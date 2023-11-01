Говорят, рецепт этого изысканного торта возник случайно: просто в 1956 году кондитеры забыли убрать белки на ночь в холодильник, а на следующий день оказалось, что они заквасились.
Правда это или нет – неизвестно. Самое главное, что у Киева возник собственный гастрономический символ, который получил популярность во всем мире.
Как приготовить по классическому рецепту легендарный киевский торт в домашних условиях, читайте в нашем материале.
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Ингредиенты
Для крема:
- 4 желтка
- 250 г сливочного масла
- 150 мл молока
- 150 г сахара
- 1 ст. л. коньяка
- 10 г какао
- 1,5 ч. л. ванилина
Для коржей:
- 150 орехов (фундук, грецкие или кешью)
- 240 г сахара
- 6 белков
- 45 г муки
- 1,5 ч. л. ванилина
Приготовление
- Сначала готовим белки для коржей. Для этого надо осторожно отделить белки от желтков, поместить их в чистую посуду, накрыть крышкой и оставить минимум на 12 часов при комнатной температуре.
- Для коржей обжариваем орехи на сухой сковороде несколько минут, затем измельчаем.
- К просеянной муке добавляем 185 г сахара, ваниль и измельченные орешки.
- Берем идеально сухую чистую и глубокую миску. Выкладываем белки и начинаем тщательно взбивать блендером на малой скорости до состояния крепкой пены. Затем добавляем 50 г сахара в два захода и взбиваем белки на высокой скорости до устойчивых пиков.
- Осторожно соединяем белковую массу с ореховой смесью.
- Прогреваем духовку до 140°С.
- Выкладываем белково-ореховую смесь на противень с пергаментом и ставим на 90 минут в духовку. Выпекаем при температуре 140°С. Должно получиться три коржа.
- Готовые коржи оставляем охлаждаться при комнатной температуре в течение 6-8 часов.
- Готовим масляный крем. Смешиваем молоко, сахар, желтки и ставим массу на медленный огонь. Постоянно помешиваем и следим за ней. Когда молоко начнет кипеть, снимите с огня и добавьте коньяк.
- Пока желтковая масса охлаждается, сливочное масло взбиваем на медленной скорости миксером. Затем добавляем молочно-яичную массу в 3-4 захода и ванильный экстракт, продолжая все это время взбивать крем.
- Часть крема смешиваем с какао для верхнего слоя крема.
- Следующий этап — смазывание кремом белковых коржей. Выкладывайте крем, плотно прослоивая все коржи. Верхний корж смажьте кремом из какао.
- Дальше — дело вашей фантазии. Можно украсить орехами или мармеладом.
Приятного аппетита!
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