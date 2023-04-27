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Як зробити домашнє вино з полуниці: простий рецепт

27 Квітня 2023, 15:55
Асоян Каріна редакторка стрічки
домашнє вино з полуниці
Джерело: Unsplash

Смачне вино з полуниці з’явилося ще в 1745 році. Проте своєї популярності воно набуло лише зараз. Такий алкоголь відрізняється своїм вишуканим смаком і ароматом. Знайти його магазині інколи – рідкісна удача.

Оскільки скоро розпочинається сезон ягід, пропонуємо смачні рецепти домашнього вина з полуниці.

Як зробити домашнє вино з полуниці, розповідають Факти ICTV.

Як зробити домашнє вино з полуниці

Інгредієнти

  • полуниця – 3 кг;
  • цукор – 2 кг;
  • вода – 3 л;
  • родзинки темні – 100 г.

Спосіб приготування

  1. Ретельно помийте полуниці під водою. Обов’язково потрібно очистити ягоди від плодоніжок.
  2. Чисту полуницю необхідно розім’яти руками до однорідного пюре.
  3. В окремій каструлі підігрійте воду, додайте 1 кг цукру і розмішуйте до розчинення.
  4. Залийте полуничне пюре цукрованою водою.
  5. Додайте родзинки і перемішайте.
  6. Накрийте ємність марлею і залиште в темному місці на 5-7 днів.
  7. Температура, за якої зберігається вино, має бути близько 17 градусів.
  8. За цей період вино необхідно помішувати дерев’яною лопаткою 1-3 рази в день.
  9. Через кілька днів з’являться ознаки бродіння.
  10. За 5-7 днів злийте сік через марлю і відтисніть мезгу, адже вона більше не знадобиться.
  11. Перелийте сік у скляну ємність і додайте 0,5 кг цукру.
  12. Поставте на ємність гідрозатвор.
  13. Переставте вино знову в темне прохолодне місце на 5 днів.
  14. Через 5 днів додайте 0,25 кг цукру.
  15. Після закінчення періоду бродіння повинен з’явитися густий осад. Злийте його через трубочку і отримаєте молоде вино з полуниці.
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