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Шоколадна глазур: рецепт за лічені хвилини

17 Січня 2024, 12:35
Оксана Жучок кулінарний експерт, редактор
Шоколадна глазур

Чудова шоколадна глазур у домашніх умовах готується за лічені хвилини! Як її приготувати з використанням какао? Нам знадобляться такі інгредієнти: вершкове масло, цукрова пудра, какао-порошок, вершки та, за бажанням, дрібка ванілі або ванільний цукор.

Простий рецепт шоколадної глазурі для прикрашання тортів, кексів, тістечок та багатьох інших кондитерських виробів – читайте нижче.

Як зробити шоколадну глазур з какао

Інгредієнти:

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  • вершкове масло – 60 г
  • цукрова пудра – 120-130 г
  • какао – 4-5 ст. л.
  • вершки або молоко – 6 ст. л.
  • ваніль – дрібка

Рецепт приготування шоколадної глазурі:

  1. У невеликій каструлі змішуємо цукрову пудру, какао та ваніль.
  2. Додаємо вершки або молоко, перемішуємо.
  3. Каструлю ставимо на середній вогонь. Масу, помішуючи, доводимо до кипіння і знімаємо з плити. Охолоджуємо.
  4. Потім додаємо розм’якшене вершкове масло і збиваємо міксером.
  5. Шоколадна глазур готова. Прикрашаємо будь-які кондитерські вироби.

Шоколадна глазур: секрети справжньої смакоти

  • Якщо ви шукаєте альтернативу вершковому маслу, можна використовувати кокосову або арахісову олію. Також вершкове масло можна замінити на рафіновану соняшникову олію.
  • Для нового аромату та смаку додавайте у глазур інші інгредієнти: мелену корицю або імбир, мед, сік лимона.
  • Як зробити щоб глазур загусла? Загустити рідку глазур можна, додавши просіяний кукурудзяний крохмаль. Додавати його в глазур необхідно поступово, звертаючи увагу на консистенцію.
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Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.

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