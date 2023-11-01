Кажуть, рецепт цього вишуканого торта виник випадково: просто у 1956 році кондитери забули прибрати білки на ніч у холодильник, а наступного дня виявилося, що вони заквасилися.
Правда це чи ні – невідомо. Найголовніше, що у Києва виник власний гастрономічний символ, який популярний в усьому світі.
Як приготувати за класичним рецептом легендарний київський торт у домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.
Зараз дивляться
Інгредієнти
Для крему:
- 4 жовтки
- 250 г вершкового масла
- 150 мл молока
- 150 г цукру
- 1 ст. л. коньяку
- 10 г какао
- 1,5 ч. л. ваніліну
Для коржів:
- 150 горіхів (фундук, волоські або кеш’ю)
- 240 г цукру
- 6 білків
- 45 г борошна
- 1,5 ч. л. ваніліну
Приготування
- Спочатку готуємо білки для коржів. Для цього треба обережно відокремити білки від жовтків, помістити їх у чистий посуд, накрити кришкою та залишити щонайменше на 12 годин за кімнатної температури.
- Для коржів обсмажуємо горіхи на сухій пательні кілька хвилин, потім подрібнюємо.
- До просіяного борошна додаємо 185 г цукру, ваніль і подрібнені горішки.
- Беремо ідеально суху чисту й глибоку миску. Викладаємо білки та починаємо ретельно збивати блендером на малій швидкості до стану міцної піни. Потім додаємо 50 г цукру в два заходи і збиваємо білки на високій швидкості до стійких піків.
- Обережно поєднуємо білкову масу з горіховою сумішшю.
- Прогріваємо духовку до 140°С.
- Викладаємо білково-горіхову суміш на деко з пергаментом і ставимо на 90 хвилин у духовку. Випікаємо за температури 140°С. Має вийти три коржі.
- Готові коржі залишаємо охолоджуватися за кімнатної температури протягом 6-8 годин.
- Готуємо масляний крем. Змішуємо молоко, цукор, жовтки та ставимо масу на повільний вогонь. Постійно помішуємо і пильнуємо. Коли молоко почне кипіти, зніміть з вогню та додайте коньяк.
- Поки жовткова маса охолоджується, вершкове масло збиваємо на повільній швидкості міксером. Потім додаємо молочно-яєчну масу за 3-4 рази та ванільний екстракт, продовжуючи весь цей час збивати крем.
- Частину крему змішуємо з какао для верхнього шару крему.
- Наступний етап – змащування кремом білкових коржів. Викладайте крем, щільно прошаровуючи всі коржі. Верхній корж змастіть кремом з какао.
- Далі – справа вашої фантазії. Можна прикрасити горіхами або мармеладом.
Смачного!
Читайте також:Абрикосове пташине молоко: торт без випікання