Летом тоже хочется сладенького, но возиться у горячей печки не хочется. Так что шеф Евгений Клопотенко предлагает нежный тортик Птичье молоко с абрикосовым соусом, который готовится без выпечки.
Как приготовить торт Птичье молоко – рецепт без выпекания
Для основы:
- 300 г сахарного печенья
- 150 г сливочного масла
Для суфле Птичье молоко:
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- 80 г сгущенки
- 180 г сливочного масла
- 3-4 яичных белка (в зависимости от размера яиц)
- 350 г сахара
- 7 г агар-агара
- 270 мл воды
- 1 щепотка лимонной кислоты
Для абрикосового соуса:
- 8-9 шт. абрикос
- 150 г сахара
- 75 мл воды
Готовим основу для торта
- Сахарное печенье размельчите в блендере, но можно просто сложить печенье в плотный пластиковый пакет и прокатать скалкой до образования мелкой крошки.
- Соедините в миске измельченное печенье со сливочным маслом и хорошо перемешайте руками до образования масляной крошки.
- Форму для торта выстелите пергаментной бумагой и пересыпьте в нее крошку и утрамбуйте равномерно руками или с помощью стакана.
- Поставьте форму с основанием в холодильник для застывания на 30 минут.
Рецепт суфле Птичье молоко
- Отделите очень осторожно белки от желтков в чашу миксера. Если вы берете большие яйца, используйте 3 белка. Следите, чтобы к белку не попало ни капли желтка, иначе суфле не получится.
- Добавьте щепотку лимонной кислоты и взбивайте белки на средних оборотах миксера или кухонной машины до образования пены.
- В сотейнике соедините воду с агар-агаром и доведите до кипения. Получите желеобразную массу.
- Добавьте к сотейнику сахар и перемешайте сироп. Варите на чуть более среднем огне периодически помешивая. Проверяйте смесь венчиком – она должна стать немного вязкой и густой, но при этом стекать с венчика, вроде карамели.
- Продолжайте взбивать белки, но уже на максимальных оборотах и влейте тонкой струйкой агаровый сироп в белки, не переставая их взбивать. Масса должна увеличиться в объеме в 2-3 раза и стать очень пышной и белой со стойкими пиками.
- В другой миске перемешайте венчиком сгущенку со сливочным маслом до получения однородного крема.
- Теперь продолжайте взбивать белковую массу на низких оборотах и введите в нее сливочную массу по одной столовой ложке. В этот момент масса немного снизится в объеме.
- Продолжайте взбивать еще 1-2 минуты до равномерного распределения крема в белковой массе. Как только масса будет готова, приступайте к заливке, потому что агар-агар начнет очень быстро застывать.
- Достаньте основание торта из холодильника и влейте суфле. Распределите равномерно силиконовой лопаткой и уберите в холодильник на 1 час.
Готовим абрикосовый соус
- Абрикосы промойте, отделите косточки и сложите в миску или чашу блендера. Перебейте погружным блендером.
- В сотейнике сварите сироп из 150 г сахара из 75 мл воды до полного растворения сахара. Добавьте сироп к абрикосам.
- Абрикосовым соусом полейте торт Птичье молоко, предварительно сняв кондитерское кольцо, и равномерно распределите соус по поверхности.
Источник: Евгений Клопотенко