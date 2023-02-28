Ліки від діабету Ozempic стали феноменом в соціальних мережах завдяки своїм властивостям знижувати вагу. Але їхня стрімка популярність призвела до глобального дефіциту, а лікарі попереджають про можливі побічні ефекти.

– Схуднути на 40 кг (88 фунтів) менш ніж за три місяці можливо. Це диво, – написав французький тіктокер у пості з майже 50 тис. переглядів.

Ін’єкційний препарат датської фармацевтичної фірми Novo Nordisk спочатку був розроблений і схвалений у багатьох країнах для лікування діабету II типу.

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Активний інгредієнт препарату, семаглутид, зв’язується з рецепторами гормону, який контролює рівень цукру в крові, стимулюючи вивільнення інсуліну за високого рівня глюкози. Він також уповільнює швидкість виходу їжі зі шлунка, знижуючи апетит.

На початку 2021 року рецензоване дослідження показало, що майже три чверті людей, які приймали препарат, втратили понад 10% своєї ваги.

Відтоді Novo Nordisk розробила препарат із вищим дозуванням семаглутиду під назвою Wegovy спеціально для лікування ожиріння, який був схвалений для використання в США в 2021 році, а також у Європі та Великій Британії в минулому році.

Wegovy ще не надійшов у продаж, та Ozempic доступний за звичайним рецептом, що спровокувало глобальний дефіцит препарату. Зараз виробничі потужності компанії працюють 24 години, сім днів на тиждень, щоб заповнити цю прогалину.

Французький регулятор лікарських засобів ANSM закликав лікарів призначати Ozempic тільки під час діабету.

Лікарі також висловили занепокоєння з приводу побічних ефектів семаглутиду, найпоширенішим із яких є нудота.

За словами медиків, є також більш рідкісні та серйозніші ризики, такі, як гострий панкреатит, який може виникнути навіть за нижчих дозах, розлади жовчовивідних шляхів і рідкісні випадки важких запорів, які можуть призвести до непрохідності кишечника. Лікарі вказують і на підвищений ризик раку щитоподібної залози.

Фото: Мedicalxpress