Как избавиться от целлюлита — советы врача

Целлюлит — распространенная проблема среди женщин всех возрастов и телосложений. Эта проблема связана с неравномерным распределением жира и продуктов обмена.

В результате возникает отек, нарушается циркуляция лимфы и функционирование соседних соединительных тканей. Мы же эти процессы замечаем, когда кожа приобретает характерную структуру, напоминающую апельсиновую корку.

Целлюлит может появиться на любой части тела, но чаще всего его можно увидеть на бедрах, ягодицах и животе.

Поскольку эта проблема имеет довольно неэстетичный вид, женщины стремятся избавиться от эффекта апельсиновой корки раз и навсегда. Факты ICTV узнавали, как избавиться от целлюлита и что для этого понадобится.

Что такое целлюлит и почему он возникает

Семейный врач Владимир Голокоз отмечает, что целлюлит — это особенность кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки. Внешне это проявляется бугристостью кожи, апельсиновой коркой.

— Это состояние кожи не является заболеванием, не входит в Международную классификацию болезней и не требует лечения. Но приносит массу эстетического дискомфорта тем, кто имеет такую особенности, — добавляет врач.

Голокоз объясняет, как именно появляется целлюлит: верхний слой кожи — эпидермис, под ним располагается дерма.

Следующий слой — гиподермис, именно здесь зарождается целлюлит.

Гиподермис разделяется соединительной тканью, формирующей вертикальные столбцы, в которых располагаются жировые клетки. Жировые клетки, увеличивающиеся в этих столбцах, давят на верхние слои кожи, разрушая коллаген и создавая неровности.

— Эти неровности и придают коже внешний вид, который мы называем целлюлитом.

Семейный врач добавляет, что целлюлит — это комплексная проблема, обусловленная нарушениями в системе микроциркуляции, наличием избытка подкожной жировой ткани, которая упирается в дерму, изменением жировых клеток и повреждение коллагеновых перепонок в коже.

Врач выделяет основные причины появления целлюлита:

низкая подвижная активность;

нерациональное питание с дефицитом белка, избытком трансжиров и сахара;

курение;

генетическая предрасположенность;

гормональный дисбаланс;

особенности кожи.

Как избавиться от целлюлита — советы врача

По словам Владимира Голокоза, бороться с целлюлитом нужно комплексно. Первое, с чего нужно начать, это увеличить физическую активность.

— Силовые тренировки должны составлять основу борьбы с целлюлитом, — говорит семейный врач.

Поскольку подкожная жировая ткань лежит поверх мышц, их не тренированность лишь усиливает эффект апельсиновой корки. Врач советует выполнять упражнения, которые задействуют мышцы ягодиц и ног.

Также важной составляющей является питание. Поскольку целлюлит напрямую зависит от лишнего жира, необходимо уменьшить суточную норму калорий на 10-20%. Это поможет убрать лишнее и улучшит состояние кожи.

— Также особое внимание необходимо уделить адекватному количеству белка, ведь недостаток протеина скажется на синтезе коллагена, — говорит Иглокоз.

Еще будет полезно делать массаж. Он будет стимулировать питание тканей, улучшит циркуляции крови и лимфы. Но стоит понимать, что от одного массажа эффекта не будет. Поэтому это должна быть комплексная работа!

Также избавиться от целлюлита поможет термотерапия (различные виды саун, обертывания и т.д.). Это будет способствовать улучшению кровообращения и расслаблению гладких мышц в стенках кровеносных сосудов.

Термотерапию также нужно делать в комплексе со спортом, массажами и правильным питанием.

— Еще в борьбе с целлюлитом поможет лазеротерапия и употребление коллагена с витамином С, но желаемый результат вы увидите только в комплексе, — говорит семейный врач.

Итак, борьба с целлюлитом должна начинаться с простых вещей, которые заключаются в изменении образа жизни и привычек питания.

Также стоит понимать, что положительный результат вы увидите лишь после ежедневной комплексной работы (спорт, правильное питание, массаж, термотерапия, специальные косметические средства и т.д.).