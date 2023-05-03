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Еда

Пошаговый рецепт безе: как приготовить нежное французское лакомство

3 мая 2023, 18:34
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Безе
Источник: Pixabay

Безе (фр. baiser — поцелуй) — это особый вид пирожного из запеченных взбитых яичных белков и сахара.

Безе имеет невероятную легкую структуру и необычайный вкус, однако в приготовлении считается одним из самых сложных десертов.

Как приготовить безе в домашних условиях, читайте в нашем материале.

Нежное безе: классический рецепт

Для приготовления французского пирожного вам понадобится:

  • яичные белки — 3 шт.;
  • сахар – 150 г;

Также хозяйки добавляют ванилин, корицу, измельченные орехи, какао, кокосовую стружку. А если хотите приготовить безе разных цветов, добавьте пищевые красители.

Как готовить:

  1. Сначала отделите белки от желтков и взбивайте белки миксером на слабой скорости где-то 30 сек.
  2. Когда белки начнут пениться, увеличьте скорость и взбивайте до образования густой белой пены.
  3. Начинайте постепенно добавлять сахар. Выключите миксер и перемешайте тесто ложкой.
  4. Теперь снова включите миксер и взбивайте массу еще несколько минут. Когда у вас получится густая пена однородной консистенции, основа для безе готова!

Переложите массу в кондитерский мешок (можно заменить обычной ложкой). Застелите противень пергаментной бумагой и сформируйте на нем безе.

Разогрейте духовку до 100 °C и отправьте туда безе на 1,5-2 ч. Время приготовления зависит от размера пирожных: чем они меньше, тем меньше их нужно выпекать.

Советы, которые помогут приготовить идеальное безе

  • Пропорция для безе: на 1 белок должно идти 50 г сахара. Соответственно, для безе на 3 белка мы нужно использовать 150 г сахара.
  • В основу для безе можно добавить соль (она поможет лучше взбить белки) и лимонную кислоту (добавит белковой массе густоту).
  • Ни одна капля желтка не должна попасть в белок. Это очень важно!
  • Посуда для приготовления безе должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
  • Перед взбиванием белки должны постоять при комнатной температуре полчаса.
  • Во время запекания безе нельзя открывать духовку. А после приготовления оставьте пирожные внутри до полного остывания.
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