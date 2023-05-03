Безе (фр. baiser — поцілунок) – це особливий вид тістечка з запечених збитих яєчних білків та цукру.

Безе має неймовірну легку структуру та надзвичайний смак, проте в приготуванні вважається одним із найскладніших десертів.

Як приготувати безе в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

Ніжне безе: класичний рецепт

Для приготування французького тістечка вам знадобиться:

яєчні білки – 3 шт.;

цукор – 150 г;

Також господині додають ванілін, корицю, подрібнені горіхи, какао, кокосову стружку тощо. А якщо хочете приготувати безе різних кольорів, додайте харчові барвники.

Як готувати:

Спершу відокремте білки від жовтків та збивайте білки міксером на слабкій швидкості десь 30 сек. Коли білки почнуть пінитися, збільште швидкість та збивайте до утворення густої білої піни. Починайте поступово додавати цукор. Вимкніть міксер та перемішайте тісто ложкою. Тепер знову увімкніть міксер та збивайте масу ще кілька хвилин. Коли у вас вийде густа піна однорідної консистенції, основа для безе готова!

Перекладіть масу у кондитерський мішок (можна замінити звичайною ложкою). Застеліть деко пергаментним папером та сформуйте на ньому безе.

Розігрійте духовку до 100 °C та відправте туди безе на 1,5-2 год. Час приготування залежить від розміру тістечок: чим вони менші, тим менше їх потрібно випікати.

Поради, які допоможуть приготувати ідеальне безе