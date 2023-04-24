Кульбаби мають багато корисних властивостей. Ці жовтенькі квіточки містять антиоксиданти, регулюють рівень цукру в крові, покращують функції печінки та підтримують імунну систему.

Саме тому з кульбаб виготовлюють мед, вино та безліч безалкогольних напоїв.

Вино з кульбаб – смачний та ароматним напій, який можна легко виготовити в домашніх умовах. Факти ICTV підготували для вас рецепт кульбабового вина та кілька порад, аби напій вийшов неймовірно смачним.

Домашнє вино з кульбаб – рецепт

Інгредієнти:

квітки кульбаби (лише жовта частина) – літрова банка;

цукор – 1,5 кг;

вода – 4,5 л;

лимон – 2 шт;

3-4 гілочки м’яти;

родзинки – 100 грамів.

Як готувати?

Спершу необхідно відокремити жовті пелюстки кульбаби від квітколожа та скласти їх у велику каструлю. Кульбабові пелюстки заливаємо холодною кип’яченою водою, накриваємо кришкою та залишаємо на добу в темному місці. Наступного дня закипʼятіть в каструлі 500 мл води, додайте туди цукор та варіть на слабкому вогні. У вас має вийти сироп, який не повинен розтікатися. Тепер поставте на вогонь настій з кульбаби та доведіть його до кипіння. Після цього залиште його до повного охолодження та процідіть (пелюстки можна викинути). Візьміть лимони, зріжте з них цедру, а із м’якоті вичавіть сік. Також можна процідити лимонний сік, аби не було кісточок. У готовий кульбабовий відвар додайте цукровий сироп, родзинки, м’яту, цедру та лимонний сік. Ретельно перемішайте майбутнє вино, накрийте марлею і залиште на два дні для бродіння. Через два дні заберіть з вина цедру та м’яту та перелийте рідину разом з родзинками у великий бутель. На шийку бутля натягніть гумову рукавичку з невеликою діркою в пальці. Залиште вино в темному місці при кімнатній температурі для бродіння.

Коли процес бродіння завершиться, відокремте осад та перелийте вино в пляшки. Закоркуйте пляшки з вином та відправте у прохолодне темне місце на 3-6 місяців для дозрівання.

До речі, аби вино вийшло смачним та корисним, варто дотримуватись кількох правил під час збирання квітів: