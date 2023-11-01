Кажуть, рецепт цього вишуканого торта виник випадково: просто у 1956 році кондитери забули прибрати білки на ніч у холодильник, а наступного дня виявилося, що вони заквасилися.

Правда це чи ні – невідомо. Найголовніше, що у Києва виник власний гастрономічний символ, який популярний в усьому світі.

Як приготувати за класичним рецептом легендарний київський торт у домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти

Для крему:

4 жовтки

250 г вершкового масла

150 мл молока

150 г цукру

1 ст. л. коньяку

10 г какао

1,5 ч. л. ваніліну

Для коржів:

150 горіхів (фундук, волоські або кеш’ю)

240 г цукру

6 білків

45 г борошна

1,5 ч. л. ваніліну

Приготування

Спочатку готуємо білки для коржів. Для цього треба обережно відокремити білки від жовтків, помістити їх у чистий посуд, накрити кришкою та залишити щонайменше на 12 годин за кімнатної температури. Для коржів обсмажуємо горіхи на сухій пательні кілька хвилин, потім подрібнюємо. До просіяного борошна додаємо 185 г цукру, ваніль і подрібнені горішки. Беремо ідеально суху чисту й глибоку миску. Викладаємо білки та починаємо ретельно збивати блендером на малій швидкості до стану міцної піни. Потім додаємо 50 г цукру в два заходи і збиваємо білки на високій швидкості до стійких піків. Обережно поєднуємо білкову масу з горіховою сумішшю. Прогріваємо духовку до 140°С. Викладаємо білково-горіхову суміш на деко з пергаментом і ставимо на 90 хвилин у духовку. Випікаємо за температури 140°С. Має вийти три коржі. Готові коржі залишаємо охолоджуватися за кімнатної температури протягом 6-8 годин. Готуємо масляний крем. Змішуємо молоко, цукор, жовтки та ставимо масу на повільний вогонь. Постійно помішуємо і пильнуємо. Коли молоко почне кипіти, зніміть з вогню та додайте коньяк. Поки жовткова маса охолоджується, вершкове масло збиваємо на повільній швидкості міксером. Потім додаємо молочно-яєчну масу за 3-4 рази та ванільний екстракт, продовжуючи весь цей час збивати крем. Частину крему змішуємо з какао для верхнього шару крему. Наступний етап – змащування кремом білкових коржів. Викладайте крем, щільно прошаровуючи всі коржі. Верхній корж змастіть кремом з какао. Далі – справа вашої фантазії. Можна прикрасити горіхами або мармеладом.

Смачного!