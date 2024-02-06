6 февраля 2024, 11:33 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Летом тоже хочется сладенького, но возиться у горячей печки не хочется. Так что шеф Евгений Клопотенко предлагает нежный тортик Птичье молоко с абрикосовым соусом, который готовится без выпечки. Как приготовить торт Птичье молоко – рецепт без выпекания Для основы: 300 г сахарного печенья

150 г сливочного масла Для суфле Птичье молоко: Сейчас смотрят 80 г сгущенки

180 г сливочного масла

3-4 яичных белка (в зависимости от размера яиц)

350 г сахара

7 г агар-агара

270 мл воды

1 щепотка лимонной кислоты Для абрикосового соуса: 8-9 шт. абрикос

150 г сахара

75 мл воды Читайте также: Торт на День святого Валентина в форме сердца: рецепт пошагово Готовим основу для торта Сахарное печенье размельчите в блендере, но можно просто сложить печенье в плотный пластиковый пакет и прокатать скалкой до образования мелкой крошки. Соедините в миске измельченное печенье со сливочным маслом и хорошо перемешайте руками до образования масляной крошки. Форму для торта выстелите пергаментной бумагой и пересыпьте в нее крошку и утрамбуйте равномерно руками или с помощью стакана. Поставьте форму с основанием в холодильник для застывания на 30 минут. Рецепт суфле Птичье молоко Отделите очень осторожно белки от желтков в чашу миксера. Если вы берете большие яйца, используйте 3 белка. Следите, чтобы к белку не попало ни капли желтка, иначе суфле не получится. Добавьте щепотку лимонной кислоты и взбивайте белки на средних оборотах миксера или кухонной машины до образования пены. В сотейнике соедините воду с агар-агаром и доведите до кипения. Получите желеобразную массу. Добавьте к сотейнику сахар и перемешайте сироп. Варите на чуть более среднем огне периодически помешивая. Проверяйте смесь венчиком – она должна стать немного вязкой и густой, но при этом стекать с венчика, вроде карамели. Продолжайте взбивать белки, но уже на максимальных оборотах и ​​влейте тонкой струйкой агаровый сироп в белки, не переставая их взбивать. Масса должна увеличиться в объеме в 2-3 раза и стать очень пышной и белой со стойкими пиками. В другой миске перемешайте венчиком сгущенку со сливочным маслом до получения однородного крема. Теперь продолжайте взбивать белковую массу на низких оборотах и ​​введите в нее сливочную массу по одной столовой ложке. В этот момент масса немного снизится в объеме. Продолжайте взбивать еще 1-2 минуты до равномерного распределения крема в белковой массе. Как только масса будет готова, приступайте к заливке, потому что агар-агар начнет очень быстро застывать. Достаньте основание торта из холодильника и влейте суфле. Распределите равномерно силиконовой лопаткой и уберите в холодильник на 1 час. Готовим абрикосовый соус Абрикосы промойте, отделите косточки и сложите в миску или чашу блендера. Перебейте погружным блендером. В сотейнике сварите сироп из 150 г сахара из 75 мл воды до полного растворения сахара. Добавьте сироп к абрикосам. Абрикосовым соусом полейте торт Птичье молоко, предварительно сняв кондитерское кольцо, и равномерно распределите соус по поверхности. Читайте также: Полезные торты: творог и ягодное желе вместо масляного крема Источник: Евгений Клопотенко

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