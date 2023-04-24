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Як приготувати вино з кульбаб в домашніх умовах – рецепт ароматного напою

24 Квітня 2023, 15:50
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Кульбабки
Джерело: Pixabay

Кульбаби мають багато корисних властивостей. Ці жовтенькі квіточки містять антиоксиданти, регулюють рівень цукру в крові, покращують функції печінки та підтримують імунну систему.

Саме тому з кульбаб виготовлюють мед, вино та безліч безалкогольних напоїв.

Вино з кульбаб – смачний та ароматним напій, який можна легко виготовити в домашніх умовах. Факти ICTV підготували для вас рецепт кульбабового вина та кілька порад, аби напій вийшов неймовірно смачним.

Домашнє вино з кульбаб – рецепт

Інгредієнти: 

  • квітки кульбаби (лише жовта частина) – літрова банка;
  • цукор – 1,5 кг;
  • вода – 4,5 л;
  • лимон – 2 шт;
  • 3-4 гілочки м’яти;
  • родзинки – 100 грамів.

Як готувати?

  1. Спершу необхідно відокремити жовті пелюстки кульбаби від квітколожа та скласти їх у велику каструлю.
  2. Кульбабові пелюстки заливаємо холодною кип’яченою водою, накриваємо кришкою та залишаємо на добу в темному місці.
  3. Наступного дня закипʼятіть в каструлі 500 мл води, додайте туди цукор та варіть на слабкому вогні. У вас має вийти сироп, який не повинен розтікатися.
  4. Тепер поставте на вогонь настій з кульбаби та доведіть його до кипіння. Після цього залиште його до повного охолодження та процідіть (пелюстки можна викинути).
  5. Візьміть лимони, зріжте з них цедру, а із м’якоті вичавіть сік. Також можна процідити лимонний сік, аби не було кісточок.
  6. У готовий кульбабовий відвар додайте цукровий сироп, родзинки, м’яту, цедру та лимонний сік.
  7. Ретельно перемішайте майбутнє вино, накрийте марлею і залиште на два дні для бродіння.
  8. Через два дні заберіть з вина цедру та м’яту та перелийте рідину разом з родзинками у великий бутель.
  9. На шийку бутля натягніть гумову рукавичку з невеликою діркою в пальці.
  10. Залиште вино в темному місці при кімнатній температурі для бродіння.

Коли процес бродіння завершиться, відокремте осад та перелийте вино в пляшки. Закоркуйте пляшки з вином та відправте у прохолодне темне місце на 3-6 місяців для дозрівання.

До речі, аби вино вийшло смачним та корисним, варто дотримуватись кількох правил під час збирання квітів:

  • Не можна зривати кульбаби біля доріг чи в місті, адже вони схильні накопичувати важкі метали. Такі квіти можуть бути небезпечними!
  • Квіти для вина варто збирати лише в сонячну погоду.
  • Після збирання не мийте кульбаби, адже змиєте необхідний пилок.
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