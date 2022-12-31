Врач общей практики и ведущий специалист по клиническим технологиям в одной из британских фармкомпаний Самир Сангви в комментарии популярному онлайн-изданию Англии развеял самые распространенные мифы о похудении.

Экстремальные диеты

В 2023 году Сангви рекомендует избегать экстремальных диет, поскольку они замедляют обмен веществ, влияя на вашу способность сбрасывать вес.

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— Точно так же я бы не рекомендовал исключать целые группы продуктов питания. Это может привести к дефициту жизненно важных витаминов и минералов, — говорит врач.

По его словам, следует стремиться сбрасывать не более 1 кг в неделю и внести несколько реалистичных изменений в свой рацион и режим физической активности.

Ловушки кокосового масла

Один из мифов заключается в том, что кокосовое масло является самым полезным растительным маслом.

— Кокосовое масло на самом деле содержит на 20% больше калорий, чем сливочное. И примерно на 65% больше насыщенных жиров — столько же, сколько говяжий жир. Этот тип жира связан с плохим холестерином, — объясняет Сангви.

Продукты с низким содержанием жира

Многие худеющие уверены, что им следует есть продукты с низким или с пониженным содержанием жира. Однако, по мнению специалиста, это не обязательно правильный подход к снижению веса.

Во-первых, версии продуктов с низким содержанием жира — это сугубо маркетинговый ход, поскольку нет никаких законодательных требований, определяющих, сколько жира должно содержаться в продуктах с такими пометками.

Во-вторых, многие продукты с низким содержанием жира часто содержат большое количество сахара, что однозначно будет работать против ваших усилий по снижению веса.

Продукты, которые ускоряют обмен веществ

По словам Сангви, еще одним распространенным мифом является вера в то, что некоторые продукты могут ускорить обмен веществ. Как, например, зеленый чай, яблочный уксус и перец чили. Но, отмечает эксперт, научных данных, подтверждающих это, немного.

Исключение углеводов

Многие худеющие начинают свой путь с исключения из своего меню углеводов. Тем не менее, Сангви советует не делать этого: продукты с высоким содержанием углеводов помогут сбросить лишние килограммы, потому что заставляют нас дольше чувствовать себя сытым.

Чечевица, бобы и многие другие продукты с высоким содержанием клетчатки, богатые питательными веществами, также содержат много углеводов. Чечевица, например, является отличной пищей, если вы пытаетесь похудеть, поскольку она поддерживает чувство сытости, советует специалист по вопросам правильного питания.

Источник: Express