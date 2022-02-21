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Интервальное голодание для похудения — когда поможет и кому стоит воздержаться

21 февраля 2022, 16:03
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
голодування дієта схуднення
Источник: Depositphotos

Интервальное голодание (ИГ) – популярная сейчас система похудения. В сети часто пишут о ее преимуществах не только для снижения веса, но и для здоровья организма.

Об этом типе питания рассказала диетолог с медицинским образованием Наталья Кондратюк.

Что такое интервальное голодание

— Интервальное голодание — стратегия управления временем пребывания пищи в организме человека. Суть ИГ — есть разрешено только в определенное время. В другое время — вода, в отдельных случаях — овощные и фруктовые соки, — отметила Наталья Кондратюк.

Схемы голодания — приема пищи:

  • 16:8 — воздерживаемся от пищи в течение 16 часов, едим — 8;
  • 20:4 — голодаем 20 часов, употребляем пищу — 4;
  • 14:10 — не едим 14 часов, едим — 10.

Кроме того, есть схемы с более длительным периодом голодания — 24, 36 и 48 часов воздержания от пищи.

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Как питаться во время интервального голодания

Многие считают, что во время интервального питания в период “окна” можно есть все, что угодно, однако это не так.

— Насчет “можно есть что угодно” — это неправда. Главные принципы — много овощей, достаточное количество сложных углеводов, белков и жиров, — говорит диетолог.

А для эффективного снижения веса следует ограничивать суточную норму калорий.

— Если во время питания человек будет потреблять свою суточную норму калорий, без дефицита — чуда не случится. Вес никуда не уйдет, — добавляет специалист.

Польза интервального голодания

Кроме похудения, ИГ имеет и другие преимущества для организма, в том числе:

  • при таком питании происходит снижение инсулиновой нагрузки на организм;
  • 12-часовой интервал без еды помогает кишечнику полностью переварить пищу и очиститься.

 

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Противопоказания для ИГ

Однако далеко не всем можно питаться по такой системе.

Удержаться нужно тем, у кого:

  • выраженный дефицит массы тела (индекс массы тела менее 17,5);
  • злокачественные опухоли;
  • активный туберкулез легких и других органов;
  • бронхоэктатическая болезнь;
  • заболевание системы кровообращения;
  • сахарный диабет I типа;
  • тиреотоксикоз;
  • сердечная аритмия или проводимость любого генеза;
  • состояние после перенесенного инфаркта миокарда;
  • сердечная недостаточность;
  • хронический гепатит и цирроз печени;
  • почечная недостаточность любого генеза;
  • тромбофлебит.
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Общие рекомендации

Самая популярная схема 16:8, однако есть те, кто может рискнуть выбрать метод с 24-48 часовым сроком без еды. Для дня без еды следует выбрать тот, когда человек находится дома в спокойном состоянии, без напряжения.

Избегать в этот период активных физических упражнений и высыпаться, заключает эксперт.

Теги
Здоровое питание , поради лікаря , Похудение
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