Имбирь, лимон, мед для похудения просто незаменимы. Первые два продукта являются составляющими большинства диет, третьим часто заменяют сахар.
Факты ICTV выяснили, чем полезны имбирь, лимон, мед и как правильно использовать их смесь во время диеты.
Польза имбиря, лимона и меда
Лимон – чрезвычайно полезен для здоровья человека. Он содержит витамины группы В, С, РР, Д, Е, а также кальций, натрий, калий, серу, железо, магний, рутин и цитрин.
Он полезен для очищения ЖКТ, укрепления иммунитета.
Что касается меда, то он содержит многие элементы таблицы Менделеева, витамины В1, В2, В6, Е, К, С, каротин, фолиевую кислоту, насыщенную аминокислотами.
– В меде много моносахаридов – фруктозы и глюкозы, и он содержит от 70 до 80% сахара, что обеспечивает его вкус, – отмечает диетолог Наталья Кондратюк.
Он также способствует укреплению иммунитета, обладает успокаивающими свойствами. Кроме того, ферменты, которые входят в состав меда, стимулируют пищеварение и улучшают обмен веществ.
В имбире содержится около 400 соединений, большинство из них – в масляном виде (эфирные масла).
— Одним из важнейших органических соединений в составе имбиря является цитраль – вещество, альдегид (спирт, в составе которого отсутствует водородная составляющая). Он очень важен в фармакологии и является одним из компонентов противовоспалительных и антисептических средств, – рассказывает шеф-повар Татьяна Осипова.
Он также содержит витамины группы В, С, Е, кальций, железо, цинк, магний.
Основные свойства имбиря: укрепление иммунитета, стабилизация кровообращения, борьба с инфекциями.
Имбирь, лимон, мед для похудения
Эти продукты можно эффективно использовать при похудении.
И если касательно количества имбиря и лимона рекомендаций нет, их можно есть столько угодно, то с медом нужно быть осторожными.
– Во время похудения потребление меда, как и сахара, должно быть под контролем, – комментирует диетолог Наталья Кондратюк.
В целом с использованием этих продуктов готовят разнообразные напитки, которые считаются очень полезными для худеющих людей.
Рецепт напитка с имбирем, лимоном и медом
Ингредиенты
- корень имбиря
- лимон
- мед
- вода
Приготовление
- Почистить и нарезать по вкусу корни имбиря.
- Подавить половину лимона без кожуры.
- Добавить не больше одной чайной ложки меда.
- Залить кипяченой водой.
- Пить в теплом или холодном виде.
Напиток обычно используют при болезни и для укрепления иммунитета. Однако при похудении с ним нужно быть осторожным – мед может быть источником лишних калорий.
В то же время на диете следует пить другие напитки с содержанием этих ингредиентов, один из них – вода Сасси.
Рецепт воды Сасси
Ингредиенты
- 2 л воды
- 1 лимон
- 1 огурец
- 10-15 листочков мяты
- 4-5 чайных ложки свежетертого корня имбиря
Приготовление
- Огурец очистить от кожуры и нарезать тонкими кусочками.
- Лимон помыть и измельчить по желанию.
- Имбирь натереть на терке.
- Положить все ингредиенты в банку.
- Добавить листики мяты.
- Залить водой.
- Употреблять лучше через полсуток, когда напиток настоится.
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– Напиток – отличный помощник в жару для утоления жажды, выведения лишней жидкости и ускорения метаболических процессов, – комментирует Наталья Кондратюк.
Из-за способности выводить лишнюю жидкость и ускорять метаболизм этот напиток полезен при похудении.
Чай с облепихой, имбирем, лимоном и медом
Ингредиенты
- 1 горсть облепихи
- 20 г имбиря
- половина лимона
- половина апельсина
- веточка мяты
- 1 ст. л. меда
Приготовление
- Нарезать апельсин и лимон.
- Сложить в кувшин или заварник все ингредиенты.
- Залить крутым кипятком.
- Дать настояться 5-10 минут.
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Шеф-повар Татьяна Осипова говорит, что этот чай заряжает энергией. Это важно во время изнурительной диеты.
С использованием имбиря, лимона и меда можно готовить и другие напитки, в частности с использованием различных видов чая и трав, специй, фруктов, ягод и даже чеснока. Однако не рекомендуется добавлять сахар и нужно максимально ограничить количество меда.
Можно готовить такие смеси наперед и потом просто заливать их водой – холодной или кипятком. Однако держать их следует исключительно в холодильнике, иначе есть риск, что они испортятся.