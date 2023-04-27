Смачне вино з полуниці з’явилося ще в 1745 році. Проте своєї популярності воно набуло лише зараз. Такий алкоголь відрізняється своїм вишуканим смаком і ароматом. Знайти його магазині інколи – рідкісна удача.
Оскільки скоро розпочинається сезон ягід, пропонуємо смачні рецепти домашнього вина з полуниці.
Як зробити домашнє вино з полуниці, розповідають Факти ICTV.
Як зробити домашнє вино з полуниці
Інгредієнти
- полуниця – 3 кг;
- цукор – 2 кг;
- вода – 3 л;
- родзинки темні – 100 г.
Спосіб приготування
- Ретельно помийте полуниці під водою. Обов’язково потрібно очистити ягоди від плодоніжок.
- Чисту полуницю необхідно розім’яти руками до однорідного пюре.
- В окремій каструлі підігрійте воду, додайте 1 кг цукру і розмішуйте до розчинення.
- Залийте полуничне пюре цукрованою водою.
- Додайте родзинки і перемішайте.
- Накрийте ємність марлею і залиште в темному місці на 5-7 днів.
- Температура, за якої зберігається вино, має бути близько 17 градусів.
- За цей період вино необхідно помішувати дерев’яною лопаткою 1-3 рази в день.
- Через кілька днів з’являться ознаки бродіння.
- За 5-7 днів злийте сік через марлю і відтисніть мезгу, адже вона більше не знадобиться.
- Перелийте сік у скляну ємність і додайте 0,5 кг цукру.
- Поставте на ємність гідрозатвор.
- Переставте вино знову в темне прохолодне місце на 5 днів.
- Через 5 днів додайте 0,25 кг цукру.
- Після закінчення періоду бродіння повинен з’явитися густий осад. Злийте його через трубочку і отримаєте молоде вино з полуниці.