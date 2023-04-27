Вкусное вино из клубники появилось еще в 1745 году. Однако свою популярность оно получило лишь сейчас. Такой алкоголь отличается своим изысканным вкусом и ароматом. Найти его магазине иногда – редкая удача.
Так как скоро начинается сезон ягод, предлагаем вкусные рецепты домашнего вина из клубники.
Как сделать домашнее вино из клубники, рассказывают Факты ICTV.
Как сделать домашнее вино из клубники
Классический рецепт домашнего клубничного вина
Ингредиенты
- клубника — 3 кг;
- сахар — 2 кг;
- вода — 3 л;
- изюм темный — 100 г.
Способ приготовления
- Тщательно помойте клубнику под водой. Обязательно нужно очистить ягоду от плодоножек.
- Чистую клубнику необходимо размять руками до однородного пюре.
- В отдельной кастрюле подогрейте воду, добавьте 1 кг сахара и размешивайте до растворения.
- Залейте клубничное пюре подсахаренной водой.
- Добавьте изюм и перемешайте.
- Накройте емкость марлей и оставьте в темном месте на 5-7 дней.
- Температура, при которой хранится вино, должна быть около 17 градусов.
- За этот период, вино необходимо помешивать деревянной лопаткой 1-3 раза в день.
- Через несколько дней появятся признаки брожения.
- Через 5-7 дней слейте сок через марлю и отжимайте жмых, ведь он больше не понадобится.
- Перелейте сок в стеклянную емкость и добавьте 0,5 кг сахара.
- Поставьте на емкость гидрозатвор.
- Переставьте вино снова в темное прохладное место на 5 дней.
- Через 5 дней добавьте 0,25 кг сахара.
- По окончанию периода брожения должен появиться густой осадок. Слейте его через трубочку и получите молодое вино из клубники.