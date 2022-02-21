Інтервальне голодування (ІГ) – популярна нині система схуднення. У мережі часто пишуть про її переваги не лише для зниження ваги, а й загалом для здоров’я організму.

Про цей тип харчування розповіла дієтолог з медичною освітою Наталя Кондратюк.

Що таке інтервальне голодування

– Інтервальне голодування – стратегія управління часом перебування їжі в організм людини. Суть ІГ – їсти дозволено лише в певний час. В інший час – вода, в окремих випадках – овочеві та фруктові соки, – зазначила Наталя Кондратюк.

Схеми голодування – прийому їжі:

16:8 – утримуємось від їжі впродовж 16 годин, їмо – 8;

– утримуємось від їжі впродовж 16 годин, їмо – 8; 20:4 – голодуємо 20 годин, вживаємо їжу – 4;

– голодуємо 20 годин, вживаємо їжу – 4; 14:10 – не їмо 14 годин, їмо – 10.

Крім того, є схеми з тривалішим періодом голодування – 24, 36 і 48 годин утримання від їжі.

Як харчуватися під час інтервального голодування

Багато хто вважає, що під час інтервального харчування у період “вікна” можна їсти що завгодно, проте це не так.

– Щодо “можна їсти що завгодно” – це неправда. Головні засади – багато овочів, достатня кількість складних вуглеводів, білків та жирів, – говорить дієтолог.

А для ефективного зниження ваги треба обмежувати добову норму калорій.

– Якщо під час харчування людина буде споживати свою добову норму калорій, без дефіциту – дива не трапиться. Вага нікуди не піде, – додає фахівець.

Користь інтервального голодування

Окрім схуднення, ІГ має й інші переваги для організму, серед них:

за такого харчування відбувається зниження інсулінового навантаження на організм;

12-годинний інтервал без їжі допомагає кишківнику повністю перетравити їжу та очиститися.

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Протипоказання для ІГ

Проте далеко не всім можна харчуватися за такою системою.

Утриматися треб тим, у кого:

виражений дефіцит маси тіла (індекс маси тіла менше ніж 17,5);

злоякісні пухлини;

активний туберкульоз легенів та інших органів;

бронхоектатична хвороба;

захворювання системи кровообігу;

цукровий діабет I типу;

тиреотоксикоз;

серцева аритмія або провідності будь-якого генезу;

стан після перенесеного інфаркту міокарда;

серцева недостатність;

хронічний гепатит і цироз печінки;

ниркова недостатність будь-якого генезу;

тромбофлебіт.

Загальні рекомендації

Найпопулярнішою є схема 16:8, проте є ті, хто може ризикнути обрати метод з 24-48 годинним терміном без їжі. Для дня без їжі варто обрати той, коли людина перебуває вдома, у спокійному стані, без напруження.

Уникати у цей період активних фізичних вправ та висипатися, підсумовує експерт.