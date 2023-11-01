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Їжа

Київський торт: класичний рецепт

1 Листопада 2023, 17:56
Марина Мелехова редактор
Київський торт: класичний рецепт
Джерело: Depositphotos

Кажуть, рецепт цього вишуканого торта виник випадково: просто у 1956 році кондитери забули прибрати білки на ніч у холодильник, а наступного дня виявилося, що вони заквасилися.

Правда це чи ні невідомо. Найголовніше, що у Києва виник власний гастрономічний символ, який популярний в усьому світі.

Як приготувати за класичним рецептом легендарний київський торт у домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти

Для крему:

  • 4 жовтки
  • 250 г вершкового масла
  • 150 мл молока
  • 150 г цукру
  • 1 ст. л. коньяку
  • 10 г какао
  • 1,5 ч. л. ваніліну

Для коржів:

  • 150 горіхів (фундук, волоські або кеш’ю)
  • 240 г цукру
  • 6 білків
  • 45 г борошна
  • 1,5 ч. л. ваніліну

Приготування

  1. Спочатку готуємо білки для коржів. Для цього треба обережно відокремити білки від жовтків, помістити їх у чистий посуд, накрити кришкою та залишити щонайменше на 12 годин за кімнатної температури.
  2. Для коржів обсмажуємо горіхи на сухій пательні кілька хвилин, потім подрібнюємо.
  3. До просіяного борошна додаємо 185 г цукру, ваніль і подрібнені горішки.
  4. Беремо ідеально суху чисту й глибоку миску. Викладаємо білки та починаємо ретельно збивати блендером на малій швидкості до стану міцної піни. Потім додаємо 50 г цукру в два заходи і збиваємо білки на високій швидкості до стійких піків.
  5. Обережно поєднуємо білкову масу з горіховою сумішшю.
  6. Прогріваємо духовку до 140°С.
  7. Викладаємо білково-горіхову суміш на деко з пергаментом і ставимо на 90 хвилин у духовку. Випікаємо за температури 140°С.  Має вийти три коржі.
  8. Готові коржі залишаємо охолоджуватися за кімнатної температури протягом 6-8 годин.
  9. Готуємо масляний крем. Змішуємо молоко, цукор, жовтки та ставимо масу на повільний вогонь. Постійно помішуємо і пильнуємо. Коли молоко почне кипіти, зніміть з вогню та додайте коньяк.
  10. Поки жовткова маса охолоджується, вершкове масло збиваємо на повільній швидкості міксером. Потім додаємо молочно-яєчну масу за 3-4 рази та ванільний екстракт, продовжуючи весь цей час збивати крем.
  11. Частину крему змішуємо з какао для верхнього шару крему.
  12. Наступний етап –  змащування кремом білкових коржів. Викладайте крем, щільно прошаровуючи всі коржі. Верхній корж змастіть кремом з какао.
  13. Далі справа вашої фантазії. Можна прикрасити горіхами або мармеладом.

Смачного!

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