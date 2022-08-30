Хоть приготовление домашнего вина — процесс долгий и кропотливый, результат этого точно стоит. Вино, приготовленное в домашних условиях из спелого винограда — никогда не сможет сравниться с магазинным.

Как приготовить домашнее вино — далее в материале Фактов ICTV.

Рецепт домашнего вина

Ингредиенты:

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виноград — 10 кг;

сахар — 100-200 г на 1 литр сока.

Приготовление:

Переберите виноград — все ягоды должны быть спелыми, неповрежденными и свежими. Теперь самое интересное — нужно помять виноград, чтобы каждая ягодка лопнула и выпустила сок. В большую кастрюлю или другой сосуд перелейте полученную массу (сосуд должен быть заполнен на 3/4). Накройте емкость марлевой крышкой и поставьте в темное место при комнатной температуре. Здесь начинается первый этап брожения. Через несколько дней шкурки и косточки из винограда начнут всплывать, поэтому эту виноградную шапочку нужно ежедневно разбивать ложкой.

6. Через четыре-пять дней нужно осторожно убрать виноградные остатки, а само вино процедить.

7. Теперь можно добавлять сахар (50 г на 1 литр готового сока) и перелить в чистый сосуд для дальнейшего брожения.

8. На горловину емкости стоит установить перчатку и поставить в темное место при температуре 22-25°C.

9. Через три-четыре дня снова добавьте сахар (50 г на 1 литр сусла). Рекомендация: чтобы не испортить вино, нужно правильно добавлять в него сахар — слейте немного сока в отдельную емкость, добавьте необходимое количество сахара, тщательно перемешивая, перелейте сахарный сироп в остальное количество сусла.

10. Через пять-семь дней повторите процедуру — снова добавьте сахар.

11. Бродить вино будет около трех недель. Когда процесс завершится — ваша перчатка опустится.

12. Теперь можно очень осторожно переливать вино по бутылкам и закрывать их пробками (главное во время переливания не взбаламутить осадок).

13. Сразу смаковать вино не стоит, оно должно настояться еще в бутылках.

Через три-четыре месяца можете откупоривать бутылки и наслаждаться домашним вином.