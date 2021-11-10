О витамине D и Омега-3 известно почти все. Многие люди сейчас принимают его с октября по апрель, в том числе в составе диетических добавок.

Известно, что нехватка Омега-3 жирных кислот в рационе увеличивает риск опасных проблем – от атеросклероза, остеопороза до Covid-19.

— На ежегодной конференции Американского колледжа ревматологии огласили еще один убедительный аргумент в пользу применения добавок с витамином D3 и Омега-3, — сообщил врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н. Олег Швец. — Результаты исследования по употреблению витамина D3 и Омега-3, которое включало 26 тыс. мужчин в возрасте 50+ и женщин — 55+, свидетельствуют, что у людей, принимавших диетические добавки, снизился уровень заболеваемости ревматоидным артритом и другими аутоиммунными заболеваниями.

Снижение было ощутимым – до 25-30%.

Эти данные свидетельствуют о правильности существующих рекомендаций по обязательному употреблению морской рыбы и морепродуктов. Их недостаток в рационе может быть частично компенсирован диетическими добавками с витамином D3 и Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

Исследования свидетельствуют, что дефицит витамина D приводит к повышенной восприимчивости к вирусным и бактериальным респираторным инфекциям. И наоборот, высокий уровень – повышает защитные силы.

Источник: Олег Швец