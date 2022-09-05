Авторитетные эксперты известной американской клиники Mayo провели небольшой ликбез для тех, кто интересуется препаратами, которые предназначены для борьбы с лишним весом.

— У вас серьезные проблемы со здоровьем из-за вашего веса? Вы пробовали диету и физические упражнения, но не смогли похудеть? Если вы ответили утвердительно на эти вопросы, возможно, вам подойдет рецептурный препарат для похудения, — пишут медики.

По их словам, важно знать, что рецептурные препараты для похудения используются в дополнение, а не вместо диеты и физических упражнений.

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Отмечается, что кандидатом на получение препаратов для похудения являются те, у кого:

индекс массы тела (ИМТ) больше 30;

ИМТ больше 27, и у вас серьезные проблемы со здоровьем, связанные с ожирением, такие как диабет или высокое кровяное давление.

Важно отметить, что препараты для похудения подходят не всем. Например, лекарства, отпускаемые по рецепту, не следует использовать, если вы пытаетесь забеременеть, беременны или кормите грудью.

Насколько хорошо действуют препараты для похудения

Рецептурные препараты для снижения веса, одобренные для длительного применения — более 12 недель. В течение года это может означать потерю веса от 3% до 7% от общей массы тела по сравнению с достигнутой только за счет изменения образа жизни.

Может показаться, что это скромный результат. Но устойчивая потеря веса от 5% до 10% может иметь важные преимущества для здоровья, такие как снижение артериального давления, уровня сахара в крови и уровня триглицеридов.

Что нужно знать о препаратах для похудения

Во время приема препаратов для похудения часто наблюдаются легкие побочные эффекты, такие как тошнота, запор или диарея. Они могут уменьшаться со временем. В редких случаях могут возникать серьезные побочные эффекты. По этой причине важно тщательно обсудить варианты лечения с врачом.

Многие люди снова набирают часть потерянного веса, когда перестают принимать препараты для похудения. Тем не менее, приобретение привычек здорового образа жизни может реально помочь ограничить набор лишних килограммов..

Какие препараты для похудения разрешены

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США для длительного применения одобрены четыре препарата для снижения веса:

Бупропион-налтрексон (Contrave)

Лираглутид (Саксенда)

Орлистат (Ксеникал)

Фентермин-топирамат (Qsymia)

Большинство отпускаемых по рецепту лекарств для похудения снижают аппетит или усиливают чувство сытости. Некоторые делают и то, и другое. Исключение составляет Орлистат. Он работает, препятствуя поглощению жира.

Лекарства для похудения не являются простым ответом на потерю веса. Но они могут помочь внести необходимые изменения в образ жизни, чтобы похудеть и улучшить свое здоровье, отмечают специалисты.

Источник: Clinic Mayo