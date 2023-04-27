Вкусное вино из клубники появилось еще в 1745 году. Однако свою популярность оно получило лишь сейчас. Такой алкоголь отличается своим изысканным вкусом и ароматом. Найти его магазине иногда – редкая удача.

Так как скоро начинается сезон ягод, предлагаем вкусные рецепты домашнего вина из клубники.

Как сделать домашнее вино из клубники, рассказывают Факты ICTV.

Как сделать домашнее вино из клубники

Классический рецепт домашнего клубничного вина

Ингредиенты

клубника — 3 кг;

сахар — 2 кг;

вода — 3 л;

изюм темный — 100 г.

Способ приготовления