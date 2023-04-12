До Великодня залишається не так багато часу, тому господині вже шукають рецепти паски – головного атрибуту святкового столу.

Одним із найбільш перевірених є рецепт паски на молоці. Факти ICTV публікують два найпопулярніші рецепти – паска на 1 літр молока та паска на 0,5 літра молока.

Рецепт паски на 1 літр молока

Загальний час приготування паски на 1 літр молока – приблизно 6 годин.

Інгредієнти:

борошно – 2 кг;

молоко – 1 л;

яйця – 30 шт;

вершкове масло – 700 г;

свіжі дріжджі – 100 г;

цукор – 1 кг;

сіль – 1 ч.л;

родзинки – 1 скл;

мелена кориця – 1 ч.л;

мелений кардамон – 0,5 ч.л.;

ванільний цукор – 10 г;

тертий мускатний горіх – 1 щіпка.

Як приготувати паску на 1 літр молока:

Ставимо молоко на невеликий вогонь і додаємо в нього півтори склянки борошна. Ретельно розмішуємо. Розтираємо дріжджі зі столовою ложкою цукру. Коли вони стануть рідкими, додаємо в тісто. Все добре перемішуємо і залишаємо в теплі приблизно на півтори години. Відокремлюємо білки від жовтків 30 яєць. До жовтків додаємо цукор і збиваємо блендером. Додаємо вершкове масло та розтираємо до однорідної маси. Солимо, додаємо родзинки, кардамон, корицю та ванільний цукор. Все добре перемішуємо і додаємо в опару. Просіваємо борошно і додаємо його в тісто. Місимо тісто на паску, доки воно не перестане прилипати до рук. Відкладаємо тісто в миску і залишаємо на 3 години, щоб воно підійшло. Перед тим як розкласти тісто у форми, змащуємо їх маслом. Ставимо в духовку на 30 хвилин (температура в духовці повинна бути 210°). Коли паски будуть готові, покриваємо їх глазур’ю.

Рецепт паски на 0,5 літра молока

Загальний час приготування паски на півлітра молока – 4 години.

Інгредієнти:

борошно – 1 кг;

молоко – 500 мл;

пресовані дріжджі – 60 г;

яйця – 6 шт;

вершкове масло – 180 г;

цукор – 250 г;

родзинки – 250 г;

ванільний цукор – 1 ч.л.

Як приготувати паску на 0,5 літра молока:

Підігріваємо молоко, розчиняємо в ньому дріжджі та замішуємо туди півкілограма борошна. Відкладаємо тісто в миску і ставимо в тепле місце на 30 хвилин. Відокремлюємо білки від жовтків 6 яєць. Білки солимо і збиваємо в круту піну. Жовтки розтираємо з ванільним цукром. Додаємо в тісто жовтки та м’яке вершкове масло. Все добре перемішуємо і потім додаємо білки. Просіваємо борошно. Додаємо в тісто 2 склянки борошна. Місимо тісто для паски, доки воно не перестане прилипати до рук. Ставимо на 60 хвилин в тепле місце. Родзинки промиваємо і заливаємо водою на 15 хвилин. Опісля воду зливаємо, а родзинки додаємо в тісто і залишаємо ще на 15 хвилин. Розкладаємо тісто в змащені маслом форми і ставимо в духовку на 10 хвилин. Вона повинна спочатку бути розігрітою до 100°. Опісля додаємо температуру в духовці до 180° і чекаємо ще 25 хвилин.

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