Интервальное голодание (ИГ) – популярная сейчас система похудения. В сети часто пишут о ее преимуществах не только для снижения веса, но и для здоровья организма.
Об этом типе питания рассказала диетолог с медицинским образованием Наталья Кондратюк.
Что такое интервальное голодание
— Интервальное голодание — стратегия управления временем пребывания пищи в организме человека. Суть ИГ — есть разрешено только в определенное время. В другое время — вода, в отдельных случаях — овощные и фруктовые соки, — отметила Наталья Кондратюк.
Схемы голодания — приема пищи:
- 16:8 — воздерживаемся от пищи в течение 16 часов, едим — 8;
- 20:4 — голодаем 20 часов, употребляем пищу — 4;
- 14:10 — не едим 14 часов, едим — 10.
Кроме того, есть схемы с более длительным периодом голодания — 24, 36 и 48 часов воздержания от пищи.
Как питаться во время интервального голодания
Многие считают, что во время интервального питания в период “окна” можно есть все, что угодно, однако это не так.
— Насчет “можно есть что угодно” — это неправда. Главные принципы — много овощей, достаточное количество сложных углеводов, белков и жиров, — говорит диетолог.
А для эффективного снижения веса следует ограничивать суточную норму калорий.
— Если во время питания человек будет потреблять свою суточную норму калорий, без дефицита — чуда не случится. Вес никуда не уйдет, — добавляет специалист.
Польза интервального голодания
Кроме похудения, ИГ имеет и другие преимущества для организма, в том числе:
- при таком питании происходит снижение инсулиновой нагрузки на организм;
- 12-часовой интервал без еды помогает кишечнику полностью переварить пищу и очиститься.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Противопоказания для ИГ
Однако далеко не всем можно питаться по такой системе.
Удержаться нужно тем, у кого:
- выраженный дефицит массы тела (индекс массы тела менее 17,5);
- злокачественные опухоли;
- активный туберкулез легких и других органов;
- бронхоэктатическая болезнь;
- заболевание системы кровообращения;
- сахарный диабет I типа;
- тиреотоксикоз;
- сердечная аритмия или проводимость любого генеза;
- состояние после перенесенного инфаркта миокарда;
- сердечная недостаточность;
- хронический гепатит и цирроз печени;
- почечная недостаточность любого генеза;
- тромбофлебит.
Общие рекомендации
Самая популярная схема 16:8, однако есть те, кто может рискнуть выбрать метод с 24-48 часовым сроком без еды. Для дня без еды следует выбрать тот, когда человек находится дома в спокойном состоянии, без напряжения.
Избегать в этот период активных физических упражнений и высыпаться, заключает эксперт.