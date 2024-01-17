Чудова шоколадна глазур у домашніх умовах готується за лічені хвилини! Як її приготувати з використанням какао? Нам знадобляться такі інгредієнти: вершкове масло, цукрова пудра, какао-порошок, вершки та, за бажанням, дрібка ванілі або ванільний цукор.
Простий рецепт шоколадної глазурі для прикрашання тортів, кексів, тістечок та багатьох інших кондитерських виробів – читайте нижче.
Як зробити шоколадну глазур з какао
Інгредієнти:
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- вершкове масло – 60 г
- цукрова пудра – 120-130 г
- какао – 4-5 ст. л.
- вершки або молоко – 6 ст. л.
- ваніль – дрібка
Рецепт приготування шоколадної глазурі:
- У невеликій каструлі змішуємо цукрову пудру, какао та ваніль.
- Додаємо вершки або молоко, перемішуємо.
- Каструлю ставимо на середній вогонь. Масу, помішуючи, доводимо до кипіння і знімаємо з плити. Охолоджуємо.
- Потім додаємо розм’якшене вершкове масло і збиваємо міксером.
- Шоколадна глазур готова. Прикрашаємо будь-які кондитерські вироби.
Шоколадна глазур: секрети справжньої смакоти
- Якщо ви шукаєте альтернативу вершковому маслу, можна використовувати кокосову або арахісову олію. Також вершкове масло можна замінити на рафіновану соняшникову олію.
- Для нового аромату та смаку додавайте у глазур інші інгредієнти: мелену корицю або імбир, мед, сік лимона.
- Як зробити щоб глазур загусла? Загустити рідку глазур можна, додавши просіяний кукурудзяний крохмаль. Додавати його в глазур необхідно поступово, звертаючи увагу на консистенцію.
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