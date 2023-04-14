Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розвінчали міф про нібито ефективність очисного детоксу організму.

– Річ у тім, що такого явища, як зашлакованість організму, не існує. Якщо у вас є проблеми в роботі печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, то організм чудово впорається самостійно, навіть після тижня споживання святкового раціону, – стверджують фахівці.

За їхніми словами, жодна настоянка на цибулі чи лимоні, детокс-коктейль чи голодування не варті нашого здоров’я. Настоянка на травах, щоб “прогнати жовч”, може призвести до жовчної коліки. Чистка судин за допомогою детокс-коктейлів теж не є дієвою.

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Експерти пояснюють, що холестеринові бляшки не утворюються за день чи тиждень. Так само неможливо їх позбутися просто за допомогою “чарівних” коктейлів.

До того ж детокс-методи можуть зашкодити нормальній мікрофлорі кишківника, призвести до загострення гастриту та виразки. Особливо це стосується людей, які мають діабет, хвороби нирок і ШКТ.

Чому стає легше після “чистки”

Коли ми переходимо на дієту та/або детокс-раціон, то починаємо споживати менше калорій та оброблених продуктів. Тож спочатку відчуємо покращення самопочуття та навіть зменшення ваги. Проте слід розуміти, що це короткостроковий ефект.

Що робити:

пити достатньо води;

збалансовано харчуватися, зокрема додати в раціон більше овочів, фруктів;

зменшити вживання тваринних жирів;

відмовитися від алкоголю та куріння;

не забувати про фізичну активність.

Довіряйте своєму організму. Йому потрібні не детокс-коктейлі, а турбота та здорове харчування, резюмують експерти.

Джерело: Бережи себе