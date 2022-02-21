Інтервальне голодування (ІГ) – популярна нині система схуднення. У мережі часто пишуть про її переваги не лише для зниження ваги, а й загалом для здоров’я організму.
Про цей тип харчування розповіла дієтолог з медичною освітою Наталя Кондратюк.
Що таке інтервальне голодування
– Інтервальне голодування – стратегія управління часом перебування їжі в організм людини. Суть ІГ – їсти дозволено лише в певний час. В інший час – вода, в окремих випадках – овочеві та фруктові соки, – зазначила Наталя Кондратюк.
Схеми голодування – прийому їжі:
- 16:8 – утримуємось від їжі впродовж 16 годин, їмо – 8;
- 20:4 – голодуємо 20 годин, вживаємо їжу – 4;
- 14:10 – не їмо 14 годин, їмо – 10.
Крім того, є схеми з тривалішим періодом голодування – 24, 36 і 48 годин утримання від їжі.
Як харчуватися під час інтервального голодування
Багато хто вважає, що під час інтервального харчування у період “вікна” можна їсти що завгодно, проте це не так.
– Щодо “можна їсти що завгодно” – це неправда. Головні засади – багато овочів, достатня кількість складних вуглеводів, білків та жирів, – говорить дієтолог.
А для ефективного зниження ваги треба обмежувати добову норму калорій.
– Якщо під час харчування людина буде споживати свою добову норму калорій, без дефіциту – дива не трапиться. Вага нікуди не піде, – додає фахівець.
Користь інтервального голодування
Окрім схуднення, ІГ має й інші переваги для організму, серед них:
- за такого харчування відбувається зниження інсулінового навантаження на організм;
- 12-годинний інтервал без їжі допомагає кишківнику повністю перетравити їжу та очиститися.
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Протипоказання для ІГ
Проте далеко не всім можна харчуватися за такою системою.
Утриматися треб тим, у кого:
- виражений дефіцит маси тіла (індекс маси тіла менше ніж 17,5);
- злоякісні пухлини;
- активний туберкульоз легенів та інших органів;
- бронхоектатична хвороба;
- захворювання системи кровообігу;
- цукровий діабет I типу;
- тиреотоксикоз;
- серцева аритмія або провідності будь-якого генезу;
- стан після перенесеного інфаркту міокарда;
- серцева недостатність;
- хронічний гепатит і цироз печінки;
- ниркова недостатність будь-якого генезу;
- тромбофлебіт.
Загальні рекомендації
Найпопулярнішою є схема 16:8, проте є ті, хто може ризикнути обрати метод з 24-48 годинним терміном без їжі. Для дня без їжі варто обрати той, коли людина перебуває вдома, у спокійному стані, без напруження.
Уникати у цей період активних фізичних вправ та висипатися, підсумовує експерт.