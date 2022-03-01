Имбирь, лимон, мед для похудения просто незаменимы. Первые два продукта являются составляющими большинства диет, третьим часто заменяют сахар.

Факты ICTV выяснили, чем полезны имбирь, лимон, мед и как правильно использовать их смесь во время диеты.

Польза имбиря, лимона и меда

Лимон – чрезвычайно полезен для здоровья человека. Он содержит витамины группы В, С, РР, Д, Е, а также кальций, натрий, калий, серу, железо, магний, рутин и цитрин.

Он полезен для очищения ЖКТ, укрепления иммунитета.

Что касается меда, то он содержит многие элементы таблицы Менделеева, витамины В1, В2, В6, Е, К, С, каротин, фолиевую кислоту, насыщенную аминокислотами.

– В меде много моносахаридов – фруктозы и глюкозы, и он содержит от 70 до 80% сахара, что обеспечивает его вкус, – отмечает диетолог Наталья Кондратюк.

Он также способствует укреплению иммунитета, обладает успокаивающими свойствами. Кроме того, ферменты, которые входят в состав меда, стимулируют пищеварение и улучшают обмен веществ.

В имбире содержится около 400 соединений, большинство из них – в масляном виде (эфирные масла).

— Одним из важнейших органических соединений в составе имбиря является цитраль – вещество, альдегид (спирт, в составе которого отсутствует водородная составляющая). Он очень важен в фармакологии и является одним из компонентов противовоспалительных и антисептических средств, – рассказывает шеф-повар Татьяна Осипова.

Он также содержит витамины группы В, С, Е, кальций, железо, цинк, магний.

Основные свойства имбиря: укрепление иммунитета, стабилизация кровообращения, борьба с инфекциями.

Читайте также: Действительно ли в лимоне содержится большое количество витамина С

Имбирь, лимон, мед для похудения

Эти продукты можно эффективно использовать при похудении.

И если касательно количества имбиря и лимона рекомендаций нет, их можно есть столько угодно, то с медом нужно быть осторожными.

– Во время похудения потребление меда, как и сахара, должно быть под контролем, – комментирует диетолог Наталья Кондратюк.

В целом с использованием этих продуктов готовят разнообразные напитки, которые считаются очень полезными для худеющих людей.

Рецепт напитка с имбирем, лимоном и медом

Ингредиенты

корень имбиря

лимон

мед

вода

Приготовление

Почистить и нарезать по вкусу корни имбиря. Подавить половину лимона без кожуры. Добавить не больше одной чайной ложки меда. Залить кипяченой водой. Пить в теплом или холодном виде.

Напиток обычно используют при болезни и для укрепления иммунитета. Однако при похудении с ним нужно быть осторожным – мед может быть источником лишних калорий.

В то же время на диете следует пить другие напитки с содержанием этих ингредиентов, один из них – вода Сасси.

Рецепт воды Сасси

Ингредиенты

2 л воды

1 лимон

1 огурец

10-15 листочков мяты

4-5 чайных ложки свежетертого корня имбиря

Приготовление

Огурец очистить от кожуры и нарезать тонкими кусочками. Лимон помыть и измельчить по желанию. Имбирь натереть на терке. Положить все ингредиенты в банку. Добавить листики мяты. Залить водой. Употреблять лучше через полсуток, когда напиток настоится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марафон схуднення (@kondratyuk_dietolog)

– Напиток – отличный помощник в жару для утоления жажды, выведения лишней жидкости и ускорения метаболических процессов, – комментирует Наталья Кондратюк.

Из-за способности выводить лишнюю жидкость и ускорять метаболизм этот напиток полезен при похудении.

Чай с облепихой, имбирем, лимоном и медом

Ингредиенты

1 горсть облепихи

20 г имбиря

половина лимона

половина апельсина

веточка мяты

1 ст. л. меда

Приготовление

Нарезать апельсин и лимон. Сложить в кувшин или заварник все ингредиенты. Залить крутым кипятком. Дать настояться 5-10 минут.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шеф-повар Татьяна Осипова (@osipovachef)

Шеф-повар Татьяна Осипова говорит, что этот чай заряжает энергией. Это важно во время изнурительной диеты.

С использованием имбиря, лимона и меда можно готовить и другие напитки, в частности с использованием различных видов чая и трав, специй, фруктов, ягод и даже чеснока. Однако не рекомендуется добавлять сахар и нужно максимально ограничить количество меда.

Можно готовить такие смеси наперед и потом просто заливать их водой – холодной или кипятком. Однако держать их следует исключительно в холодильнике, иначе есть риск, что они испортятся.