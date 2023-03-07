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Ученые рассказали о смертельно опасном побочном эффекте популярных препаратов для похудения

7 марта 2023, 08:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
схуднення
Источник: Depositphotos

Ученые бьют тревогу по поводу потенциально смертельного побочного эффекта популярных препаратов для похудения Wegovy и Ozempic, который, возможно, был пропущен в ходе испытаний.

Препараты-блокбастеры действуют, имитируя эффекты GLP-1, гормона, который замедляет движение пищи по кишечнику, заставляя человека чувствовать себя сытым дольше.

Но исследователи в Китае считают, что лекарства могут вызвать увеличение тонкой кишки человека, что чревато высоким риском потенциально смертельной непроходимости пищеварительной системы.

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В экспериментах, проведенных на мышах, увеличение кишечника произошло примерно через 20 месяцев приема препаратов GLP-1. Команда отмечает, что клинические испытания Wegovy продолжались только до 16 месяцев, а это означает, что этот значительный долгосрочный побочный эффект мог быть упущен.

Исследователи также рассмотрели предыдущие исследования на людях, которые предполагают, что потребители этих типов наркотиков в четыре раза чаще страдают кишечной непроходимостью.

Одним из самых ранних признаков закупорки кишечника является потеря аппетита и запор. Закупорка может произойти, когда кишечник становится слишком большим и теряет способность регулировать свою форму, что затрудняет прохождение пищи.

Если не лечить кишечную непроходимость, она может вызвать серьезные, опасные для жизни осложнения, включая отмирание тканей.

Больные также подвержены более высокому риску перитонита, потенциально смертельной инфекции в брюшной полости.

Кишечная непроходимость является причиной около 30 тыс. смертей в США каждый год.

Источник
Daily Mail
Теги
Ліки Наукові дослідження науковці Похудение
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