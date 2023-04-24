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Еда

Как приготовить вино из одуванчиков в домашних условиях — рецепт ароматного напитка

24 апреля 2023, 15:50
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Кульбабки
Источник: Pixabay

Одуванчики обладают множеством полезных свойств. Эти желтенькие цветочки содержат антиоксиданты, регулируют уровень сахара в крови, улучшают функции печени и поддерживают иммунную систему.

Именно поэтому из одуванчиков изготавливают мед, вино и множество безалкогольных напитков.

Вино из одуванчиков — вкусный и ароматный напиток, которые можно легко приготовить в домашних условиях. Факты ICTV подготовили для вас рецепт вина из одуванчиков и несколько советов, чтобы напиток получился невероятно вкусным.

Домашнее вино из одуванчиков — рецепт

Ингредиенты:

  • цветки одуванчика (только желтая часть) — литровая банка;
  • сахар — 1,5 кг;
  • лимон — 2 шт;
  • вода — 4,5 л;
  • 3-4 веточки мяты;
  • изюм — 100 граммов.

Как готовить?

  1. Сначала необходимо отделить желтые лепестки одуванчика от цветоложа и сложить их в большую кастрюлю.
  2. Одуванчиковые лепестки заливаем холодной кипяченой водой, накрываем крышкой и оставляем на сутки в темном месте.
  3. На следующий день вскипятите в кастрюле 500 мл воды, добавьте туда сахар и варите на слабом огне. У вас должен получиться сироп, который не должен растекаться.
  4. Теперь поставьте на огонь настой из одуванчика и доведите его до кипения. После этого оставьте его до полного остывания и процедите (лепестки можно выбросить).
  5. Возьмите лимоны, срежьте с них цедру, а из мякоти выжмите сок. Также можно процедить лимонный сок, чтобы не было косточек.
  6. В готовый отвар из одуванчиков добавить сахарный сироп, изюм, мяту, цедру и лимонный сок.
  7. Тщательно перемешайте будущее вино, накройте марлей и оставьте на два дня для брожения.
  8. Через два дня уберите из вина цедру и мяту и перелейте жидкость вместе с изюмом в большой бутыль.
  9. На шею бутля натяните резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце.
  10. Оставьте вино в темном месте при комнатной температуре для брожения.

Когда процесс брожения завершиться, отделите осадок и перелейте вино в бутылки. Закройте бутылки с вином и отправьте в прохладное темное место на 3-6 месяцев для созревания.

Кстати, чтобы вино получилось вкусным и полезным, стоит придерживаться нескольких правил при сборе цветов:

  • Нельзя срывать одуванчики возле дорог или в городе, ведь они склонны накапливать тяжелые металлы. Такие цветы могут быть опасными!
  • Цветы для вина стоит собирать только в солнечную погоду.
  • После сбора не мойте одуванчики, ведь смоете необходимую пыльцу.
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