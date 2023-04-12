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Еда

Рецепт паски на литр и пол-литра молока

12 апреля 2023, 09:57
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Паски, Великдень, рецепт
Источник: Depositphotos

До Пасхи остается не так много времени, поэтому хозяйки уже ищут рецепты паски – главного атрибута праздничного стола.

Один из наиболее проверенных — рецепт паски на молоке. Факты ICTV публикуют два самых популярных рецепта — паска на 1 литр молока и паска на 0,5 литра молока.

Рецепт паски на 1 литр молока

Общее время приготовления паски на 1 литр молока — примерно 6 часов.

Ингредиенты:

  • мука — 2 кг;
  • молоко — 1 л;
  • яйца — 30 шт;
  • сливочное масло — 700 г;
  • свежие дрожжи — 100 г;
  • сахар — 1 кг;
  • соль — 1 ч.л;
  • изюм — 1 ст;
  • молотая корица — 1 ч.л;
  • молотый кардамон — 0,5 ч.л;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • тертый мускатный орех — 1 щепотка.

Как приготовить паску на 1 литр молока:

  1. Ставим молоко на небольшой огонь и добавляем в него полтора стакана муки. Тщательно размешиваем.
  2. Растираем дрожжи со столовой ложкой сахара. После того, как они приобретут жидкую форму, добавляем в тесто.
  3. Все хорошо перемешиваем и оставляем в тепле примерно на полтора часа.
  4. Отделяем белки от желтков 30 яиц.
  5. К желткам добавляем сахар и взбиваем блендером.
  6. Добавляем сливочное масло и растираем до однородной массы.
  7. Солим, добавляем изюм, кардамон, корицу и ванильный сахар.
  8. Все хорошо перемешиваем и добавляем в опару.
  9. Просеиваем муку и добавляем ее в тесто.
  10. Месим тесто на пасху, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
  11. Откладываем тесто в миску и оставляем на 3 часа, чтобы оно подошло.
  12. Перед тем, как разложить тесто по формам, смазываем их маслом.
  13. Ставим в духовку на 30 минут (температура в духовке должна быть 210°).
  14. После того, как пасхи будут готовы, покрываем их глазурью.

Рецепт паски на 0,5 литра молока

Паска, Великдень 2023

Фото: Depositphotos

Общее время приготовления паски на пол-литра молока — 4 часа.

Ингредиенты:

  • мука — 1 кг;
  • молоко — 500 мл;
  • прессованные дрожжи — 60 г;
  • яйца — 6 шт;
  • сливочное масло — 180 г;
  • сахар — 250 г;
  • изюм — 250 г;
  • ванильный сахар — 1 ч.л.

Как приготовить паску на 0,5 литра молока:

  1. Подогреваем 500 миллилитров молока, растворяем в нем 60 грамм дрожжей и замешиваем туда полкилограмма муки.
  2. Откладываем тесто в миску и ставим в теплое место на 30 минут.
  3. Отделяем белки от желтков 6 яиц.
  4. Белки солим и взбиваем в крутую пену.
  5. Желтки растираем с ванильным сахаром.
  6. Добавляем в тесто желтки и мягкое сливочное масло.
  7. Все хорошо перемешиваем и потом добавляем белки.
  8. Просеиваем муку.
  9. Добавляем в тесто 2 стакана муки.
  10. Месим тесто для пасхи, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Ставим на 60 минут в теплое место.
  11. Изюм промываем и заливаем водой на 15 минут. После воду сливаем, а изюм добавляем в тесто и оставляем еще на 15 минут.
  12. Раскладываем тесто в смазанные маслом формы и ставим в духовку на 10 минут. Она должна сначала быть разогретой до 100°. После добавляем температуру в духовке до 180° и ждем еще 25 минут.
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Теги
Пасха Кулінарні рецепти релігійне свято Рецепти
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