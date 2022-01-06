Вітамін С – корисний для організму. Він бере участь у процесах метаболізму, захищає молекули (білки, ліпіди, вуглеводи та ін.) від пошкодження активними формами кисню.

Також цей вітамін потрібен для синтезу гормонів, що грають важливу роль у реакції серцево-судинної системи на важку інфекцію, і допомагає засвоювати залізо.

Зазвичай люди вважають, що найбільше вітаміну С міститься саме у лимоні. За словами дієтолога Світлани Фус, це не зовсім так, адже є й інші корисні продукти, які можна вживати, щоб краще насичувати організм цим вітаміном. І орієнтуватися на вживання тільки цього цитрусового як джерела вітаміну С взимку не варто.

– Зазвичай нам достатньо однієї-двох дольок лимона у чай. А в одній дольці тільки 3-4% денної норми аскорбінової кислоти. Крім того, значна частина вітаміну руйнується в гарячому чаї, – розповіла Фус.

Вона порівняла вміст вітаміну С в середньому апельсині та лимоні: в першому – 70-80 мг, а в другому – всього 48 мг.

Спеціалістка радить вживати різноманітні овочі, фрукти і ягоди – свіжі, заморожені або квашені, щоб постійно підтримувати в організмі достатню концентрацію вітаміну С.

Продукти, за допомогою яких можна заповнити потребу організму у вітаміні С: 100 г капусти, одне яблуко, 30 г чорної смородини, один помідор, 40 г болгарського перцю, 200 г цвітної капусти (на парі).

Джерело: Світлана Фус