6 Лютого 2024, 11:33 Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я

Влітку теж хочеться солоденького, але поратися біля гарячої пічки не хочеться. Отже шеф Євген Клопотенко пропонує ніжний тортик Пташине молоко з абрикосовим соусом, який готується без випікання. Як приготувати торт Пташине молоко – рецепт без випікання Для основи: 300 г цукрового печива

150 г вершкового масла Для суфле Пташине молоко: Зараз дивляться 80 г згущеного молока

180 г вершкового масла

3-4 яєчних білки (в залежності від розміру яєць)

350 г цукру

7 г агар-агару

270 мл води

1 дрібка лимонної кислоти Для абрикосового соусу: 8-9 шт. абрикос

150 г цукру

75 мл води Читайте також: Торт на День святого Валентина у формі серця: рецепт покроково Готуємо основу для торта Цукрове печиво подрібніть у блендері, але можна просто скласти печиво в щільний пластиковий пакет і прокатати качалкою до утворення дрібної крихти. З’єднайте в мисці подрібнене печиво з вершковим маслом і добре перемішайте руками, до утворення масляної крихти. Форму для торта вистеліть пергаментним папером та пересипте в нього крихту і утрамбуйте рівномірно руками або за допомогою склянки. Поставте форму з основою в холодильник для застигання на 30 хвилин. Рецепт суфле Пташине молоко Для цього відокремте дуже обережно білки від жовтків в чашу міксера. Якщо ви берете великі яйця, використовуйте 3 білки. Слідкуйте, щоб до білка не потрапило жодної краплі жовтка, інакше суфле не вийде. Додайте дрібку лимонної кислоти і збивайте білки на середніх обертах міксера або кухонної машини до утворення піни. У сотейнику з’єднайте воду з агар-агаром і доведіть до кипіння. Отримайте желеподібну масу. Додайте до сотейника цукор і перемішайте сироп. Варіть на трохи більш за середній вогні періодично помішуючи. Перевіряйте суміш вінчиком – вона повинна стати трохи в’язкою і густою, але при цьому стікати з вінчика, на кшталт карамелі. Продовжуйте збивати білки, але вже на максимальних обертах і влийте тонкою цівкою агаровий сироп в білки, не перестаючи їх збивати. Маса повинна збільшитися в обсязі в 2-3 рази і стати дуже пишною і білою з стійкими піками. В іншій мисці перемішайте вінчиком згущене молоко з вершковим маслом до отримання однорідного крему. Тепер продовжуйте збивати білкову масу на низьких обертах і введіть до неї вершкову масу по одній столовій ложці. У цей момент маса трохи зменшиться в обсязі. Продовжуйте збивати ще 1-2 хвилини до рівномірного розподілу крему в білкової маси. Як тільки маса буде готова, приступайте до заливання, тому що агар-агар почне дуже швидко застигати. Дістаньте основу торта з холодильника і влийте суфле. Розподіліть рівномірно силіконовою лопаткою і приберіть до холодильнику на 1 годину. Готуємо абрикосовий соус Абрикоси помийте, відокремте кісточки і складіть в миску або чашу блендера. Перебийте занурювальним блендером. У сотейнику зваріть сироп з 150 г цукру з 75 мл води до повного розчинення цукру. Додайте сироп до абрикосів. Абрикосовим соусом полийте торт Пташине молоко, попередньо знявши кондитерське кільце, і рівномірно розподіліть соус по поверхні. Читайте також: Корисні торти: сир і ягідне желе замість масляного крему Джерело: Євген Клопотенко

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