожиріння?

– Нині існує багато недостовірної інформації щодо схуднення, тому лікарям важливо більше говорити про здоровий підхід у схудненні та помилки, яких припускаються люди.

Цукрознижувальних препаратів є велика кількість – різні групи з різним механізмом дії. Показанням до використання ліків для діабетиків є стан предіабету та цукрового діабету ІІ типу.

Як визначити, який стан у людини? Коли індекс маси тіла людини більше або дорівнює 25, а рівень глюкози в крові натще більше або дорівнює 6,1 млмоль/л – це стан предіабету.

Цукровий діабет ІІ типу – це коли глюкоза натще вище або дорівнює 7,0 млмоль/л і/або глікозильований гемоглобін 6,5% і вище.

Першою ланкою у лікуванні є група цукрознижувальних препаратів – бігуаніди, діюча речовина препарату метформін. Він підвищує чутливість периферійних рецепторів до інсуліну. Але ці препарати не є ліками для схуднення!

– Є інформація, що саме завдяки метформіну деякі люди намагаються схуднути. Чи справді він допомагає у цьому?

– Це дуже хороший препарат, дієвий та бюджетний. Він також має певні показання і протипоказання. Показання – це стан предіабету і цукровий діабет ІІ типу. Метформін ефективний у зниженні ваги, якщо немає предіабету та діабету.

– Останнім часом відомі постаті, такі як Ілон Маск та Кім Кардаш’ян, публічно розповідають, що худнуть завдяки препаратам для діабетиків, що містять речовину семаглутид. Що вам про це відомо?

– Семаглутид зараз в Україні не зареєстрований. Тобто якщо він завозиться контрабандою, ми ж не знаємо, як він транспортується, чи всі умови зберігання дотримані.

Але варто сказати, що якщо це правильний підхід – препарат дійсно працює. Він більше впливає на індекс маси тіла і вводиться підшкірно один раз на тиждень. Використання цього препарату в Україні поки що ми не можемо рекомендувати, бо його не завезено офіційно.

– А чи можуть бути наслідки від прийому цього препарату?

– Звісно, побічні ефекти можуть бути. Серед найбільш поширених – нудота або розлад шлунка, здуття живота та гази. Крім того, швидке схуднення може призвести до втрати жиру на обличчі та появи нових зморшок.

Та хочу сказати, що зморшки – це найменш критичне, що може відбуватися при нецільовому використанні лікарського засобу. Ми повинні розуміти, що якщо людина має надлишкову масу тіла, то при призначенні будь-якого препарату ми повинні зважувати певні ризики.

Я впевнена, що всі відомі люди, які використовують подібні препарати, самостійно того не роблять, лише після консультацій зі спеціалістами.

– А кому категорично не можна приймати подібні препарати?

– Його не можна застосувати при онкології за умов непереносимості діючої речовини. Перед тим як використовувати подібні препарати, варто зробити обстеження щитоподібної залози. Хоча б мінімальний скринінг.

Цей препарат не працює ефективно без зміни способу життя. Йдеться про спорт та правильне, збалансоване харчування.

Дія препарату направлена на зниження апетиту. Він діє на центр апетиту в головному мозку. Відчуття ситості прискорюється. Тобто якщо людина раніше їла кілька кілограмів чогось, то зараз на цьому препараті їстиме свою безпечну порцію і наїдатиметься.

Але для того щоб так відбувалося – людина повинна знати про цю безпечну порцію. Тобто цей препарат працює ефективно лише з дієтотерапією. Середній курс використання цього препарату – 6-12 місяців.

Однак пам’ятайте, що основа будь-якого безпечного схуднення – здорове і правильне харчування.