Безе (фр. baiser — поцелуй) — это особый вид пирожного из запеченных взбитых яичных белков и сахара.
Безе имеет невероятную легкую структуру и необычайный вкус, однако в приготовлении считается одним из самых сложных десертов.
Как приготовить безе в домашних условиях, читайте в нашем материале.
Нежное безе: классический рецепт
Для приготовления французского пирожного вам понадобится:
- яичные белки — 3 шт.;
- сахар – 150 г;
Также хозяйки добавляют ванилин, корицу, измельченные орехи, какао, кокосовую стружку. А если хотите приготовить безе разных цветов, добавьте пищевые красители.
Как готовить:
- Сначала отделите белки от желтков и взбивайте белки миксером на слабой скорости где-то 30 сек.
- Когда белки начнут пениться, увеличьте скорость и взбивайте до образования густой белой пены.
- Начинайте постепенно добавлять сахар. Выключите миксер и перемешайте тесто ложкой.
- Теперь снова включите миксер и взбивайте массу еще несколько минут. Когда у вас получится густая пена однородной консистенции, основа для безе готова!
Переложите массу в кондитерский мешок (можно заменить обычной ложкой). Застелите противень пергаментной бумагой и сформируйте на нем безе.
Разогрейте духовку до 100 °C и отправьте туда безе на 1,5-2 ч. Время приготовления зависит от размера пирожных: чем они меньше, тем меньше их нужно выпекать.
Советы, которые помогут приготовить идеальное безе
- Пропорция для безе: на 1 белок должно идти 50 г сахара. Соответственно, для безе на 3 белка мы нужно использовать 150 г сахара.
- В основу для безе можно добавить соль (она поможет лучше взбить белки) и лимонную кислоту (добавит белковой массе густоту).
- Ни одна капля желтка не должна попасть в белок. Это очень важно!
- Посуда для приготовления безе должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- Перед взбиванием белки должны постоять при комнатной температуре полчаса.
- Во время запекания безе нельзя открывать духовку. А после приготовления оставьте пирожные внутри до полного остывания.