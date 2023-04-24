Одуванчики обладают множеством полезных свойств. Эти желтенькие цветочки содержат антиоксиданты, регулируют уровень сахара в крови, улучшают функции печени и поддерживают иммунную систему.

Именно поэтому из одуванчиков изготавливают мед, вино и множество безалкогольных напитков.

Вино из одуванчиков — вкусный и ароматный напиток, которые можно легко приготовить в домашних условиях. Факты ICTV подготовили для вас рецепт вина из одуванчиков и несколько советов, чтобы напиток получился невероятно вкусным.

Домашнее вино из одуванчиков — рецепт

Ингредиенты:

цветки одуванчика (только желтая часть) — литровая банка;

сахар — 1,5 кг;

лимон — 2 шт;

вода — 4,5 л;

3-4 веточки мяты;

изюм — 100 граммов.

Как готовить?

Сначала необходимо отделить желтые лепестки одуванчика от цветоложа и сложить их в большую кастрюлю. Одуванчиковые лепестки заливаем холодной кипяченой водой, накрываем крышкой и оставляем на сутки в темном месте. На следующий день вскипятите в кастрюле 500 мл воды, добавьте туда сахар и варите на слабом огне. У вас должен получиться сироп, который не должен растекаться. Теперь поставьте на огонь настой из одуванчика и доведите его до кипения. После этого оставьте его до полного остывания и процедите (лепестки можно выбросить). Возьмите лимоны, срежьте с них цедру, а из мякоти выжмите сок. Также можно процедить лимонный сок, чтобы не было косточек. В готовый отвар из одуванчиков добавить сахарный сироп, изюм, мяту, цедру и лимонный сок. Тщательно перемешайте будущее вино, накройте марлей и оставьте на два дня для брожения. Через два дня уберите из вина цедру и мяту и перелейте жидкость вместе с изюмом в большой бутыль. На шею бутля натяните резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Оставьте вино в темном месте при комнатной температуре для брожения.

Когда процесс брожения завершиться, отделите осадок и перелейте вино в бутылки. Закройте бутылки с вином и отправьте в прохладное темное место на 3-6 месяцев для созревания.

Кстати, чтобы вино получилось вкусным и полезным, стоит придерживаться нескольких правил при сборе цветов: