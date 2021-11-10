Про вітамін D й Омега-3 відомо майже все. Багато людей тепер приймають його із жовтня до квітня, зокрема у складі дієтичних добавок.

Відомо, що брак Омега-3 жирних кислот у раціоні збільшує ризик небезпечних проблем — від атеросклерозу, остеопорозу до Covid-19.

– На щорічній конференції Американського коледжу ревматології оголосили іще один один переконливий аргумент на користь застосування добавок із вітаміном D3 та морськими Омега-3, – повідомив лікар-гастроентеролог, дієтолог, к.м.н. Олег Швець. – Результати дослідження щодо вживання вітаміну D3 та Омега-3, яке включало 26 тис. чоловіків у віці 50+ та жінок – 55+, свідчать, що у людей, які приймали дієтичні добавки, знизився рівень захворюваності на ревматоїдний артрит та інші аутоімунні захворювання.

Зниження було відчутне – до 25-30%.

Ці дані свідчать про правильність наявних рекомендацій щодо обов’язкового вживання морської риби і морепродуктів. Їх брак у раціоні можна частково компенсувати дієтичними добавками із вітаміном D3 та Омега-3 поліненасиченими жирними кислотами.

Дослідження свідчать, що дефіцит вітаміну D призводить до підвищеної сприйнятливості до вірусних та бактеріальних респіраторних інфекцій. І навпаки, високий рівень – підвищує захисні сили.

Джерело: Олег Швець