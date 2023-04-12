До Пасхи остается не так много времени, поэтому хозяйки уже ищут рецепты паски – главного атрибута праздничного стола.
Один из наиболее проверенных — рецепт паски на молоке. Факты ICTV публикуют два самых популярных рецепта — паска на 1 литр молока и паска на 0,5 литра молока.
Рецепт паски на 1 литр молока
Общее время приготовления паски на 1 литр молока — примерно 6 часов.
Ингредиенты:
- мука — 2 кг;
- молоко — 1 л;
- яйца — 30 шт;
- сливочное масло — 700 г;
- свежие дрожжи — 100 г;
- сахар — 1 кг;
- соль — 1 ч.л;
- изюм — 1 ст;
- молотая корица — 1 ч.л;
- молотый кардамон — 0,5 ч.л;
- ванильный сахар — 10 г;
- тертый мускатный орех — 1 щепотка.
Как приготовить паску на 1 литр молока:
- Ставим молоко на небольшой огонь и добавляем в него полтора стакана муки. Тщательно размешиваем.
- Растираем дрожжи со столовой ложкой сахара. После того, как они приобретут жидкую форму, добавляем в тесто.
- Все хорошо перемешиваем и оставляем в тепле примерно на полтора часа.
- Отделяем белки от желтков 30 яиц.
- К желткам добавляем сахар и взбиваем блендером.
- Добавляем сливочное масло и растираем до однородной массы.
- Солим, добавляем изюм, кардамон, корицу и ванильный сахар.
- Все хорошо перемешиваем и добавляем в опару.
- Просеиваем муку и добавляем ее в тесто.
- Месим тесто на пасху, пока оно не перестанет прилипать к рукам.
- Откладываем тесто в миску и оставляем на 3 часа, чтобы оно подошло.
- Перед тем, как разложить тесто по формам, смазываем их маслом.
- Ставим в духовку на 30 минут (температура в духовке должна быть 210°).
- После того, как пасхи будут готовы, покрываем их глазурью.
Рецепт паски на 0,5 литра молока
Общее время приготовления паски на пол-литра молока — 4 часа.
Ингредиенты:
- мука — 1 кг;
- молоко — 500 мл;
- прессованные дрожжи — 60 г;
- яйца — 6 шт;
- сливочное масло — 180 г;
- сахар — 250 г;
- изюм — 250 г;
- ванильный сахар — 1 ч.л.
Как приготовить паску на 0,5 литра молока:
- Подогреваем 500 миллилитров молока, растворяем в нем 60 грамм дрожжей и замешиваем туда полкилограмма муки.
- Откладываем тесто в миску и ставим в теплое место на 30 минут.
- Отделяем белки от желтков 6 яиц.
- Белки солим и взбиваем в крутую пену.
- Желтки растираем с ванильным сахаром.
- Добавляем в тесто желтки и мягкое сливочное масло.
- Все хорошо перемешиваем и потом добавляем белки.
- Просеиваем муку.
- Добавляем в тесто 2 стакана муки.
- Месим тесто для пасхи, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Ставим на 60 минут в теплое место.
- Изюм промываем и заливаем водой на 15 минут. После воду сливаем, а изюм добавляем в тесто и оставляем еще на 15 минут.
- Раскладываем тесто в смазанные маслом формы и ставим в духовку на 10 минут. Она должна сначала быть разогретой до 100°. После добавляем температуру в духовке до 180° и ждем еще 25 минут.
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