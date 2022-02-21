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Інтервальне голодування для схуднення – коли допоможе та кому варто утриматися

21 Лютого 2022, 16:03
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
голодування дієта схуднення
Джерело: Depositphotos

Інтервальне голодування (ІГ) – популярна нині система схуднення. У мережі часто пишуть про її переваги не лише для зниження ваги, а й загалом для здоров’я організму.

Про цей тип харчування розповіла дієтолог з медичною освітою Наталя Кондратюк.

Що таке інтервальне голодування

– Інтервальне голодування – стратегія управління часом перебування їжі в організм людини. Суть ІГ – їсти дозволено лише в певний час. В інший час – вода, в окремих випадках – овочеві та фруктові соки, – зазначила Наталя Кондратюк.

Схеми голодування – прийому їжі:

  • 16:8 – утримуємось від їжі впродовж 16 годин, їмо – 8;
  • 20:4 – голодуємо 20 годин, вживаємо їжу – 4;
  • 14:10 – не їмо 14 годин, їмо – 10.

Крім того, є схеми з тривалішим періодом голодування – 24, 36 і 48 годин утримання від їжі.

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Як харчуватися під час інтервального голодування

Багато хто вважає, що під час інтервального харчування у період “вікна” можна їсти що завгодно, проте це не так.

– Щодо “можна їсти що завгодно” – це неправда. Головні засади – багато овочів, достатня кількість складних вуглеводів, білків та жирів, – говорить дієтолог.

А для ефективного зниження ваги треба обмежувати добову норму калорій.

– Якщо під час харчування людина буде споживати свою добову норму калорій, без дефіциту – дива не трапиться. Вага нікуди не піде, – додає фахівець.

Користь інтервального голодування

Окрім схуднення, ІГ має й інші переваги для організму, серед них:

  • за такого харчування відбувається зниження інсулінового навантаження на організм;
  • 12-годинний інтервал без їжі допомагає кишківнику повністю перетравити їжу та очиститися.

 

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Публикация от Марафон схуднення (@kondratyuk_dietolog)

Протипоказання для ІГ

Проте далеко не всім можна харчуватися за такою системою.

Утриматися треб тим, у кого:

  • виражений дефіцит маси тіла (індекс маси тіла менше ніж 17,5);
  • злоякісні пухлини;
  • активний туберкульоз легенів та інших органів;
  • бронхоектатична хвороба;
  • захворювання системи кровообігу;
  • цукровий діабет I типу;
  • тиреотоксикоз;
  • серцева аритмія або провідності будь-якого генезу;
  • стан після перенесеного інфаркту міокарда;
  • серцева недостатність;
  • хронічний гепатит і цироз печінки;
  • ниркова недостатність будь-якого генезу;
  • тромбофлебіт.
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Загальні рекомендації

Найпопулярнішою є схема 16:8, проте є ті, хто може ризикнути обрати метод з 24-48 годинним терміном без їжі. Для дня без їжі варто обрати той, коли людина перебуває вдома, у спокійному стані, без напруження.

Уникати у цей період активних фізичних вправ та висипатися, підсумовує експерт.

Теги
Здорове харчування , поради лікаря , Схуднення
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