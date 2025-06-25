Пілатес, кардіо чи силові тренування: що краще для схуднення

Якщо йдеться про заняття для схуднення, початківцям часто доволі важко самостійно визначити тип фізичної активності та підібрати найбільш ефективний комплекс.

Натомість експерти спільноти Apollo Next допоможуть не лише скласти ідеальну програму тренувань, а й досягти омріяних цілей.

Тому Факти дізнавались, як впливають на організм пілатес, кардіо, силові і високоінтервальні тренування (HIIT) та чи можна їх поєднувати.

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Силові тренування

Силові тренування є важливим компонентом програми схуднення. Вони не лише нарощують м’язову масу, але й прискорюють метаболізм. З часом це може призвести до сталого спалювання жиру.

Переваги:

збільшення м’язової маси;

покращення чутливості до інсуліну;

стійке спалювання жиру.

Високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT)

HIIT є одним із найефективніших видів тренувань, оскільки триває всього 10-30 хвилин.

Це серія інтенсивних вправ, які чергуються з періодами відновлення низької інтенсивності.

Для досягнення бажаних результатів достатньо займатися всього два рази на тиждень.

Переваги:

ефективне спалювання калорій;

прискорення метаболізму;

не потребує спеціального обладнання.

Кардіо

Кардіо-вправи, як-от біг або плавання, також відіграють важливу роль у схудненні. Вони допомагають спалювати калорії та покращують стан.

Переваги:

підтримка серцево-судинної системи;

легкість виконання;

доступність для початківців.

Пілатес

Пілатес — це чудовий спосіб покращити гнучкість та стабільність м’язів. Хоча він не є найефективнішим для спалювання жиру, його варто поєднувати з іншими видами тренувань.

Переваги:

правильна постава;

зниження стресу;

розвиток координації.

Як поєднувати різні види тренувань

Для досягнення найкращих результатів важливо комбінувати різні види фізичних вправ.

Наприклад, можна поєднувати три дні силових тренувань з двома днями HIIT або кардіо. Це дозволить нарощувати м’язи та ефективно спалювати жир.

Водночас важливо уникати поширених помилок. Наприклад, їсти фастфуд, пити лише газовані енергетичні напої, насичені додатковим цукром, адже збалансоване харчування є ключовим для схуднення.

Тому дотримуйтеся активного способу життя і будьте здорові.

Джерело: Apollo Next