Хоч приготування домашнього вина – процес довгий та кропіткий, результат цього точно вартий. Вино, приготоване в домашніх умовах, зі спілого винограду – ніколи не зможе зрівнятись з магазинним.

Як приготувати домашнє вино – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Рецепт домашнього вина

Інгредієнти:

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виноград – 10 кг;

цукор – 100-200 г на 1 літр соку.

Приготування:

Переберіть виноград – усі ягоди повинні бути стиглими, неушкодженими та свіжими. Тепер найцікавіше – потрібно пом’яти виноград, щоб кожна ягідка луснула та випустила сік. У велику каструлю чи іншу посудину перелийте отриману масу (посудина повинна бути заповнена на 3/4). Накрийте ємність марлевою кришкою та поставте у темне місце за кімнатної температури. Тут починається перший етап бродіння. Через кілька днів шкурки та кісточки з винограду почнуть спливати, тому цю виноградну шапочку потрібно щодня розбивати ложкою.

6. Через чотири-п’ять днів потрібно обережно прибрати виноградні залишки, а саме вино процідити.

7. Тепер можна додавати цукор (50 г на 1 літр готового соку) та перелити у чисту посудину для подальшого бродіння.

8. На горловину ємності варто встановити рукавичку та поставити в темне місце за температури 22-25°C.

9. Через три-чотири дні знову додайте цукор (50 г на 1 літр сусла). Рекомендація: щоб не зіпсувати вино, потрібно правильно додавати у нього цукор – злийте трішки соку в окрему ємність, додайте необхідну кількість цукру, ретельно перемішуючи, перелийте цукровий сироп до іншої кількості сусла.

10. Через п’ять-сім днів повторіть процедуру – знову додайте цукор.

11. Бродити вино буде близько трьох тижнів. Коли процес завершиться – ваша рукавичка опуститься.

12. Тепер можна дуже обережно переливати вино по пляшках та закривати їх пробками (головне під час переливання не збаламутити осад).

13. Одразу смакувати вино не варто, воно має настоятись ще у пляшках.

Через три-чотири місяці можете відкорковувати пляшки та насолоджуватися домашнім вином.