Безе (фр. baiser — поцілунок) – це особливий вид тістечка з запечених збитих яєчних білків та цукру.
Безе має неймовірну легку структуру та надзвичайний смак, проте в приготуванні вважається одним із найскладніших десертів.
Як приготувати безе в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.
Ніжне безе: класичний рецепт
Для приготування французького тістечка вам знадобиться:
- яєчні білки – 3 шт.;
- цукор – 150 г;
Також господині додають ванілін, корицю, подрібнені горіхи, какао, кокосову стружку тощо. А якщо хочете приготувати безе різних кольорів, додайте харчові барвники.
Як готувати:
- Спершу відокремте білки від жовтків та збивайте білки міксером на слабкій швидкості десь 30 сек.
- Коли білки почнуть пінитися, збільште швидкість та збивайте до утворення густої білої піни.
- Починайте поступово додавати цукор. Вимкніть міксер та перемішайте тісто ложкою.
- Тепер знову увімкніть міксер та збивайте масу ще кілька хвилин. Коли у вас вийде густа піна однорідної консистенції, основа для безе готова!
Перекладіть масу у кондитерський мішок (можна замінити звичайною ложкою). Застеліть деко пергаментним папером та сформуйте на ньому безе.
Розігрійте духовку до 100 °C та відправте туди безе на 1,5-2 год. Час приготування залежить від розміру тістечок: чим вони менші, тим менше їх потрібно випікати.
Поради, які допоможуть приготувати ідеальне безе
- Ідеальна пропорція для безе: на 1 білок має йти 50 г цукру. Відповідно, для безе на 3 білки варто використати 150 г цукру.
- В основу для безе можна додати сіль (вона допоможе краще збити білки) та лимонну кислоту (додасть білковій масі стійкості).
- Жодна краплинка жовтка не повинна потрапити у білок. Це дуже важливо!
- Посуд для приготування безе має бути чистим, сухим та знежиреним.
- Перед збиванням білки повинні постояти при кімнатній температурі пів години.
- Під час запікання безе не можна відкривати духовку. А після приготування залиште тістечка всередині до повного охолодження.