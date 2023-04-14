Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розвінчали міф про нібито ефективність очисного детоксу організму.
– Річ у тім, що такого явища, як зашлакованість організму, не існує. Якщо у вас є проблеми в роботі печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, то організм чудово впорається самостійно, навіть після тижня споживання святкового раціону, – стверджують фахівці.
За їхніми словами, жодна настоянка на цибулі чи лимоні, детокс-коктейль чи голодування не варті нашого здоров’я. Настоянка на травах, щоб “прогнати жовч”, може призвести до жовчної коліки. Чистка судин за допомогою детокс-коктейлів теж не є дієвою.
Експерти пояснюють, що холестеринові бляшки не утворюються за день чи тиждень. Так само неможливо їх позбутися просто за допомогою “чарівних” коктейлів.
До того ж детокс-методи можуть зашкодити нормальній мікрофлорі кишківника, призвести до загострення гастриту та виразки. Особливо це стосується людей, які мають діабет, хвороби нирок і ШКТ.
Чому стає легше після “чистки”
Коли ми переходимо на дієту та/або детокс-раціон, то починаємо споживати менше калорій та оброблених продуктів. Тож спочатку відчуємо покращення самопочуття та навіть зменшення ваги. Проте слід розуміти, що це короткостроковий ефект.
Що робити:
- пити достатньо води;
- збалансовано харчуватися, зокрема додати в раціон більше овочів, фруктів;
- зменшити вживання тваринних жирів;
- відмовитися від алкоголю та куріння;
- не забувати про фізичну активність.
Довіряйте своєму організму. Йому потрібні не детокс-коктейлі, а турбота та здорове харчування, резюмують експерти.
Джерело: Бережи себе