Авторитетні експерти відомої американської клініки Mayo провели невеликий лікнеп для тих, хто цікавиться препаратами, які призначені для боротьби із зайвою вагою.

– У вас серйозні проблеми зі здоров’ям через вашу вагу? Ви пробували дієту і фізичні вправи, але не змогли схуднути? Якщо ви відповіли ствердно на ці питання, можливо, вам підійде рецептурний препарат для схуднення, – пишуть медики.

За їхніми словами, важливо знати, що рецептурні препарати для схуднення використовуються на додаток, а не замість дієти і фізичних вправ.

Зараз дивляться

Відзначається, що кандидатом на отримання препаратів для схуднення є ті, у кого:

індекс маси тіла (ІМТ) більше 30;

ІМТ більше 27, і у вас серйозні проблеми зі здоров’ям, пов’язані з ожирінням, такі як діабет або високий кров’яний тиск.

Важливо відзначити, що препарати для схуднення підходять не всім. Наприклад, ліки, що відпускаються за рецептом, не слід використовувати, якщо ви намагаєтеся завагітніти, вагітні або годуєте грудьми.

Наскільки добре діють препарати для схуднення

Рецептурні препарати для зниження ваги, схвалені для тривалого застосування – більше 12 тижнів. Протягом року це може означати втрату ваги від 3% до 7% від загальної маси тіла в порівнянні з досягненнями тільки за рахунок зміни способу життя.

Може здатися, що це скромний результат. Але стійка втрата ваги від 5% до 10% може мати важливі переваги для здоров’я, такі як зниження артеріального тиску, рівня цукру в крові та рівня тригліцеридів.

Що потрібно знати про препарати для схуднення

Під час прийому препаратів для схуднення часто спостерігаються легкі побічні ефекти, такі як нудота, запор або діарея. Вони можуть зменшуватися з часом. У рідкісних випадках можуть виникати серйозні побічні ефекти. З цієї причини важливо обговорити варіанти лікування з лікарем.

Багато людей знову набирають частину втраченої ваги, коли перестають приймати препарати для схуднення. Проте, придбання звичок здорового способу життя може реально допомогти обмежити набір зайвих кілограмів.

Які препарати для схуднення дозволені

Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США для тривалого застосування схвалені чотири препарати для зниження ваги:

Бупропіон-налтрексон (Contrave)

Ліраглутид (Саксенда)

Орлістат (Ксенікал)

Фентермін-топірамат (Qsymia)

Більшість ліків для схуднення, що відпускаються за рецептом, знижують апетит або посилюють відчуття ситості. Деякі роблять і те, і інше. Виняток становить Орлістат. Він працює, перешкоджаючи поглинанню жиру.

Ліки для схуднення не є простою відповіддю на втрату ваги. Але вони можуть допомогти внести необхідні зміни в спосіб життя, щоб схуднути і поліпшити своє здоров’я, відзначають фахівці.

Джерело: Clinic Mayo