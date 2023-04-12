До Великодня залишається не так багато часу, тому господині вже шукають рецепти паски – головного атрибуту святкового столу.
Одним із найбільш перевірених є рецепт паски на молоці. Факти ICTV публікують два найпопулярніші рецепти – паска на 1 літр молока та паска на 0,5 літра молока.
Рецепт паски на 1 літр молока
Загальний час приготування паски на 1 літр молока – приблизно 6 годин.
Інгредієнти:
- борошно – 2 кг;
- молоко – 1 л;
- яйця – 30 шт;
- вершкове масло – 700 г;
- свіжі дріжджі – 100 г;
- цукор – 1 кг;
- сіль – 1 ч.л;
- родзинки – 1 скл;
- мелена кориця – 1 ч.л;
- мелений кардамон – 0,5 ч.л.;
- ванільний цукор – 10 г;
- тертий мускатний горіх – 1 щіпка.
Як приготувати паску на 1 літр молока:
- Ставимо молоко на невеликий вогонь і додаємо в нього півтори склянки борошна. Ретельно розмішуємо.
- Розтираємо дріжджі зі столовою ложкою цукру. Коли вони стануть рідкими, додаємо в тісто.
- Все добре перемішуємо і залишаємо в теплі приблизно на півтори години.
- Відокремлюємо білки від жовтків 30 яєць.
- До жовтків додаємо цукор і збиваємо блендером.
- Додаємо вершкове масло та розтираємо до однорідної маси.
- Солимо, додаємо родзинки, кардамон, корицю та ванільний цукор.
- Все добре перемішуємо і додаємо в опару.
- Просіваємо борошно і додаємо його в тісто.
- Місимо тісто на паску, доки воно не перестане прилипати до рук.
- Відкладаємо тісто в миску і залишаємо на 3 години, щоб воно підійшло.
- Перед тим як розкласти тісто у форми, змащуємо їх маслом.
- Ставимо в духовку на 30 хвилин (температура в духовці повинна бути 210°).
- Коли паски будуть готові, покриваємо їх глазур’ю.
Рецепт паски на 0,5 літра молока
Загальний час приготування паски на півлітра молока – 4 години.
Інгредієнти:
- борошно – 1 кг;
- молоко – 500 мл;
- пресовані дріжджі – 60 г;
- яйця – 6 шт;
- вершкове масло – 180 г;
- цукор – 250 г;
- родзинки – 250 г;
- ванільний цукор – 1 ч.л.
Як приготувати паску на 0,5 літра молока:
- Підігріваємо молоко, розчиняємо в ньому дріжджі та замішуємо туди півкілограма борошна.
- Відкладаємо тісто в миску і ставимо в тепле місце на 30 хвилин.
- Відокремлюємо білки від жовтків 6 яєць.
- Білки солимо і збиваємо в круту піну.
- Жовтки розтираємо з ванільним цукром.
- Додаємо в тісто жовтки та м’яке вершкове масло.
- Все добре перемішуємо і потім додаємо білки.
- Просіваємо борошно.
- Додаємо в тісто 2 склянки борошна.
- Місимо тісто для паски, доки воно не перестане прилипати до рук. Ставимо на 60 хвилин в тепле місце.
- Родзинки промиваємо і заливаємо водою на 15 хвилин. Опісля воду зливаємо, а родзинки додаємо в тісто і залишаємо ще на 15 хвилин.
- Розкладаємо тісто в змащені маслом форми і ставимо в духовку на 10 хвилин. Вона повинна спочатку бути розігрітою до 100°. Опісля додаємо температуру в духовці до 180° і чекаємо ще 25 хвилин.
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