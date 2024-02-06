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Птичье молоко: торт без выпечки

6 февраля 2024, 11:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
торт птичье молоко
Источник: Depositphotos

Летом тоже хочется сладенького, но возиться у горячей печки не хочется. Так что шеф Евгений Клопотенко предлагает нежный тортик Птичье молоко с абрикосовым соусом, который готовится без выпечки.

Как приготовить торт Птичье молоко – рецепт без выпекания

Для основы:

  • 300 г сахарного печенья
  • 150 г сливочного масла

Для суфле Птичье молоко:

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  • 80 г сгущенки
  • 180 г сливочного масла
  • 3-4 яичных белка (в зависимости от размера яиц)
  • 350 г сахара
  • 7 г агар-агара
  • 270 мл воды
  • 1 щепотка лимонной кислоты

Для абрикосового соуса:

  • 8-9 шт. абрикос
  • 150 г сахара
  • 75 мл воды
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Готовим основу для торта

  1. Сахарное печенье размельчите в блендере, но можно просто сложить печенье в плотный пластиковый пакет и прокатать скалкой до образования мелкой крошки.
  2. Соедините в миске измельченное печенье со сливочным маслом и хорошо перемешайте руками до образования масляной крошки.
  3. Форму для торта выстелите пергаментной бумагой и пересыпьте в нее крошку и утрамбуйте равномерно руками или с помощью стакана.
  4. Поставьте форму с основанием в холодильник для застывания на 30 минут.

Рецепт суфле Птичье молоко

  1. Отделите очень осторожно белки от желтков в чашу миксера. Если вы берете большие яйца, используйте 3 белка. Следите, чтобы к белку не попало ни капли желтка, иначе суфле не получится.
  2. Добавьте щепотку лимонной кислоты и взбивайте белки на средних оборотах миксера или кухонной машины до образования пены.
  3. В сотейнике соедините воду с агар-агаром и доведите до кипения. Получите желеобразную массу.
  4. Добавьте к сотейнику сахар и перемешайте сироп. Варите на чуть более среднем огне периодически помешивая. Проверяйте смесь венчиком – она должна стать немного вязкой и густой, но при этом стекать с венчика, вроде карамели.
  5. Продолжайте взбивать белки, но уже на максимальных оборотах и ​​влейте тонкой струйкой агаровый сироп в белки, не переставая их взбивать. Масса должна увеличиться в объеме в 2-3 раза и стать очень пышной и белой со стойкими пиками.
  6. В другой миске перемешайте венчиком сгущенку со сливочным маслом до получения однородного крема.
  7. Теперь продолжайте взбивать белковую массу на низких оборотах и ​​введите в нее сливочную массу по одной столовой ложке. В этот момент масса немного снизится в объеме.
  8. Продолжайте взбивать еще 1-2 минуты до равномерного распределения крема в белковой массе. Как только масса будет готова, приступайте к заливке, потому что агар-агар начнет очень быстро застывать.
  9. Достаньте основание торта из холодильника и влейте суфле. Распределите равномерно силиконовой лопаткой и уберите в холодильник на 1 час.

Готовим абрикосовый соус

  1. Абрикосы промойте, отделите косточки и сложите в миску или чашу блендера. Перебейте погружным блендером.
  2. В сотейнике сварите сироп из 150 г сахара из 75 мл воды до полного растворения сахара. Добавьте сироп к абрикосам.
  3. Абрикосовым соусом полейте торт Птичье молоко, предварительно сняв кондитерское кольцо, и равномерно распределите соус по поверхности.
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Источник: Евгений Клопотенко

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