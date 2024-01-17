Чудова шоколадна глазур у домашніх умовах готується за лічені хвилини! Як її приготувати з використанням какао? Нам знадобляться такі інгредієнти: вершкове масло, цукрова пудра, какао-порошок, вершки та, за бажанням, дрібка ванілі або ванільний цукор.

Простий рецепт шоколадної глазурі для прикрашання тортів, кексів, тістечок та багатьох інших кондитерських виробів – читайте нижче.

Як зробити шоколадну глазур з какао

Інгредієнти:

Зараз дивляться

вершкове масло – 60 г

цукрова пудра – 120-130 г

какао – 4-5 ст. л.

вершки або молоко – 6 ст. л.

ваніль – дрібка

Рецепт приготування шоколадної глазурі:

У невеликій каструлі змішуємо цукрову пудру, какао та ваніль. Додаємо вершки або молоко, перемішуємо. Каструлю ставимо на середній вогонь. Масу, помішуючи, доводимо до кипіння і знімаємо з плити. Охолоджуємо. Потім додаємо розм’якшене вершкове масло і збиваємо міксером. Шоколадна глазур готова. Прикрашаємо будь-які кондитерські вироби.

Шоколадна глазур: секрети справжньої смакоти

Якщо ви шукаєте альтернативу вершковому маслу, можна використовувати кокосову або арахісову олію. Також вершкове масло можна замінити на рафіновану соняшникову олію.

Для нового аромату та смаку додавайте у глазур інші інгредієнти: мелену корицю або імбир, мед, сік лимона.

Як зробити щоб глазур загусла? Загустити рідку глазур можна, додавши просіяний кукурудзяний крохмаль. Додавати його в глазур необхідно поступово, звертаючи увагу на консистенцію.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.