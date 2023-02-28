Лекарство от диабета Ozempic стало феноменом в социальных сетях благодаря своим свойствам снижать вес. Но его стремительная популярность привела к глобальному дефициту, а врачи предупреждают о возможных побочных эффектах.

– Похудеть на 40 кг (88 фунтов) менее чем за три месяца возможно. Это чудо, – написал французский тikтoker в посте с почти 50 тыс. просмотров.

Инъекционный препарат датской фармацевтической фирмы Novo Nordisk изначально был разработан и одобрен во многих странах для лечения диабета II типа.

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Активный ингредиент препарата, семаглутид, связывается с рецепторами гормона, который контролирует уровень сахара в крови, стимулируя высвобождение инсулина при высоком уровне глюкозы. Он также замедляет скорость выхода пищи из желудка, снижая аппетит.

В начале 2021 года рецензируемое исследование показало, что почти три четверти людей, принимавших препарат, потеряли более 10% своего веса.

С тех пор Novo Nordisk разработала препарат с более высокой дозировкой семаглутида под названием Wegovy специально для лечения ожирения, который был одобрен для использования в США в 2021 году, а также в Европе и Великобритании в прошлом году.

Wegovy еще не поступил в продажу, но Ozempic доступен по обычному рецепту, что спровоцировало глобальный дефицит препарата. Производственные мощности компании теперь работают 24 часа, семь дней в неделю, чтобы восполнить этот пробел.

Французский регулятор лекарственных средств ANSM призвал врачей назначать Ozempic только при диабете.

Врачи также выразили обеспокоенность по поводу побочных эффектов семаглутида, наиболее частым из которых является тошнота.

По словам медиков, есть также более редкие и более серьезные риски, такие, как острый панкреатит, который может возникнуть даже при более низких дозах, расстройства желчевыводящих путей и редкие случаи тяжелых запоров, которые могут привести к непроходимости кишечника. Врачи указывают и на повышенный риск рака щитовидной железы.

Фото: Мedicalxpress