До Пасхи остается не так много времени, поэтому хозяйки уже ищут рецепты паски – главного атрибута праздничного стола.

Один из наиболее проверенных — рецепт паски на молоке. Факты ICTV публикуют два самых популярных рецепта — паска на 1 литр молока и паска на 0,5 литра молока.

Рецепт паски на 1 литр молока

Общее время приготовления паски на 1 литр молока — примерно 6 часов.

Ингредиенты:

мука — 2 кг;

молоко — 1 л;

яйца — 30 шт;

сливочное масло — 700 г;

свежие дрожжи — 100 г;

сахар — 1 кг;

соль — 1 ч.л;

изюм — 1 ст;

молотая корица — 1 ч.л;

молотый кардамон — 0,5 ч.л;

ванильный сахар — 10 г;

тертый мускатный орех — 1 щепотка.

Как приготовить паску на 1 литр молока:

Ставим молоко на небольшой огонь и добавляем в него полтора стакана муки. Тщательно размешиваем. Растираем дрожжи со столовой ложкой сахара. После того, как они приобретут жидкую форму, добавляем в тесто. Все хорошо перемешиваем и оставляем в тепле примерно на полтора часа. Отделяем белки от желтков 30 яиц. К желткам добавляем сахар и взбиваем блендером. Добавляем сливочное масло и растираем до однородной массы. Солим, добавляем изюм, кардамон, корицу и ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем и добавляем в опару. Просеиваем муку и добавляем ее в тесто. Месим тесто на пасху, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Откладываем тесто в миску и оставляем на 3 часа, чтобы оно подошло. Перед тем, как разложить тесто по формам, смазываем их маслом. Ставим в духовку на 30 минут (температура в духовке должна быть 210°). После того, как пасхи будут готовы, покрываем их глазурью.

Рецепт паски на 0,5 литра молока

Общее время приготовления паски на пол-литра молока — 4 часа.

Ингредиенты:

мука — 1 кг;

молоко — 500 мл;

прессованные дрожжи — 60 г;

яйца — 6 шт;

сливочное масло — 180 г;

сахар — 250 г;

изюм — 250 г;

ванильный сахар — 1 ч.л.

Как приготовить паску на 0,5 литра молока:

Подогреваем 500 миллилитров молока, растворяем в нем 60 грамм дрожжей и замешиваем туда полкилограмма муки. Откладываем тесто в миску и ставим в теплое место на 30 минут. Отделяем белки от желтков 6 яиц. Белки солим и взбиваем в крутую пену. Желтки растираем с ванильным сахаром. Добавляем в тесто желтки и мягкое сливочное масло. Все хорошо перемешиваем и потом добавляем белки. Просеиваем муку. Добавляем в тесто 2 стакана муки. Месим тесто для пасхи, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Ставим на 60 минут в теплое место. Изюм промываем и заливаем водой на 15 минут. После воду сливаем, а изюм добавляем в тесто и оставляем еще на 15 минут. Раскладываем тесто в смазанные маслом формы и ставим в духовку на 10 минут. Она должна сначала быть разогретой до 100°. После добавляем температуру в духовке до 180° и ждем еще 25 минут.

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