Вчені б’ють на сполох з приводу потенційно смертельного побічного ефекту популярних препаратів для схуднення Wegovy і Ozempic, який, можливо, був пропущений під час випробувань.

Препарати-блокбастери діють, імітуючи ефекти GLP-1, гормону, який уповільнює рух їжі по кишечнику, змушуючи людину відчувати себе ситою довше.

Але дослідники в Китаї вважають, що ліки можуть викликати збільшення тонкої кишки людини, що загрожує високим ризиком потенційно смертельної непрохідності травної системи.

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В експериментах, проведених на мишах, збільшення кишечника відбулося приблизно через 20 місяців прийому препаратів GLP-1. Команда зазначає, що клінічні випробування Wegovy тривали лише до 16 місяців, а це означає, що цей значний довгостроковий побічний ефект, можливо, був упущений.

Дослідники також розглянули попередні дослідження на людях, які припускають, що споживачі цих препаратів у чотири рази частіше страждають на кишкову непрохідність.

Однією з найбільш ранніх ознак закупорки кишечника є втрата апетиту і запор. Закупорка може статися, коли кишечник стає занадто великим і втрачає здатність регулювати свою форму, що ускладнює проходження їжі.

Якщо не лікувати кишкову непрохідність, вона може викликати серйозні, небезпечні для життя ускладнення, зокрема відмирання тканин.

Хворі також мають більш високий ризик перитоніту, потенційно смертельної інфекції в черевній порожнині.

Кишкова непрохідність є причиною близько 30 тис. смертей в США щороку.