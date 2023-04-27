Смачне вино з полуниці з’явилося ще в 1745 році. Проте своєї популярності воно набуло лише зараз. Такий алкоголь відрізняється своїм вишуканим смаком і ароматом. Знайти його магазині інколи – рідкісна удача.

Оскільки скоро розпочинається сезон ягід, пропонуємо смачні рецепти домашнього вина з полуниці.

Як зробити домашнє вино з полуниці, розповідають Факти ICTV.

Як зробити домашнє вино з полуниці

Інгредієнти

полуниця – 3 кг;

цукор – 2 кг;

вода – 3 л;

родзинки темні – 100 г.

Спосіб приготування