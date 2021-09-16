Вчені Трініті-коледжу і Единбурзького університету у Великій Британії, вивчивши зв’язок між вітаміном D і Covid-19, виявили, що ультрафіолетове випромінювання (UVB), яке є ключовим для виробництва вітаміну D в шкірі, надійно захищає від важких ускладнень і навіть смерті внаслідок коронавірусної інфекції.

Попередні дослідження пов’язували дефіцит вітаміну D з підвищеною сприйнятливістю до вірусних і бактеріальних респіраторних інфекцій.

Так само кілька спостережних досліджень виявили тісний зв’язок між дефіцитом вітаміну D і Covid-19, але можливо, що ці ефекти були змішані і фактично були наслідком інших чинників, таких як ожиріння, літній вік або хронічні захворювання, які також пов’язані з низьким рівнем вітаміну D.

Щоб краще зрозуміти ці дані, дослідники змогли розрахувати генетично передбачений рівень вітаміну D, який не залежить від демографічних факторів, стану здоров’я та способу життя. Вчені використовували інформацію з більш ніж сотні генів, що визначають статус вітаміну D.

У дослідженні взяли участь майже півмільйона жителів Великої Британії. Вплив UVB-випромінювання і зараження Covid-19 було індивідуально оцінено для кожного учасника. Порівнюючи ці дві змінні, дослідники виявили, що концентрація вітаміну D в кровотоці внаслідок впливу UVB–випромінювання була утричі сильнішою за його генетично передбачений рівень.

Було виявлено, що UVB-випромінювання, що передувало зараженню Covid-19, прямо або обернено пропорційно пов’язане з госпіталізацією і смертю. Це свідчить про те, що вітамін D може захистити від важкого перебігу Covid-19 і смерті.

– Наше дослідження надало додаткові докази того, що вітамін D може захистити від важкої інфекції, – зазначила доцент кафедри епідеміології медичного факультету Трініті-коледжу, професор Ліна Згага.

За її словами, безумовно слід приймати добавки вітаміну D, щоб уникнути його дефіциту в організмі, особливо з наближенням зими.