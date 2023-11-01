Говорят, рецепт этого изысканного торта возник случайно: просто в 1956 году кондитеры забыли убрать белки на ночь в холодильник, а на следующий день оказалось, что они заквасились.

Правда это или нет – неизвестно. Самое главное, что у Киева возник собственный гастрономический символ, который получил популярность во всем мире.

Как приготовить по классическому рецепту легендарный киевский торт в домашних условиях, читайте в нашем материале.

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Ингредиенты

Для крема:

4 желтка

250 г сливочного масла

150 мл молока

150 г сахара

1 ст. л. коньяка

10 г какао

1,5 ч. л. ванилина

Для коржей:

150 орехов (фундук, грецкие или кешью)

240 г сахара

6 белков

45 г муки

1,5 ч. л. ванилина

Приготовление

Сначала готовим белки для коржей. Для этого надо осторожно отделить белки от желтков, поместить их в чистую посуду, накрыть крышкой и оставить минимум на 12 часов при комнатной температуре. Для коржей обжариваем орехи на сухой сковороде несколько минут, затем измельчаем. К просеянной муке добавляем 185 г сахара, ваниль и измельченные орешки. Берем идеально сухую чистую и глубокую миску. Выкладываем белки и начинаем тщательно взбивать блендером на малой скорости до состояния крепкой пены. Затем добавляем 50 г сахара в два захода и взбиваем белки на высокой скорости до устойчивых пиков. Осторожно соединяем белковую массу с ореховой смесью. Прогреваем духовку до 140°С. Выкладываем белково-ореховую смесь на противень с пергаментом и ставим на 90 минут в духовку. Выпекаем при температуре 140°С. Должно получиться три коржа. Готовые коржи оставляем охлаждаться при комнатной температуре в течение 6-8 часов. Готовим масляный крем. Смешиваем молоко, сахар, желтки и ставим массу на медленный огонь. Постоянно помешиваем и следим за ней. Когда молоко начнет кипеть, снимите с огня и добавьте коньяк. Пока желтковая масса охлаждается, сливочное масло взбиваем на медленной скорости миксером. Затем добавляем молочно-яичную массу в 3-4 захода и ванильный экстракт, продолжая все это время взбивать крем. Часть крема смешиваем с какао для верхнего слоя крема. Следующий этап — смазывание кремом белковых коржей. Выкладывайте крем, плотно прослоивая все коржи. Верхний корж смажьте кремом из какао. Дальше — дело вашей фантазии. Можно украсить орехами или мармеладом.

Приятного аппетита!