Безе (фр. baiser — поцелуй) — это особый вид пирожного из запеченных взбитых яичных белков и сахара.

Безе имеет невероятную легкую структуру и необычайный вкус, однако в приготовлении считается одним из самых сложных десертов.

Как приготовить безе в домашних условиях, читайте в нашем материале.

Нежное безе: классический рецепт

Для приготовления французского пирожного вам понадобится:

яичные белки — 3 шт.;

сахар – 150 г;

Также хозяйки добавляют ванилин, корицу, измельченные орехи, какао, кокосовую стружку. А если хотите приготовить безе разных цветов, добавьте пищевые красители.

Как готовить:

Сначала отделите белки от желтков и взбивайте белки миксером на слабой скорости где-то 30 сек. Когда белки начнут пениться, увеличьте скорость и взбивайте до образования густой белой пены. Начинайте постепенно добавлять сахар. Выключите миксер и перемешайте тесто ложкой. Теперь снова включите миксер и взбивайте массу еще несколько минут. Когда у вас получится густая пена однородной консистенции, основа для безе готова!

Переложите массу в кондитерский мешок (можно заменить обычной ложкой). Застелите противень пергаментной бумагой и сформируйте на нем безе.

Разогрейте духовку до 100 °C и отправьте туда безе на 1,5-2 ч. Время приготовления зависит от размера пирожных: чем они меньше, тем меньше их нужно выпекать.

Советы, которые помогут приготовить идеальное безе