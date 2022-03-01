Імбир, лимон, мед для схуднення просто незамінні. Перші два продукти є складовими більшості дієт, третім часто замінюють цукор.

Факти ICTV з’ясували, чим корисні імбир, лимон, мед та як правильно використовувати їхню суміш під час дієти.

Користь імбиру, лимона та меду

Лимон – надзвичайно корисний для здоров’я людини. Він містить вітаміни групи В, С, РР, Д, Е, а також кальцій, натрій, калій, сірку, залізо, магній, рутин і цитрин.

Він корисний для очищення ЖКТ, зміцнення імунітету.

Щодо меду, то він містить багато елементів таблиці Менделєєва, вітаміни В1, В2, В6, Е, К, С, каротин, фолієву кислоту, насичений амінокислотами.

– У меді багато моносахаридів – фруктози та глюкози, і він містить від 70 до 80% цукру, що забезпечує його смак, – зазначає дієтолог Наталя Кондратюк.

Він також сприяє зміцненню імунітету, має заспокійливі властивості. Крім того, ферменти, що входять до складу меду, стимулюють травлення та покращують обмін речовин.

В імбирі міститься близько 400 з’єднань, більшість з них – в масляному вигляді (ефірні олії).

– Однією із найважливіших органічних сполук у складі імбиру є цитраль – речовина, альдегід (спирт без водневої складової). Він дуже важливий у фармакології і є одним із компонентів протизапальних та антисептичних засобів, – розповідає шеф-кухар Тетяна Осипова.

Він також містить вітаміни групи В, С, Е, кальцій, залізо, цинк, магній.

Основні властивості імбиру: зміцнення імунітету, стабілізація кровообігу, боротьба з інфекціями.

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Імбир, лимон, мед для схуднення

Ці продукти можна ефективно використовувати під час схуднення.

І якщо щодо кількості імбиру та лимону рекомендацій немає, їх можна їсти, стільки завгодно, то з медом треба бути обережними.

– Під час схуднення споживання меду, як і цукру, має бути під контролем, – коментує дієтолог Наталя Кондратюк.

Загалом з використанням цих продуктів готують різноманітні напої, які вважаються дуже корисними для людей, що худнуть.

Рецепт напою з імбиром, лимоном та медом

Інгредієнти

корінь імбиру

лимон

мед

вода

Приготування

Почистити та нарізати за смаком корінь імбиру. Подавити половину лимона без шкірки. Додати не більше однієї чайної ложки меду. Залити кип’яченою водою. Пити в теплому чи холодному вигляді.

Напій зазвичай використовуються під час хвороби та для зміцнення імунітету. Проте під час схуднення з ним треба бути обережним – мед може бути джерелом зайвих калорій.

Водночас на дієті варто пити інші напої з вмістом цих інгредієнтів, один з них – вода Сассі.

Рецепт води Сассі

Інгредієнти

2 л води

1 лимон

1 огірок

10-15 листочків м’яти

4-5 чайних ложки свіжо натертого кореня імбиру

Приготування

Огірок очистити від шкірки та нарізати тонкими шматочками. Лимон помити на подрібнити за бажанням. Імбир натерти на терці. Покласти усі інгредієнти у банку. Додати листочки м’яти. Залити водою. Вживати краще через пів доби, коли напій настоїться.

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– Напій – чудовий помічник у спеку для тамування спраги, виведення зайвої рідини і пришвидшення метаболічних процесів, – коментує Наталя Кондратюк.

Через здатність виводити зайву рідину та пришвидшення метаболізму цей напій корисний під час схуднення.

Чай з обліпихою, імбиром, лимоном та медом

Інгредієнти

1 жменя обліпихи

20 г імбиру

половина лимона

половина апельсина

гілочка м’яти

1 ст. л . меду

Приготування

Нарізати апельсин та лимон. Скласти у глечик чи заварник всі інгредієнти. Залити окропом. Дати настоятися 5-10 хвилин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шеф-повар Татьяна Осипова (@osipovachef)

Шеф-повар Тетяна Осипова говорить, що цей чай заряджає енергією. Це важливо під час виснажливої дієти.

З використанням імбиру, лимона та меду можна готувати й інші напої, зокрема з використанням різних видів чаю та травами, зі спеціями, фруктами, ягодами та навіть часником. Проте не рекомендується додавати цукор, максимально обмежити кількість меду.

Можна готувати такі суміші наперед та просто заливати їх водою – холодною чи окропом. Проте тримати їх треба винятково у холодильнику, інакше є ризик, що вони зіпсуються.