Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Рецепт паски на літр і півлітра молока

12 Квітня 2023, 09:57
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Паски, Великдень, рецепт
Джерело: Depositphotos

До Великодня залишається не так багато часу, тому господині вже шукають рецепти паски – головного атрибуту святкового столу.

Одним із найбільш перевірених є рецепт паски на молоці. Факти ICTV публікують два найпопулярніші рецепти – паска на 1 літр молока та паска на 0,5 літра молока.

Рецепт паски на 1 літр молока

Загальний час приготування паски на 1 літр молока – приблизно 6 годин.

Інгредієнти:

  • борошно – 2 кг;
  • молоко – 1 л;
  • яйця – 30 шт;
  • вершкове масло – 700 г;
  • свіжі дріжджі – 100 г;
  • цукор – 1 кг;
  • сіль – 1 ч.л;
  • родзинки – 1 скл;
  • мелена кориця – 1 ч.л;
  • мелений кардамон – 0,5 ч.л.;
  • ванільний цукор – 10 г;
  • тертий мускатний горіх – 1 щіпка.

Як приготувати паску на 1 літр молока:

  1. Ставимо молоко на невеликий вогонь і додаємо в нього півтори склянки борошна. Ретельно розмішуємо.
  2. Розтираємо дріжджі зі столовою ложкою цукру. Коли вони стануть рідкими, додаємо в тісто.
  3. Все добре перемішуємо і залишаємо в теплі приблизно на півтори години.
  4. Відокремлюємо білки від жовтків 30 яєць.
  5. До жовтків додаємо цукор і збиваємо блендером.
  6. Додаємо вершкове масло та розтираємо до однорідної маси.
  7. Солимо, додаємо родзинки, кардамон, корицю та ванільний цукор.
  8. Все добре перемішуємо і додаємо в опару.
  9. Просіваємо борошно і додаємо його в тісто.
  10. Місимо тісто на паску, доки воно не перестане прилипати до рук.
  11. Відкладаємо тісто в миску і залишаємо на 3 години, щоб воно підійшло.
  12. Перед тим як розкласти тісто у форми, змащуємо їх маслом.
  13. Ставимо в духовку на 30 хвилин (температура в духовці повинна бути 210°).
  14. Коли паски будуть готові, покриваємо їх глазур’ю.

Рецепт паски на 0,5 літра молока

Паска, Великдень 2023

Фото: Depositphotos

Загальний час приготування паски на півлітра молока – 4 години.

Інгредієнти:

  • борошно – 1 кг;
  • молоко – 500 мл;
  • пресовані дріжджі – 60 г;
  • яйця – 6 шт;
  • вершкове масло – 180 г;
  • цукор – 250 г;
  • родзинки – 250 г;
  • ванільний цукор – 1 ч.л.

Як приготувати паску на 0,5 літра молока:

  1. Підігріваємо молоко, розчиняємо в ньому дріжджі та замішуємо туди півкілограма борошна.
  2. Відкладаємо тісто в миску і ставимо в тепле місце на 30 хвилин.
  3. Відокремлюємо білки від жовтків 6 яєць.
  4. Білки солимо і збиваємо в круту піну.
  5. Жовтки розтираємо з ванільним цукром.
  6. Додаємо в тісто жовтки та м’яке вершкове масло.
  7. Все добре перемішуємо і потім додаємо білки.
  8. Просіваємо борошно.
  9. Додаємо в тісто 2 склянки борошна.
  10. Місимо тісто для паски, доки воно не перестане прилипати до рук. Ставимо на 60 хвилин в тепле місце.
  11. Родзинки промиваємо і заливаємо водою на 15 хвилин. Опісля воду зливаємо, а родзинки додаємо в тісто і залишаємо ще на 15 хвилин.
  12. Розкладаємо тісто в змащені маслом форми і ставимо в духовку на 10 хвилин. Вона повинна спочатку бути розігрітою до 100°. Опісля додаємо температуру в духовці до 180° і чекаємо ще 25 хвилин.
Читайте також:
Паски, Великдень, свято, рецептВеликдень 2023: як нестандартно прикрасити паску та приготувати глазур

Читайте також:

Теги
Великдень Кулінарні рецепти релігійне свято Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь