Ученые Тринити-колледжа и Эдинбургского университета в Великобритании, изучив связь между витамином D и Covid-19, обнаружили, что ультрафиолетовое излучение (UVB), которое является ключевым для производства витамина D в коже, надежно защищает от тяжелых осложнений и даже смерти вследствие коронавирусной инфекции.

Предыдущие исследования связывали дефицит витамина D с повышенной восприимчивостью к вирусным и бактериальным респираторным инфекциям.

Точно так же несколько наблюдательных исследований обнаружили тесную взаимосвязь между дефицитом витамина D и Covid-19, но возможно, что эти эффекты были смешаны и фактически являлись следствием других факторов, таких как ожирение, пожилой возраст или хронические заболевания, которые также связаны с низким уровнем витамина D.

Чтобы лучше понять эти данные, исследователи смогли рассчитать генетически предсказанный уровень витамина D, который не зависит от демографических факторов, состояния здоровья и образа жизни. Ученые использовали информацию из более чем сотни генов, определяющих статус витамина D.

В исследовании приняли участие почти полмиллиона жителей Великобритании. Влияние UVB –излучения и заражение Covid-19 было индивидуально оценено для каждого участника. Сравнивая эти две переменные, исследователи обнаружили, что концентрация витамина D в кровотоке вследствие воздействия UVB –излучения была в три раза сильнее его генетически предсказанного уровня.

Было обнаружено, что UVB–излучение, предшествовавшее заражению Covid-19, прямо или обратно пропорционально связано с госпитализацией и смертью. Это говорит о том, что витамин D может защитить от тяжелого течения Covid-19 и смерти.

— Наше исследование предоставило дополнительные доказательства того, что витамин D может защитить от тяжелой инфекции, — отметила доцент кафедры эпидемиологии медицинского факультета Тринити-колледжа, профессор Лина Згага.

По ее словам, определенно следует принимать добавки витамина D, чтобы избежать его дефицита в организме, особенно с приближением зимы.