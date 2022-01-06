Витамин С — полезен для организма. Он участвует в процессах метаболизма, защищает молекулы (белки, липиды, углеводы и др.) от повреждения активными формами кислорода.

Также этот витамин нужен для синтеза гормонов, играющих важную роль в реакции сердечно-сосудистой системы на тяжелую инфекцию, и помогает усваивать железо.

Обычно люди считают, что больше всего витамина С содержится именно в лимоне. По словам диетолога Светланы Фус, это не совсем так, ведь есть и другие полезные продукты, которые можно употреблять, чтобы лучше насыщать организм этим витамином. И ориентироваться на употребление только этого цитрусового как источника витамина С зимой не стоит.

— Обычно нам достаточно одной-двух долек лимона в чай. А в одной дольке только 3-4% дневной нормы аскорбиновой кислоты. Кроме того, значительная часть витамина разрушается в горячем чае, — рассказала Фус.

Она сравнила содержание витамина С в среднем апельсине и лимоне: в первом — 70-80 мг, а во втором — всего 48 мг.

Специалист советует употреблять разнообразные овощи, фрукты и ягоды — свежие, замороженные или квашеные, чтобы постоянно поддерживать в организме достаточную концентрацию витамина С.

Продукты, с помощью которых можно восполнить потребность организма в витамине С: 100 г капусты, одно яблоко, 30 г черной смородины, один помидор, 40 г болгарского перца, 200 г цветной капусты (на пару).

Источник: Светлана Фус