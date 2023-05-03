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Їжа

Покроковий рецепт безе: як приготувати ніжний французький смаколик

3 Травня 2023, 18:34
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Безе
Джерело: Pixabay

Безе (фр. baiser — поцілунок) – це особливий вид тістечка з запечених збитих яєчних білків та цукру.

Безе має неймовірну легку структуру та надзвичайний смак, проте в приготуванні вважається одним із найскладніших десертів.

Як приготувати безе в домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

Ніжне безе: класичний рецепт

Для приготування французького тістечка вам знадобиться:

  • яєчні білки – 3 шт.;
  • цукор – 150 г;

Також господині додають ванілін, корицю, подрібнені горіхи, какао, кокосову стружку тощо. А якщо хочете приготувати безе різних кольорів, додайте харчові барвники.

Як готувати:

  1. Спершу відокремте білки від жовтків та збивайте білки міксером на слабкій швидкості десь 30 сек.
  2. Коли білки почнуть пінитися, збільште швидкість та збивайте до утворення густої білої піни.
  3. Починайте поступово додавати цукор. Вимкніть міксер та перемішайте тісто ложкою.
  4. Тепер знову увімкніть міксер та збивайте масу ще кілька хвилин. Коли у вас вийде густа піна однорідної консистенції, основа для безе готова!

Перекладіть масу у кондитерський мішок (можна замінити звичайною ложкою). Застеліть деко пергаментним папером та сформуйте на ньому безе.

Розігрійте духовку до 100 °C та відправте туди безе на 1,5-2 год. Час приготування залежить від розміру тістечок: чим вони менші, тим менше їх потрібно випікати.

Поради, які допоможуть приготувати ідеальне безе

  1. Ідеальна пропорція для безе: на 1 білок має йти 50 г цукру. Відповідно, для безе на 3 білки варто використати 150 г цукру.
  2. В основу для безе можна додати сіль (вона допоможе краще збити білки) та лимонну кислоту (додасть білковій масі стійкості).
  3. Жодна краплинка жовтка не повинна потрапити у білок. Це дуже важливо!
  4. Посуд для приготування безе має бути чистим, сухим та знежиреним.
  5. Перед збиванням білки повинні постояти при кімнатній температурі пів години.
  6. Під час запікання безе не можна відкривати духовку. А після приготування залиште тістечка всередині до повного охолодження.
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