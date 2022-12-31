Лікар загальної практики і провідний фахівець з клінічних технологій в одній з британських фармкомпаній Самір Сангві в коментарі популярному онлайн-виданню Англії розвіяв найпоширеніші міфи щодо схуднення.

Екстремальні дієти

У 2023 році Сангві рекомендує уникати екстремальних дієт, оскільки вони уповільнюють обмін речовин, впливають на вашу здатність скидати вагу.

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– Так само я б не рекомендував виключати цілі групи продуктів харчування. Це може призвести до дефіциту життєво важливих вітамінів і мінералів, – каже лікар

За його словами, слід прагнути скидати не більше 1 кг на тиждень і внести кілька реалістичних змін в свій раціон і режим фізичної активності.

Пастки кокосового масла

Один з міфів полягає в тому, що кокосове масло є найкориснішим рослинним маслом.

– Кокосове масло насправді містить на 20% більше калорій, ніж вершкове масло. І приблизно на 65% більше насичених жирів – стільки ж, скільки яловичий жир. Цей тип жиру пов’язаний з поганим холестерином, – пояснює Сангві.

Продукти з низьким вмістом жиру

Багато тих, хто худне, впевнені, що їм слід їсти продукти з низьким або зі зниженим вмістом жиру. Однак, на думку фахівця, це не обов’язково правильний підхід до зниження ваги.

По-перше, версії продуктів з низьким вмістом жиру – це суто маркетинговий хід, оскільки немає ніяких законодавчих вимог, що визначають, скільки жиру повинно міститися в продуктах з такими позначками.

По-друге, багато продуктів з низьким вмістом жиру часто містять велику кількість цукру, що однозначно буде працювати проти ваших зусиль по зниженню ваги.

Продукти, які прискорюють обмін речовин

За словами Сангві, ще одним поширеним міфом є віра в те, що деякі продукти можуть прискорити обмін речовин. Як, наприклад, зелений чай, яблучний оцет і перець чилі. Але, зазначає експерт, наукових даних, що підтверджують це, небагато.

Виключення вуглеводів

Багато хто починає свій шлях до схуднення з виключення зі свого меню вуглеводів. Однак Сангві радить цього не робити: продукти з високим вмістом вуглеводів допоможуть скинути зайві кілограми, оскільки вони змушують нас довше відчувати себе ситими.

Сочевиця, квасоля та багато інших продуктів з високим вмістом клітковини, багатих на поживні речовини, також містять багато вуглеводів. Сочевиця, наприклад, є відмінною їжею, якщо ви намагаєтеся схуднути, оскільки вона підтримує відчуття ситості, радить фахівець з питань правильного харчування.

Джерело: Express